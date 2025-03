Az osztályon elsősorban a hasnyálmirigy- és az epeúti megbetegedésben szenvedőket látják el.

Megkezdte működését a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika új, húszágyas fekvőbeteg részlege a Kenézy Gyula Campuson. Az osztályon elsősorban a hasnyálmirigy- és az epeúti megbetegedésben szenvedőket látják el. A speciális részleg kialakítása a korábbinál is magasabb szintű betegellátást tesz lehetővé. Az új egység tevékenységéről a Klinikai Központ vezetősége hétfőn a helyszínen tájékozódott.

- A klinikai rendszer integrációjának legfőbb célja a betegellátás színvonalának növelése, a betegutak egyértelműsítése és a szakmai fejlődés töretlen biztosítása. E koncepcióba tökéletesen illeszkedik a Gasztroenterológiai Klinika új részlegének kialakítása a Kenézy Gyula Campuson. Az új egység létrehozása jól példázza, hogyan lehet egy adott szakmán belül különböző szakmacsoportokat, szakmai tevékenységeket szétválasztani a még hatékonyabb gyógyító munka, a legmagasabb színvonalú betegellátás érdekében. Ez történt ebben az esetben is, hiszen a Kenézy Gyula Campuson elsősorban a hasnyálmirigy és az epeútrendszer betegségeinek kezelése történik, a Nagyerdei Campuson pedig a gasztroenterológia más szakmaterületei jelennek meg – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke.

2021-ben Magyarországon elsőként alakult önálló Gasztroenterológiai Klinika a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campusán. A klinika szakmai profilja a felnőtt gasztroenterológia teljes spektrumát felöleli, feladata a tápcsatorna, a hasnyálmirigy és az epeutak, valamint a máj megbetegedéseiben szenvedő betegek ellátása. A klinika új, húszágyas Pankreatobiliáris és Operatív Gasztroenterológiai Részlege a Kenézy Gyula Campus központi épületének ötödik emeletén kezdte meg működését. A részlegen egy négyágyas szakmaspecifikus őrzőt is kialakítottak.

- A Gasztroenterológiai Klinika heveny hasnyálmirigy-gyulladás miatt évente mintegy háromszáz beteget lát el. Ezeket a pácienseket mostantól az új részlegen fogadják. Az új egység megalakulása lehetővé teszi, hogy a betegségek kezelése során új endoszkópos intervenciós eljárások is bevezetésre kerülhessenek. Az akut hasnyálmirigy-gyulladás mellett a különféle epeúti megbetegedéssel klinikánkhoz fordulók többsége is itt kap ellátást, amennyiben úgynevezett endoszkópos retrográd kolangipankreatográfia (ERCP) beavatkozás is szükségessé válik – ismertette Papp Mária egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika igazgatója.

A Klinikai Központ orvosszakmai alelnöke, a Gasztroenterológiai Klinika igazgatója hozzátette: a fekvőbeteg-ellátás bővítésére azért volt szükség, mert Magyarországon és régiónkban egyre több a gyomor- bélrendszeri daganatos megbetegedés. A leggyakrabban diagnosztizált daganatok sorrendjében például a második helyen a vastag- és végbélrák (kolorektális daganatok), az ötödik helyen a hasnyálmirigy-daganatok állnak, melyet a gyomorrák és a májrák követ. Ugyanakkor a gyulladásos bélbetegségek és az idült májbetegségek is egyre gyakrabban fordulnak elő.

Az új egység kialakítása az eddiginél is több beteg színvonalas ellátását teszi lehetővé.

A fekvőbeteg részleg munkájához kapcsolódóan egy új szakmaspecifikus ambulancia, az úgynevezett Hasnyálmirigy Betegségek Ambulancia is hamarosan megkezdi működését. A szakrendelésen a hasnyálmirigy-gyulladáson átesett betegek követését végzik. Az ellenőrző vizsgálatokra azért van szükség, mivel fennmarad a kockázata annak, hogy cukorbetegség, szepszis, szív- és érrendszeri problémák, tumoros elváltozások alakulnak ki, amelyek gondos orvosi kontroll mellett megelőzhetők, időben kezelhetők.

A Gasztroenterológiai Klinika Kenézy Gyula Campuson működő Endoszkópos Laboratóriumában is jelentős fejlesztések zajlanak. Mostantól az endoszkópos ultrahangos (EUS) vizsgálatok is itt kapnak helyet.

A Gasztroenterológiai Klinika szakrendelései beutalókötelesek és előjegyzés is szükséges, melyről részletes információt a klinika honlapján olvashatnak.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!