Orvosmeteorológia: megosztó lesz a vasárnap! Így haladnak át az országon a zivatarok, frontok

Mit hoznak magukkal a frontok, és meddig maradnak velünk a felhők? Elárulja a meteogyógyász.

Rendkívül frontossá vált Európa nagy részének az időjárása, amiből vasárnap mi egy melegfrontot kapunk, de igen összetettek a légtömeg mozgások. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az átvonuló melegfrontot kísérő légtömeg mozgások miatt igen változékony lesz a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet. Az érkező melegfrontot összetett légtömeg mozgások kísérik.

Keveredő légtömegek, az átvonuló melegfront miatt nagy kontraszt és változó meteogyógyászati hatások várhatók

Több mint 10 C-fokos különbség lehet

Az átvonuló melegfrontot csapadékzóna, majd megerősödő, helyenként viharossá fokozódó szelek is kísérik, és csak átmenetileg számíthatunk jelentősebb napsütésre. Igen nagy kontraszt alakul ki a hőmérsékletben az egyes területek között. Több mint 10 C-fokos különbség is kialakul a napi felmelegedésben elsősorban a tartósabban csapadékos északkeleti és az akár 20 C-fokot is meghaladó téli területek között. Ez jelentősen befolyásolja az egyébként országosan megjelenő fellépő melegfronti panaszokat is.

Mindenhol erősíti a fejfájást és a migrénes panaszokat, míg a nagyobb változékonyságú területeken a keringési és vérnyomás panaszok is fokozottan fellépnek. Az erősen szeles területeken gyakrabban jelentkezik szédülés, bizonytalanság érzet, szokatlan feszültség, szorongásos állapotok. A tartósan borult helyeken pedig az immunrendszert terhelő hatások kerülnek előtérbe.

Szabadtéri programok

Átmeneti időszakokat leszámítva kedvezőtlenek lesznek vasárnap a kültéri programok lehetőségei. Eső, erős szél, esetleg zivatar, északkeleten visszaeső hőmérséklet is várható, erős melegfronti hatásokkal. Közepes a levegőminőség, és a pollenkoncentráció.

Közlekedés, balesetveszély

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség a vasárnapi nap. A fontosabb zavaró feltétel: eső, zivatar, élénk szél egyaránt várható. A közlekedésre is ható humánmeteorológiai következmények: melegfront, romló menetstabilitás, lassuló reflexek.

Milyen idő lesz?

Vasárnapra virradóra délnyugat felől újabb csapadékmező érkezik, sok felhő lesz felettünk, és eleinte sokfelé várható eső, zápor. Délután többfelé szakadozni kezd a felhőzet, a Dunántúlon és a középső tájakon gomolyok alakulnak ki, melyekből elszórtan előfordulhat zápor, néhol zivatar is, viszont északon és északkeleten még a zárt felhőzetből inkább eső várható. A délies szelet sokfelé élénk, nyugaton és északnyugaton erős, olykor akár viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban már sehol sem lesz fagy, 2-10 C-fok várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 C-fok között alakul, a tartósabban borult északi, északkeleti tájakon marad hűvösebb az idő.

Az előrejelzések szerint még szerdán és csütörtökön is velünk maradnak a felhők, és a hét közepén is csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap.

