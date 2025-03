Ha egy anyajegy vérezni kezd, több kérdés is felmerülhet bennünk: tudjuk-e, mi okozhatta a vérzést? Más változás is mutatkozik-e az anyajegyen? Orvoshoz kell-e ezzel fordulni, szükséges-e az anyajegy eltávolítása vagy elég, ha csak leragasztjuk? Lehetséges-e, hogy bőrrák okozza a vérzést?

Dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza, nemi gyógyász szakorvos válaszolta meg a legfontosabb kérdéseket.

A legfontosabb: a vérző anyajegy nem feltétlenül jelent bőrrákot

Az anyajegy egy kis pigmentált növedék a bőrön, amely bármely testtájon jelen lehet, és mint bármely bőrfelület, ez is vérezhet – leggyakrabban egy mechanikai sérülés, horzsolás, vágás hatására. Borotválkozás közben könnyű megvágni egy ott lévő anyajegyet, és az is előfordulhat, hogy a melltartó, az öv vagy táska okozta hosszabb távú irritáció eredményezi a felület enyhe vérzését. Viszketés miatti erős vakarás hatására is vérezhet az adott terület.

– Egy vérző anyajegy meglehetősen ijesztő lehet az érintetteknek, hiszen sokan azonnal a bőrdaganatra gondolnak, de fontos tudni, hogy a sérülés miatti vérzés az esetek döntő többségében ártalmatlan dolog és nem utal bőrrákra. Ha azonban nem sérülés vagy más nyilvánvaló ok következménye az anyajegy vérzése, mindenképpen fontos azt bőrgyógyásszal ellenőriztetni. Ugyancsak ezt kell tenni, ha bármilyen egyéb változást észlelnek az anyajegyen – hangsúlyozza Karászi doktornő.

Így kell kezelni a vérző anyajegyet

– Ha azért vérzik az anyajegy, mert egy konkrét sérülés érte, bőrfertőtlenítő szerrel (pl. Octenisept oldattal vagy Betadinnal) le kell fertőtleníteni, mert ez általában a vérzés megállításában is segít, majd érdemes bekötni, leragasztani. További kezelésre nincs szükség ilyen esetben. Amennyiben viszont nem egyértelmű a kiváltó ok, ha a vérzés újra és újra jelentkezik, vagy ha más gyanús tünet is felmerül, mindenképpen fontos a bőrgyógyászi ellenőrzés – hangsúlyozza dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza, nemi gyógyász szakorvos. – Korábban egyfajta szakmai elv volt, hogy a sérült anyajegyet el kell távolítani. Ma már inkább mérlegelés kérdése, szükséges-e az eltávolítás vagy sem.

Ha csak felületes sérülés, horzsolás történik vagy esetleg vakarás miatt sérül az anyajegy, nem feltétlenül szükséges a kimetszés, de mindenképpen fontos azt bőrgyógyásznak látnia. Így dönthetünk arról, hogy elég-e csupán a nyomon követés, ami fél- egyévenkénti vizsgálatot jelent. Ugyanakkor vannak olyan anyajegyek, amelyeknél látható, hogy nagyon sérülékenyek vagy nagyon rossz helyen vannak irritáció szempontjából. Ilyenkor az orvos javaslatára és a páciens saját kérésére is megtörténhet az eltávolítás. A kimetszés utáni szövettani vizsgálat nem csak arról ad tájékoztatást, jó- vagy rosszindulatú elváltozásról volt-e szó, de arról is, sikerült-e teljes egészében, maradék nélkül eltávolítani azt, és esetleg szükséges-e további kezelés.

Milyen tünetek miatt kell anyajegyszűrésen részt venni?

Ha megváltozik, egyenetlen lesz az anyajegy színe, például barna és fekete keveredik pirosas, fehéres, kékes, szürkés vagy rózsaszínes árnyalatokkal.

Ha megváltozik a határa, ha egyenetlen szélűvé válik, vagy ha terjedni kezd a bőrfelszínen.

Ha aszimmetrikussá válik az anyajegy alakja.

Ha megváltozik a felszíne, például egy lapos anyajegy megvastagodik, kiemelkedik a bőrből.

Ha új bőrképlet jelenik meg a bőrön. A melanóma ugyanis csupán az esetek kevesebb, mint felében alakul ki korábbi anyajegyből, az esetek többségében újonnan keletkezik.

Ha felmaródás vagy kisebesedés mutatkozik az anyajegyen.

Ha viszket az anyajegy, vagy valamilyen folyadék (nem feltétlenül vér) szivárog belőle.

Akkor is érdemes anyajegyszűrést végeztetni, ha nincs gyanús tünet, de korábban előfordult már bőrrák – akár a páciensnél, akár a családjában. Szintén ajánlott részt venni az éves szűrésen, ha nagyon sok anyajegye van valakinek, vagy élete során sokat tartózkodott a napon.

Összegezve

Az anyajegy vérzése általában ártalmatlan, de ha nem sérülés okozza, fontos az orvosi ellenőrzés.

Vérző anyajegy esetén szükséges a sérült terület fertőtlenítése, majd döntés az elkövetkező kezelésről.

Fontos figyelni az anyajegyen bekövetkezett változásokra, mint például a szín, alak, határ, felület, viszketés, vagy folyadék szivárgása.

Ha valaki korábban már diagnosztizált bőrrákkal rendelkezett, vagy sok anyajegye van, fontos a rendszeres ellenőrzések.

A sokat napon tartózkodóknak szintén ajánlott az éves anyajegyszűrés.

