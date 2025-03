Ha ilyen fájdalmat tapasztal, ne késlekedjen, mielőbb forduljon orvoshoz!

Az orvos elárulja, milyen fájdalmak esetén érdemes mielőbb szakemberhez fordulni.

Nincs olyan ember a világon, akinek olykor ne fájna itt-ott. Általános szabály, hogy komoly fájdalmak esetén érdemes orvoshoz fordulni, máskor elegendő lehet az otthoni kezelés. De vajon mit is jelent valójában a „komoly” kifejezés? Milyen fájdalmak indokolják a sürgősségi osztály felkeresését?

Erre a kérdésre sajnos még maguknak az orvosnak sem könnyű válaszolni.

- Sajnos a fájdalom mértéke betegenként nagyon eltérő lehet, és olykor az enyhe fájdalmakkal küzdőknél is komolyabb probléma állhat fenn. Ezért a fájdalmat senkinek sem szabad figyelmen kívül hagynia” – mondta Dr. Michael Turturro, a Pittsburghi Egyetem Orvostudományi Karának sürgősségi orvostudományi professzora a Huffington Post-nak.

Ezért fontos, hogy komolyan vegyen minden fájdalmat, és kérjen orvosi segítséget, ha bármilyen aggálya van. Hiszen még mindig jobb, ha kiderül, hogy nincs ok aggodalomra és feleslegesen ment el szakemberhez, mint megbánni azt, hogy nem keresett fel időben orvost.

Bár minden fájdalmat érdemes komolyan venni, a szakértők elmondták, hogy vannak bizonyos fájdalmak, amelyek általában komoly figyelmeztető jelek, és orvosi beavatkozást igényelhetnek. Íme, mire érdemes figyelni:

Hirtelen, tartós fájdalom

- A hirtelen jelentkező, erős és nem csillapodó fájdalom mindenképp figyelmet érdemel – mondta Turturro, aki hozzátette, hogy ez a fájdalom bármely testrészben jelentkezhet.

Ezért amennyiben hirtelen fellépő, új fájdalmat tapasztal, érdemes orvoshoz fordulnia.

Mellkasi fájdalom

A mellkasban érzett fájdalom esetén sokan (és jogosan) szívrohamra gondolnak, ezért ezt a tünetet komolyan kell venni. A panasz különösen aggasztó az idősebbek, illetve azok számára, akiknél magasabb a szívbetegség kockázata (például magas vérnyomás vagy cukorbetegség).

A szívinfarktus mellett az éles mellkasi fájdalom más komoly állapotokat is jelezhet, mint például tüdőembóliát, ami szintén életveszélyes betegség. Ugyanakkor nem minden mellkasi fájdalom súlyos, hiszen gyakran pl. a gyomorégés is okozhatja, amit igen könnyű akár szívrohammal összekeverni.

Lábszárfájdalom

A lábszárfájdalom - főleg, ha azt a vádliban érzi- , akár mélyvénás trombózisra is utalhat. Ilyenkor egyéb tünetek is megjelenhetnek (ödéma, kékes-lilás elszíneződés), de ez nem törvényszerű. Az orvosok szerint ilyenkor fontos, hogy mielőbb forduljon orvoshoz, hiszen, ha a valóban trombózis és a vérrög leszakad és a véráramba jut, úgy igen könnyen tüdőembóliát okozhat.

Ezért amennyiben szokatlan lábszárfájdalmat tapasztal, mindenképp menjen orvoshoz - főleg akkor, ha nemrégiben műtéten esett át vagy hosszabb repülőúton vett részt!

Fájdalom a hát felső részén

A hátfájdalom igen gyakori, melyet egészen banális dolgok is okozhatnak (pl. rossz testhelyzetben való alvás, helytelen edzés, rossz ülés stb).

Ha azonban olyan hátfájdalmat tapasztal, mintha valami leszakadna, akkor a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz, mivel ez aorta aneurizmára (azaz a főverőér vagy főütőér egy szakaszának tágulata) is utalhat. Ennek veszélye, hogy azokon a helyeken, ahol az érfal kiboltosul, az ér elvékonyodik, és a benne lévő nyomás hatására megrepedhet, ami életveszélyes belső vérzést okozhat.

Bizonyos alsó hasi fájdalmak

A hasfájás azon tünetek közé tartozik, amelynek okát az orvosok gyakran nem tudják azonnal meghatározni, ezért általában további vizsgálatokra van szükség a pontos diagnózis felállításához.

Ha erős hasi fájdalmai vannak - főleg, ha a derék/alhas jobb vagy bal részén tapasztalható, akkor azt okozhatja pl. vesekő, vesefertőzés (ez legtöbbször lázzal is jár), illetve vakbélgyulladás is (általában hányinger, hányás kíséri). A jobb felső hasban fellépő fájdalom pedig epehólyag-betegségre utalhat, melyet epekő is okozhat.

Ha ilyen jellegű alhasi fájdalmai vannak az említett egyéb tünetekkel együtt, akkor érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.

Ezekkel a hasi fájdalmakkal is érdemes orvoshoz fordulni:

köldök környéki, éles fájdalom

állandó, lüktető fájdalom, ami nem javul

duzzanat a hasban

rektális vérzéssel járó hasfájás

Összességében tehát, ha olyan fájdalmat tapasztal, amely miatt aggódik, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Még ha a fájdalom később elmúlik is, az orvosi vizsgálat segíthet megnyugtató választ kapni és kizárni súlyos problémákat.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!

Ha ezt a 4 tünetet tapasztalja, azonnal hívjon mentőt!