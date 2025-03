Helytelen szájápolás: komoly egészségügyi kockázatot jelenthet

A szájhigiénia elhanyagolás komoly problémákhoz vezethet.

"A rossz szájhigiénia és a fogágybetegségek során kialakuló gyulladás növeli a stroke és az érelmeszesedés kockázatát" - figyelmeztet dr. Dergez Márk, a MindentMent fogászat vezető szakorvosa. Az orvos szerint a technológia fejlődésével egyre kevesebb ok marad a manuális fogkefék használatára, hiszen a modern technológiák, például a szónikus fogkefék hatékonyabb plakkeltávolítást biztosítanak.

A helyes fogápolás alapvető fontosságú az egészséges szájüreg és fogak fenntartásához. Az első lépés a megfelelő fogkefe választása: az ideális a puha sörtéjű fogkefe, hogy ne károsítsa az ínyt. Fontos, hogy naponta legalább kétszer, reggel és este legalább két percig mossunk fogat fluoridos fogkrémmel. Ne feledjük a fogköztisztítást sem! Ehhez használhatunk fogköztisztító kefét vagy fogköztisztító szálat.

A helyes fogmosási technika kulcsfontosságú: kis körkörös mozdulatokkal, gyengéden mossuk meg a fogfelszínt és az ínyt is dörzsöljük meg óvatosan. Ne felejtsük el a nyelvet sem tisztítani, hiszen itt is lerakódhatnak baktériumok. Fontos az is, hogy rendszeresen cseréljük fogkefénket, általában három hónap használat után.

Emellett érdemes rendszeresen fogorvosi vizsgálaton részt venni, legalább évente kétszer, hogy időben felismerhessük a problémákat, mint például a fogszuvasodást vagy az ínygyulladást. Az egészséges táplálkozás is hozzájárul fogaink egészségéhez: kerüljük a túlzott cukorfogyasztást és az étkezések közötti nassolást.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!