Aranyér, hasmenés, herpesz – természetes módszerek, amiket otthon is bevethet

Vannak olyan betegségek, amelyekről nem szívesen beszélünk, pedig minden második ember érintett a problémában.

Eördögh Zsófia diplomás homeopata, természetgyógyász és piackutató számos lakossági kutatást végzett a természetes megoldásokkal kapcsolatosan, amelyből kiderült, nem szívesen megyünk orvoshoz ezekkel a betegségekkel. Ugyanakkor az alternatív gyógymódokat sem ismerjük igazán, amelyek kíméletes megoldást nyújthatnának. Íme néhány, amely segítségünkre lehet a bajban.

Aranyér

Azt hihetnénk, inkább nőket érint a probléma, hiszen várandósság alatt és szülés után igen gyakori, de az aranyér tipikusan civilizációs betegség, amelynek kialakulásában a mozgásszegény életmód és a táplálkozás játszanak nagy szerepet. Nem csak a sok üléstől, de a közhiedelemmel ellentétben a sok állástól is, a rostszegény étrendtől, a kevés folyadékbeviteltől és a székelés közbeni erőlködéstől is könnyen megjelenhet ez a fájdalmas panasz. Ilyen esetekben nagyon jól tud esni egy kád forró fürdő, de valakinél épp a hideg vizes zuhany válik be. Ilyenkor különösen figyeljünk a rendszeres testmozgásra, az elegendő folyadékbevitelre és az emésztést segítő, rostban gazdag táplálkozásra. Helyi gyorssegítség lehet, ha a fájó területre előzőleg leforrázott és kihűtött kamillateás filtert helyezünk.

Az enyhébb, kezdeti tünetek kezelésében enyhíthetők a panaszok néhány jól bevált, egyéni tünetekre szabott homeopátiás szerrel is. Az arnica montana alapanyag jól ismert keringést támogató hatásáról, de az aesculus hippocastanum, azaz a vadgesztenye is bevethető homeopátiás formában. Eördögh Zsófia fontosnak tartja kiemelni, csak a kezdeti stádiumokban forduljunk házi praktikákhoz, és ha a panaszok nem enyhülnek, minden esetben látogassunk el az orvoshoz!

Hasmenésre széntabletta és banán

Hasmenés esetére érdemes magunknál tartani a jól bevált széntablettát, de ha nincs kéznél, enyhébb esetekben megteszi néhány székletfogó finomság is, úgy mint a banán vagy alma. Az édesszájúak pedig bátran ragadjanak magukhoz egy tábla étcsokoládét. Az ínyencebbek ízesíthetik a gyümölcsöket fahéjjal, vagy ihatnak gyömbérteát, hiszen ezek gyulladáscsökkentő hatással bírnak.

Ha a probléma egy külföldi utazás során üti föl a fejét, vegyük figyelembe, hogy szervezetünknek időbe telik, amíg alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Azonban jó hír, hogy a reakcióidőt szelíd módszerekkel befolyásolni tudjuk, akár el is kerülhetjük ezeket a panaszokat. Megfelelő homeopátiás szerrel és a tünetek megfigyelésével gyorsan megoldódhat a kínos probléma. Az arsenicum album alapanyagú homeopátiás szer nagyon sokat segíthet olyan esetekben, amikor a hasmenést romlott étel vagy vírus okozza.

Fogkrém helyett aloe vera a herpeszre

A herpesz esztétikailag is nagyon zavaró probléma. Előidézheti időjárás, egy kiadós lakoma, különböző fűszerek, stressz, a megfelelő higiéniai szabályok be nem tartása, de kialakulhat egy kezdődő betegség előjeleként is.

Számos házi praktika kering, amellyel a betegek próbálkoznak, általában kevés sikerrel. Sokan esküsznek a kellemetlen alkoholos, netán ecetes fertőtlenítésre, a fokhagymás borogatásra, de szárító hatása miatt a fogkrémet is sokan előveszik ilyenkor. Ezek helyett hatékony és természetes megoldás fertőtlenítésre a teafaolaj, később a bőr puhítására az olivaolaj vagy az aloe vera, amely sebgyógyító hatásának köszönhetően gyorsíthatja a gyógyulást. Tartsunk otthon egy cserép aloet, és a levelek friss nedvét csepegtessük a bőrre! Az első stádiumban, amikor még csak a bőr piros és duzzadt, az apis mellifica alapanyagú homeopátiás szer segíthet, a viszkető, égő hólyagok megjelenésekor pedig a rhus toxicodendron. A homeopátiás gyógyszereket alacsony, 9 CH-15 CH potenciában, napi 2-3 alkalommal érdemes szedni a szerszedési szabályoknak megfelelően.

