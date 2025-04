Orvosmeteorológia: megterhelő, nehéz napok várnak a frontérzékenyekre!

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint többféle front is nehezíti a napjainkat a héten, a vége pedig különösen drasztikus lesz.

Közelebb kerül a talajszinthez a melegebb légtömeg, erősödik a melegfronti jelleg. A frontérzékenyek határozottan megérzik a kevert humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai hatásokat.

Mindennapos frontok után téli idő jön. Különösen erős meteogyógyászati terhelések figyelmeztet a Meteo Klinika.

Időben szeretnénk felhívni a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek figyelmét a héten várható erős humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai terhelésekre.

Tartósan tovább folytatódik a frontos idő, szerdán inkább a melegfronti jelleg erősödik meg, de a folytatásban mindenféle frontra kell számítanunk, majd az igazi veszélyt a szombatra várható, télies időt hozó hidegfront jelenti. Már kedden is mind a meleg, mind a hidegfronti panaszok jelentkeztek a fokozottan érzékenyek esetében, a különböző légrétegekben uralkodó viszonyok függvényében. Ez most annyiban változik, hogy erősebb lesz a melegfronti jelleg, emelkedik a hőmérséklet is, de a tartós északi áramlás miatt - ha a gyengébb formában is - hidegfronti panaszok is előfordulnak, elsősorban a nap első felében.

A melegfront északkeletről érkezve halad át az ország felett, ennek megfelelően erősödnek meg a melegfronti panaszok. Kezdetben jellemzőbbek lesznek a kiugró vérnyomásértékek, a szívproblémák, görcsös panaszok, majd főleg az erősödő fejfájások, a gyulladásos folyamatok erősödése, fokozott fáradtság válhat jellemzővé. Országosan jelentkezhetnek fokozott feszültséggel, ingerlékenységgel, szédüléssel, ingadozó hangulattal, alvási zavarokkal járó hatások. A meglehetősen magas hőmérséklet ellenére nem lesz kellemes a záporos, erősen szeles, viharos térségekben a kültéri tartózkodás, bár a szokatlanul tiszta levegő kedvező lenne ehhez.

Szabadtéri tevékenységek

Igen változóak lesznek a kültéri programok lehetőségei szerdán. Több napos órára inkább csak délnyugaton számíthatunk. Melegszik az idő, de kellemetlen lehet a sokfelé erős, viharos lökésekkel kísért szél, a szeszélyesen előforduló záporok és az erősödő melegfronti hatás. Viszont, jó a levegőminőség, de kissé emelkedik a pollenkoncentráció.

Balesetveszély

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség szerdán. A fontosabb zavaró feltétel: záporok, erős, viharos szél egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: melegfronti hatás, romló útviszonyok és menetstabilitás, fokozott figyelmetlenség, lassuló reflexek.

Milyen idő lesz?

Szerdán az északi tájak kivételével sokfelé naposan indul a reggel, majd napközben észak felől mindenhol megnövekszik a felhőzet, és a déli tájakat leszámítva többfelé kialakulhat kisebb eső, zápor. Élénk, erős lesz az északi, északkeleti szél, de néhol egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. Reggel 1 és 9, délután 11 és 18 fok között alakul a hőmérséklet

