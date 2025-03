Ejakuláció hiányában fellépő herefájdalom – mikor forduljon orvoshoz?

Vajon ártalmatlan jelenségről van szó?

Az intim egészséggel kapcsolatban több kellemetlen (esetleg fájdalmas) jelenséggel is találkozhatunk: az egyik ilyen a heregörcs, herefájdalom . De vajon mikor ártalmatlan és mikor utalhat komolyabb problémára?

Herefájdalom ejakuláció hiányában

Angolul a jelenséget blue balls-nak vagy a sperm cramp-nek (spermagörcs) nevezik, ám ez utóbbi kifejezés igen félrevezető, hiszen a sperma nem képes görcsölni, ráadásul nem is a spermium felhalomozódása okozza. Ez inkább egy szleng, amely a herék környékén, az alhas vagy a gát területén jelentkező kellemetlen, fájdalmas érzést, görcsöket jelöli.

Dr. Suzanne Wylie háziorvos a brit Metro-nak elmondta, hogy az érzés gyakran tompa, fájó vagy görcsös formában jelentkezik, és néha az izomgörcsökhöz vagy a kisebb heregörcshöz hasonlítható.

-Ez általában akkor fordul elő, amikor a férfi hosszú ideig van izgatott állapotban, anélkül, hogy a végén ejakulációra kerülne sor.

Amikor a férfi izgalmi állapotba kerül, több vér áramlik a nemi szervedbe, ami a pénisz és a herék megduzzadását okozza. Az ott található vénák ilyenkor összehúzódnak, hogy megtartsák ezt a plusz vért. Az orgazmus után ezek a vénák ellazulnak, és a felesleges vér, az általa keltett nyomással együtt, eltávozik. Ha azonban nincs a végén ejakuláció, a vér egy ideig még ott marad, ami kényelmetlenséget, görcsöt, esetleg fájdalmat okozhat.

Bár minden korosztályú férfit érinthetnek, a heregörcsök leginkább a fiatalabb férfiaknál fordulnak elő a gyakoribb izgalmi állapot és az ingadozó hormonszintek miatt.

Érdemes aggódni?

Szerencsére ezek a görcsök a legtöbbször ártalmatlanok, és nem kell aggódni miattuk. Ez egy átmeneti jelenség, amely általában magától megszűnik.

Azonban azt érdemes tudni, ha a fájdalom duzzanattal, bőrpírral vagy lázzal együtt jelentkezik, mielőbb forduljon orvoshoz, ugyanis az súlyosabb probléma jele is lehet. Ez ugyanis akár heretorzióra is utalhat, amely sürgős orvosi beavatkozást igényel. Ha a herék sérülése után tapasztalja a fájdalmat, az belső vérzés vagy a here megrepedésének jele is lehet, ami szintén orvosi ellátást igényel.

A kellemetlen érzés néhány percen vagy néhány órán belül magától elmúlik, de Dr. Wylie hozzátette, ha a fájdalom tartós vagy fokozódik, az fertőzésre, sérvre vagy daganatra is felhívhatja a figyelmet, így ha magától nem múlik panasz, nem szabad rá legyinteni!

A herefájdalom egyéb okai

Epididymitis : a mellékhere gyulladása - a heréje hátsó részén található cső, amely az érett spermiumok tárolására szolgál - gyakran fertőzés miatt.

: a mellékhere gyulladása - a heréje hátsó részén található cső, amely az érett spermiumok tárolására szolgál - gyakran fertőzés miatt. Varikocele : megnagyobbodott vénák a herezacskóban, amelyek tompa fájdalmat okozhatnak.

: megnagyobbodott vénák a herezacskóban, amelyek tompa fájdalmat okozhatnak. Hydrocele: a herék körül felgyülemlő folyadék, amely néha kellemetlen érzést okoz.

Mit lehet tenni?

Noha ezek a görcsök legtöbbször nem adnak okot aggodalomra, azonban a kellemetlen érzés érdemes enyhíteni. Erre szerencsére számos hatékony módszer létezik.

- A pihenés, a meleg borogatás alkalmazása az érintett területen, a gyengéd nyújtás, valamint a véráramlás újraelosztását elősegítő könnyed fizikai aktivitás mind hozzájárulhatnak a javuláshoz – mondja Dr. Wylie.

Egy másik egyszerű megoldás az ejakuláció lehet, ami csökkentheti a fájdalmat, így érdemes ezzel is próbálkozni.

Ha ezek a módszerek nem hozzák meg a kívánt eredményt, Dr. Wylie vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók alkalmazását javasolja, ám ekkor érdemes már orvoshoz is fordulni.

