Tényleg napi 8 pohár vizet kell inni?

A szervezetünk minden sejtjének szüksége van a vízre – elegendő folyadék nélkül nemcsak egyre kellemetlenebbül érezhetjük magunkat, de idővel akár az életünket is veszélyeztetheti a kiszáradás. A testünk folyamatosan veszít vizet, a vizeleten, verejtéken, székleten keresztül, sőt még kilélegzéskor is.

Éppen ezért a megfelelő folyadékfogyasztásra vonatkozó ajánlások mindig ott vannak az egészséges életmódra vonatkozó tanácsok között. De mit is jelent a „megfelelő” mennyiség? És milyen folyadékok járulnak hozzá ehhez a mennyiséghez: csak a víz jó, vagy más innivalót is bele kell számolnunk?

Leginkább a testalkattól függ, hány pohár vizet kell inni

Bár a legelterjedtebb válasz szerint mindenkinek naponta 1,5-2 liter, nagyjából 8 pohár vizet kell innia, ez közel sem ilyen egyszerű. Egyrészt, nincs „hivatalosan” elfogadott mennyiség, ez az ajánlás akár országonként is változhat (sőt, még a különböző mértékegységek miatt is lehetnek kisebb-nagyobb eltérések).



A megfelelő folyadékbevitelnél számításba kell venni az elfogyasztott ételeknek a folyadéktartalmát is.

Másrészt, az egészségünk megőrzéséhez szükséges mennyiség számos külső és belső tényezőtől függ, így az életkortól, a testsúlytól, az évszaktól, illetve a klímától, a tevékenységeinktől, fizikai aktivitásunktól.

em mindegy, hogy egy nagydarab, a nyári hónapokban is fizikai munkát végző férfiról van szó (akinek legalább 3-4 liter folyadékra is szüksége lehet naponta), vagy egy filigrán hölgyről, aki egy irodában dolgozik (neki másfél liter is elég lehet). A folyadékfogyasztást tehát az egyéni jellegzetességeket figyelembe véve kell meghatározni, a „napi 2 liter” vagy a „napi 8 pohár” tehát túlságosan általános ajánlás.

A vizelet színe megmutatja, hogy megfelelő-e a folyadékmennyiség

Azt sem szabad elfelejteni, hogy nemcsak az italokon keresztül juthat folyadék a szervezetünkbe, az ételeink is tartalmaznak vizet, nagyjából a naponta elfogyasztott mennyiség 20-25 százalékát. Természetesen ezt is befolyásolja az étrendünk, hiszen aki több gyümölcsöt fogyaszt, vagy szívesen eszik levest, reggelire megiszik egy bögre kakaót vagy egy nagy pohár narancslevet, annál ez az arány valamivel magasabb lehet. Ezt is érdemes figyelembe venni, amikor azt próbáljuk kiszámolni, mennyi folyadékot fogyasztunk.

Honnan tudhatjuk tehát, hogy elegendő vizet iszunk, vagyis biztosítjuk a szervezetünk számára a tökéletes működéséhez szükséges folyadékmennyiséget? A legbiztosabb módszer erre, ha megvizsgáljuk a vizeletünk színét: ha világos szalmasárga vagy majdnem színtelen, akkor valószínűleg eleget iszunk.