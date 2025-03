Az orvos felhívja a figyelmet arra a gyakori gyógyszerszedési hibára, ami az életébe is kerülhet

Ezekre a mindenképp figyeljen, ha valamilyen gyógyszert szed krónikus betegségére!

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyógyszert szedő emberek millióinak halálozási kockázata megnőhet egy gyakori hiba miatt. Az orvosi szerint évente számos beteg életét követeli az, hogy nem tartják be a krónikus egészségügyi állapotok, mint például az asztma, a cukorbetegség és a szívbetegségek kezelési előírásait.

A hibák közt előfordulhat a gyógyszerek kihagyása, kevesebb dózis alkalmazása vagy éppen ellenkezőleg, a szükségesnél több gyógyszer bevitele. A következmények életveszélyesek lehetnek, amelyek drasztikusabb és költségesebb kezeléseket, sőt halált is okozhatnak!

A WHF is már figyelmeztet

A szív- és érrendszeri egészséggel foglalkozó The World Heart Federation (WHF) új figyelmeztetést adott ki a problémával kapcsolatban. A szervezet adatai szerint több országban is, a krónikus megbetegedésben szenvedő pácienseknek mindössze a fele tartja be az előírt kezeléseket.

Ez a helyzet a kórházi kezelés szükségességének növekedéséhez, kedvezőtlen egészségügyi eredményekhez és évente 200 000 beteg halálához vezet Európában. Jagat Narula professzor, a WHF elnöke hangsúlyozta, hogy az orvosoknak aktívan kell tenniük a betegek támogatásáért a kezelési tervek betartásában, hiszen véleménye szerint az adherencia (a kezelés pontos betartása) hiányának okai sokrétűek: a megbélyegzéstől kezdve a kommunikációs nehézségeken, a mentális állapoton át, a pénzügyi korlátokig sok minden szerepet játszhat abban, hogy valaki nem az orvos utasításai szerint alkalmazza a felírt gyógyszereket. Az is megesik, hogy a gyógyszer mellékhatásai miatt a betegek egyszerűen abbahagyják a gyógyszer szedését anélkül, hogy megbeszélnék orvosukkal az alternatívákat- írja a Daily Mail.

A kutatások azt is jelzik, hogy a betegek támogatásának növelése a kezelési tervek betartásában életet menthet. Egy kínai kutatás kimutatta, hogy a szívrohamon átesett betegek, akik pontosan követték az orvosok utasításait, 39%-kal csökkentették a valószínűségét annak, hogy újabb szív- és érrendszeri esemény következzen be.

A probléma tudatosítása érdekében a WHF kezdeményezte az Adherence World Day (Adherencia Világnap)megrendezését, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a gyógyszerek, az egészségesebb életmód és az utógondozás betartásának fontosságára.

Az asztmásak és a depressziósak nagy része nem szedi jól a gyógyszereit

Becslések szerint asztmás betegek kétharmada, a skizofréniában szenvedők körülbelül fele nem szedi jól a gyógyszereit. Egyes vizsgálatok rámutatnak arra is, hogy az antidepresszánsokat szedő betegek körében a gyógyszerek előírás szerinti szedési aránya a felírást követő első hónapban több mint 95%-ról mindössze 53%-ra esett vissza.

A betegek gyógyszerhasználati nehézségei mögött számos ok állhat. Például, az állapotok zavaró természete, mint a depresszió vagy a skizofrénia, komoly kihívást jelenthet a következő kezelési tervek kidolgozásában. Ezek a mentális egészségi problémák megnehezítik a betegek számára, hogy kövessék a gyógyszeres kezelési utasításokat.

Összességében, elengedhetetlen tehát, hogy a betegek nyíltan kommunikáljanak orvosukkal, hogy megértsék a gyógyszerek előnyeit és kockázatait, valamint tisztában legyenek alternatív lehetőségekkel, amelyek segíthetnek a kezelési tervük fenntartásában.

