Barnázás a terhesség alatt: ezek az okok állhatnak mögötte

A terhesség során jelentkező barnás - pirosas színezetű folyás minden esetben riadalmat kelt a kismamákban, vagy leendő kismamákban. Mielőtt azonban a pánik eluralkodna rajtunk, nézzük, mi is válthatja ki a folyást.

A terhesség alatt jelentkező barnás - pirosas folyás, hirtelen pánikot vált ki a kismamákból.

Ratkó Tünde termékenységi szakember segítséget nyújt a folyás okainak megértésében.

A barnás folyás lehet jó hír, de kezdeti időszakban foglalkozni kell vele.

A folyás hüvelyi fertőzésre, hormonális egyensúlyváltozásra, hematómára vagy vetélésre is utalhat.

Fontos az orvosi segítség keresése és a megfelelő tápanyagpótlás a terhesség alatt.

Ennek a kérdésnek a megválaszolásában Ratkó Tünde termékenységi szakember, a Trimeszter Termékenységi Klinika szakértője van a segítségünkre.

Barnázás, vagy barnás folyás

A két kifejezés ugyan azt a jelenséget takarja. A barnás, pirosas színárnyalat a friss vagy az alvadt vér jelenlétére utal, ennek megfelelően mindenképpen foglalkozni kell vele. A legtöbb kismamának az első reakciója a pánik, erre azonban nincsen okuk, hiszen alapvetően akár jó hírt is jelenthet a barnás folyás, igaz, csak a kezdeti időszakban.

Barnás folyás okai

A későbbiek során sincsen ok a pánikra, de a gyors cselekvésre és a szakorvos felkeresésére azonban mindenképpen, ha barnás folyást tapasztalunk.

Beágyazódás

Amennyiben a pár éppen a próbálkozási időszakban van, akkor a barnás, kis mennyiségű folyás jelentheti a beágyazódás létrejöttét is. Azonban ez nem biztos, vagyis csak ebből a jelből következtetni, hogy végre siker koronázza a családalapítási próbálkozásokat, hiba lenne.

Hormoneltolódás

A hormonális egyensúly a terhesség során eltolódik. Azonban a barnás folyás jelentkezése mutathatja azt is, hogy a szervezetben nem megfelelő, kevés a progeszteron. Ez mindenképpen odafigyelést és orvosi segítséget igényel, hiszen a hormon hiányában jelentősen megnő a veszélye a vetélés létrejöttének is!

Hüvelyi fertőzés

A barnás folyás utalhat hüvelyi fertőzés jelenlétére is. Ez a terhesség alatt különösen nagy gondot jelent, mert a felszállóvá váló hüvelyi fertőzések okozzák a vetélések mintegy 70%-át! Ráadásul mivel a hormonrendszer változik, illetve az immunrendszer a terhesség során visszafogottan üzemel, így már a terhesség ténye is hajlamosabbá teszi a nőket a hüvelyi fertőzések kialakulására. Nem véletlen a tanács, hogy a kismama ne üljön hideg kőre, ne maradjon rajta a nedves fürdőruha és még sok hasonló intelem.

Figyeljünk arra is, hogy a szervezetet megtámogatva az sokkal hatékonyabban veszi fel a küzdelmet a fertőzések ellen. Ma már a WHO is javasolja a kismamáknak a terhesvitamin szedését, de a fertőzések elleni védekezés jegyében két dologra mindenképpen ügyeljünk. Az első, hogy a termék tartalmazzon cinket és rezet, ezeket ráadásul szerves kötési formában. A praktikusan -citrát és -glükonát kötési típusokkal jelen lévő anyagokat sokkal jobban, akár 80%-kal hatékonyabban képes a szervezet felszívni! A másik fontos kitétel, hogy a megfelelő trimeszterben a megfelelő tápanyagpótlást kapjuk. A trimeszterek igényrendszere ugyanis nem azonos, más kell a szervezetnek az első, más a második és ugyancsak más a harmadik fejlődési szakaszban, ezt a tagoltságot pedig a terhesvitaminnak is követnie kell!

Házasélet

Az intim együttlétek a terhesség alatt sem tilosak, sőt igazán korlátozás alá sem esnek ameddig az orvos mást nem mond. Ugyanakkor számolni kell azzal a ténnyel, hogy a vizenyős méhszáj sérülékeny, így az együttlétet követő kicsi, de egyértelmű barnás - pirosas folyás annak sérüléséből is adódhat. Ha ez áll fent akkor aggodalomra nincsen ok, de a barnázás mindenképpen orvosi segítséget, iránymutatást követel - mondja Ratkó Tünde. A Trimeszter Termékenységi Klinika szakembere.

Hematóma

A terhesség során hematóma jellemzően a lepényből kiinduló ereken jön létre. Mikor ezek a hematómák kiürülnek, akkor jelentkezhet barnázás, akár pirosas színű folyás is. Ez az állapot is mindenképpen orvosi felügyeletet igényel, mivel a vérzés során fennáll a lehetősége, hogy a placenta leválik a méhfalról, mely vetélést eredményez.

Vetélés

A kritikus tényező: igen, sajnos a vetélés kezdeti tünetei közt is szerepel a barnás - pirosas folyás. Éppen ez az oka annak, hogy ha ilyesmit tapasztalunk, akkor mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni, hiszen a vetélés adott esetben megállítható progeszteron és magnézium nagy arányú pótlásával, illetve más orvosi eljárásokkal. Azonban azt is vegyük figyelembe, hogy számos más oka is lehet a barnás folyásnak a terhesség során, azaz a pánik felesleges, ám a gyors cselekvés indokolt!

Méhnyaknál tapadt placenta

Egy viszonylag ritkábban jelentkező lehetőség, amikor a placenta a méhnyaknál tapad. A helyzetéből adódóan jelentkezhet a barnás folyás, mely kis mennyiségű vér ürülését jelzi. Az állapot orvosi felügyelet mellett jól kontrollálható, illetve jó hír, hogy jó esély van arra, hogy a helyzet spontán javul. Ahogyan a méh kitágul, úgy a placenta is “elvándorol” annak falán, így pedig eltávolodhat a méhnyaktól.

Összegzés

