Orvosmeteorológia: mediterrán ciklon helyett ez érkezik

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint újra az északnyugati áramlás veszi át az uralmat, így erősödő fronthatásokra kell készülnünk.

Átalakuló áramlási rendszerben érkeznek az újabb fronthatások! Jelentős változás lesz a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetben!

A mediterrán ciklon helyett összetett fronthatások érkeznek északnyugatról: meleg is, de hideg is

Az óraátállítást rosszul toleráló emberek számára megterhelő lesz a jellegében alaposan átalakuló fronthelyzet

Az időjárás-érzékeny emberek nagy százaléka számára kellemetlen tünetekkel jár az óraállítás, aminek az elhúzódó hatása akár egy héten túl is érvényesül, alvászavarok, zavartság, keringési és emésztési problémák és még sok más panasz formájában. És ebben tovább rontja a helyzetet a nagyon kaotikus fronthelyzet, a mediterrán ciklon után megváltozó hatások jelentkeznek. Vasárnap északnyugat felől közelít egy erős hidegfront, ami miatt erősödő hidegfronti jellegre számíthatunk, miközben északon a közeli melegfronti szakasz ilyen jellegű terhelő hatásaira kell készülnünk átmeneti jelleggel. További problémát jelent az ország nagyobb részén többnyire borult, fényszegény, idő, az előforduló záporok és az erős, helyenként viharos lökésekkel kísért légmozgás is. Ebben a humánmeteorológiai-orvosmeteorológia helyzetben gyorsan változó panaszaink lehetnek, főleg a görcsös folyamatok erősödhetnek meg, és gyakrabban és intenzívebben jelentkezhetnek az óraállítással is összefüggő panaszok.

Szabadtéri programok

Igen változatosan alakulnak a kültéri programok lehetőségei vasárnap. a naposabb órák ellett többfelé eső, zápor, erős szél várható, változó fronthatásokkal! Az óraállítás is megzavarja a szervezetünket. Viszont, jó a levegőminőség, és alacsonyabb a pollenkoncentráció.

Balesetveszély, közlekedés

Nagyon magas lesz a baleseti veszélyeztetettség vasárnap. Az óraállítás mellett fontosabb zavaró feltételek a közlekedésben: esők, erős szél egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: változó fronthatások, romló útviszonyok, zavartság, figyelmetlenség.

Milyen idő lesz?

Vasárnap szakadozottá válik a felettünk lévő felhőzet, hosszabb-rövidebb napos időszakok lehetnek. Délelőtt a Dunántúlon várható eső, délután még a középső, néhol keleti országrészben fordulhat elő elszórtan kisebb eső, zápor. A Dunántúlon erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél. Kora reggel 2-9, napközben 13-18 C-fok valószínű. Hajnalban, reggel a Dunántúlon pára-, ködfoltok képződhetnek.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!