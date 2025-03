16 évesen derült ki a fiatal nőnél, hogy két hüvelye van

''Jaj istenem! - Nem ezt akarod hallani, amikor egy nővér a hüvelyedben tartja a kezét."

A 26 éves Annie Charlotte mindössze 16 éves volt, amikor hallotta a vizsgálatot végző nővér szavait: „Úristen!”.

Annie rendkívül erős menstruációja miatt ment el nőgyógyászati klinikára, és egy spirál behelyezését kérte. A vizsgálat során azonban a nővér egy szokatlan dolgot fedezett fel.

- Jaj istenem! Nem ezt akarod hallani, miközben egy nővér a hüvelyedben tartja a kezét – mesélte Annie a brit Metro-nak. A nővér jelezte, hogy valami nincs rendben, így azt tanácsolta, hogy minél hamarabb keresse fel nőgyógyászt.

Az eredmények megdöbbentették

Két héttel később, az ultrahang és MRI vizsgálatok után Annie megkapta a meglepő diagnózist: két hüvelye, két méhe, valamint két méhnyaka van és mindezek mellett csupán egy petefészke. A különös anatómiai elrendezés miatt pedig csak egy külső hüvelynyílása van.

- Teljesen megdöbbentem... szörnyű volt – emlékezik vissza Annie. - A nőgyógyász, akihez elmentem, nagyon kényelmetlenül viselkedett velem, és azt mondta, hogy emiatt valószínűleg nem leszek képes gyermeket szülni.

- Emlékszem, hogy csendben ültünk a kocsiban anyámmal, mert nem tudtuk, mit is mondjunk. 16 évesen csak normális akartam lenni, de úgy éreztem, hogy ez lehetetlen...annyira meg voltam rémülve.

Igen ritka állapot

A méh didelphys, vagyis a kettős méh, egy igen ritka állapot, amely a magzati fejlődés során alakul ki. Normál esetben a két csatorna egyesül, és létrehoz egy méhet, de ha ez nem történik meg, akkor két méh alakul ki.

Ez az állapot a becslések szerint a népesség mindössze 0,3%-át érinti, ami termékenységi problémákhoz vagy párhuzamos terhességekhez vezethet.

Visszautasították a műtétet

Annie könyörgött az orvosának, hogy végezzen el rajta egy műtétet, amellyel egyetlen hüvelyt kapna, de a kérést azzal utasították el, hogy túl fiatal.

A diagnózis révén azonban Annie végre megértette, miért szenvedett olyan sokat a menstruációja miatt, amely gyakran olyan erős volt, hogy semmi sem állította meg.

- A problémám az volt, hogy a tampont a rossz hüvelybe helyeztem – magyarázta.

- Minden méh máskor vérzik, így néha két hétig menstruálok, majd csak két hét szünet van, mielőtt újra véreznék - mesélte a fiatal nő, aki elmondta, hogy amikor mindkét méhe egyszerre vérezett, előfordult, hogy a vérveszteség miatt annyira legyengült, hogy elájult.

Előrevetítették, hogy valószínű több vetélése is lesz

A diagnózis óta Annie gyógyszereket szed, hogy enyhítse a menstruációs fájdalmait, valamint az orvosok nem tudják pontosan, ki tudna-e hordani gyermeket.

- Egy orvos azt mondta, hogy valószínűleg több vetélésem lesz...Aztán egy másik orvos azt mondta, hogy egyszerre lehetek kilenc hónapos és négy hónapos terhes. A bizonytalanság rendkívül megterhelő, és nem szeretném azt, hogy terméketlen legyek.

Annie jelenleg abban reménykedik, hogy amikor majd szeretne gyermeket, addigra a termékenységi kezelések és az IVF eljárások még fejlettebbé válnak.

Sokáig titkolta az állapotát

Annie eleinte senkivel sem osztotta meg az állapotát. Csak amikor egyetemre ment és komolyabban kezdett randevúzni, döbbent rá, hogy ezt nem lehet örökké titkolni.

- Először akkor mondtam el valakinek, amikor elvesztettem a szüzességemet...Csak ott feküdtem mellette, és mondtam: „Tudod, két hüvelyem van”. Ő meglepődött, de aztán azt mondta, hogy rendben van, és soha többé nem hozta szóba.

– Később, amikor lefeküdtem egy másik sráccal, elmondtam neki is. Azt mondta, hogy nem érezte őket, és kérte, hogy hadd nézze meg. Valójában mindig ezt kérik, és soha nem kaptam negatív reakciót, ami megnyugtató.

Annie elmondása szerint olyan érzés, mint csupán egy hüvelye lenne, de ha mindegyikbe belehelyezi az ujját, és összeilleszti, érezni lehet a falat, amely elválasztja őket.

Figyelni kell az együttléteknél

Annie megosztotta azt is, hogy a jobb hüvelye nagyobb és mélyebb, így az együttlétek során kérni szokta a partnereit arra, hogy bizonyos pózoknál milyen irányban hatoljanak be, hogy kellemes és élvezetes legyen számára is az összebújás.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!