Heteken át számtalan érdekességet tudhatunk meg a felszínalatti vizek titkairól

Heteken át tartó izgalmas kalandsorozaton keresztül ismerhetik meg az érdeklődők Budapest felszíni és felszínalatti vizeinek, valamint az azt kutató hidrogeológusok mindennapjainak titokzatos világát.

A Víz Világnapján induló „Dunától a termálvizekig, Budapest a vizek fővárosa” című kampánysorozattal az ELTE kutatói nem csak a vizek fővárosát, hanem a kutatói életpályát is szeretnék megismertetni, elsősorban a középiskolás és felső tagozatos fiatalokkal.

Az ELTE hidrogeológusai évtizedek óta kutatják Budapest világszinten is különleges, ún. hipogén karsztrendszerének, a Budai-termálkarsztnak a hidrogeológiai viszonyait. És hogy mi is az a hipogén karsztrendszer? Hogyan nyerhetünk tiszta ivóvizet a Dunából? Miért is olyan értékesek és különlegesek a budapesti termálfürdők? Ezekre a kérdésekre a választ most a nagyközönséggel is megosztják.

A Víz Világnapján, március 22-én veszi kezdetét az ELTE TTK-n működő Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra „Dunától a termálvizekig, Budapest a vizek fővárosa” című tudományos ismeretterjesztő programsorozata, amely azonban jóval túlmutat ezen a jeles napon: heteken keresztül izgalmas kalandra hívja az érdeklődőket, bemutatva a felszínalatti vizek titokzatos világát, Budapest rejtett természeti kincseit.

A tudománynépszerűsítő kampány során a hetente megjelenő közérthető, izgalmas ismeretterjesztő videók a hidrogeológusok mindennapi munkáját és kihívásait is bemutatják, hiszen a cél nem csak egy izgalmas kutatási terület, hanem a kutatói életpálya népszerűsítése is.

A szervezők a fiatal generáció számára (általános és középiskolás diákok) egy játékos vetélkedőt is hirdetnek, amelyben a résztvevők értékes nyereményekért mérhetik össze tudásukat, miközben egyre többet megtudhatnak a hidrogeológiáról.

A kampány a MEC_N 149196 számú projekt keretében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a Mecenatúra (MEC_N_24) pályázati program finanszírozásában valósult meg.

