Az időjárás-érzékenyeknek nem indul jól a hetük: tömegesen alakulnak ki frontok a kontinensen, változékony időjárás jellemzi a Kárpát-medencét is. Ráadásul velünk maradnak a jó öreg óraátállítással járó nehézségek is.

Európai döntés született az óraállításról, és bár az időjárás-érzékenyek számára különösen káros, mégis velünk marad az óraállítgatás. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ezek a humánmeteorológia-orvosmeteorológiai hírek most sokakat fog rosszul érinteni.

Különösen fontos kérdés a frontérzékenynek, hogy mikor szabadulhatnánk már meg az óraállítgatástól?

Egyáltalán nem kedvező hírek a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára

A fokozottan érzékeny emberek számára meglepően súlyos problémát jelent az évi kétszeri óra állítgatás, ők azok, akik rosszabbul viselik a hirtelen változásokat, nehezen tudnak hozzá alkalmazkodni és ezért számukra a változó időjárás mellett igen komoly probléma az egy órás hirtelen ugrás napi életritmusban.

Ma már komoly kutatások igazolják ennek a káros hatásait, a gyakoribb szív panaszokban, a vérnyomás felborulásában, alvás zavarokban, fokozott figyelmetlenség, zavartság jelentkezésben. Hiába született korábban arról európai határozat, hogy meg kell szüntetni az óraátállítást. Mostani új határozatában az Európai Unió ezt visszavonta, és ezzel talán örökre velünk marad az óra állítgatása.

Nem jó hír az sem a hétfői nap vonatkozásában, hogy tömegesen alakulnak ki frontok a kontinensen és a változékony időjárás jellemzi a Kárpát-medencét is. Melegfront jellegű hatással kell számolnunk, átmeneti napsütéses időszakok mellett zápor, zivatar sőt estétől ködök is kialakulása is várható.

Folytatódnak a vasárnap óta érzékelhető változó panaszok melyek elsősorban a fejfájással, szív problémákkal, vérnyomás-ingadozással élők számára okoznak problémákat. Fennmaradhatnak a gyulladásos folyamatok, a szédülés, a fokozott fáradékonyság és az immunrendszer fokozott terhelése.

Szabadtéri programok

Változóak lesznek hétfőn a kültéri programok lehetőségei. Naposabb órák mellett eső, esetleg zivatar, estétől köd is várható melegfront jellegű hatásokkal. Közepes a levegőminőség, és a pollenkoncentráció.

Közlekedés, balesetveszély

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség hétfőn. A fontosabb zavaró feltétel: köd, eső, zivatar egyaránt várható. A közlekedést is befolyásoló humánmeteorológiai következmények: melegfront jellegű hatások, romló menetstabilitás, lassuló reflexek.

Milyen idő lesz?

Hétfőn kezdetben sokfelé várható eső, de később nyugat felől ismét csökkeni kezd, felszakadozik a felhőzet. Délután a napos, gomolyfelhős időben elszórtan záporok, helyenként zivatar alakulhatnak ki, északkeleten lesznek még felhős, esős körzetek. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a déli, délnyugati szél. Kora reggel 3 és 11 C-fok, napközben 12 és 21 C-fok közötti értékeket mérhetünk.

