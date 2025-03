Orvosmeteorológia: viharokkal jön az erős hidegfront

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az igen változatos fronttevékenység után egy markáns hidegfront okoz erős meteogyógyászati panaszokat!

A gyengébb frontok után most egy markáns hidegfront érkezik. Határozott hidegfronti humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai hatások jönnek.

Erős, viharos szelekkel érkezik a markáns hidegfront

Nem hiányzik a hétfőn érkező erős hidegfront

Ez önmagában is megterhelő lenne, de mivel ez már egy igen hosszú frontsorozat újabb eleme, így fokozottan nehezen viseljük. Emellett a hatásai egybeesnek az óraátállítás sok ember esetében elhúzódó egyes terheléseivel. A változékony időben záporra és erős, helyenként viharos szelekre is kell számítanunk, miközben a fronthatások átterjednek a nyugati országrészből keletre is. A folyamatos terhelés miatt már nagyon sok embernél jelentkeznek szív- és légzőszervi panaszok, feszültség, hangulatingadozás, szorongásos és pánik jellegű reakciók léphetnek fel, lényegesen figyelmetlenebbek lehetünk, sokan agresszívebbé válnak, míg a gyermekeknél fokozottan jelentkezhetnek magatartási problémák. Sokan szédülnek, bizonytalanság érzet és gyakoribb alvási zavarok léphetnek fel. Figyeljünk a kiugró vérnyomásra! Gyakrabban alakul ki homályos látás és erősödnek a görcsös folyamatok.

Szabadtéri programok

Javulnak a kültéri programok lehetőségei hétfőn. Az egyre hosszabb napos órák mellett többfelé zápor, erős, viharos szél várható, erős hidegfronti hatásokkal! Viszont, jó a levegőminőség, de romlik a pollenkoncentráció.

Balesetveszély, közlekedés

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség hétfőn. Az óraállítás esetleges elhúzódó hatása mellett fontosabb zavaró feltételek a közlekedésben: záporok, erős, viharos szél egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: erős hidegfronti fronthatások, romló útviszonyok, zavartság, figyelmetlenség.

Milyen idő lesz?

Hétfőn a Dunától keletre sokfelé tartósan felhős, borult időre számíthatunk, és ezeken tájakon gyakran elered az eső. Máshol gomolyfelhős-napos időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, néhol zivatar és apró szemű jég sem kizárt. Élénk, erős, helyenként a Dunántúlon viharos lesz az északi, északnyugati szél. Kora reggel 2 és 9, délután 8 és 15 C-fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan borongós, esős tájakon mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.

