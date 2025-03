Hogyan lehet HPV fertőzésem hosszú, monogám kapcsolatban? Lehet csak én voltam hűséges? Az orvos válaszol

19 éve vagyok a férjemmel. Tudtommal félrelépés nem történt.

A vakcinainfós orvosokhoz az alábbi kérdés érkezett:

"Tisztelt Orvosok,

A segítségüket szeretném kérni a problémámmal kapcsolatban. Aggódom és nem tudom merre induljak el. 41 éves, kétszer császármetszéssel szült, külföldön élő nő vagyok.

Alapbetegégem pajzsmirigy alulműködés, amire 50qg syntroxint szedek naponta.

Nőgyógyászati rákszűréseim minden évben P2, illetve negatív eredményűek.

2021-ben gyulladás, elszarusodó sejtek jelenléte miatt HPV vizsgálatot végzett a nőgyógyász, melynek eredménye HPV16, HPV58 és egy egyéb nem azonosított magas kockázatú HPV jelenlétét mutatta ki a szervezetemben. Ezután volt kolposzkópos vizsgálatom, majd biopszia, majd kontrol biopszia is, negatív eredményekkel. Azóta a HPV jelenlétét nem vizsgálták, rákszűréseim folyamatosan negatívak.

19 éve vagyok a férjemmel. Tudtommal félrelépés nem történt.

Hogyan lehet HPV fertőzésem ilyen hosszú, monogám kapcsolatban? Létezik, hogy a vírus évtizedek óta velem van? Vagy lehet, hogy csak én voltam hűséges? Terjed a HPV egyéb úton is? (Olvasni mosdókilincsről a péniszre kerülő, majd a nőt megfertőző HPv-ről, de ez számomra hihetetlen)

2023-ban született a második gyermekem.

2024 július óta levosert spirálom van nőgyógyászati javaslatra, nagyon erős menstruáció, és abból adódó folyamatos vashiány miatt.

A problémám kb 3 hónapja kezdődött.

Menstruáció előtt kb 2 nappal nagyon kellemetlen szagúvá válik a hüvelyi folyásom. Majd ez a kellemetlen szag végig kíséri a menstruációmat. Fertőzésre utaló jelek nincsenek. Nem viszket, nem fáj, nem csíp.

Igaz, a spirál felhelyezése óta tapasztalok némi hüvelyszárazságot időnként és néha diszkomfort érzést is a hüvelyemben. Ez utóbbit az előbbinek tulajdonítottam eddig.

Első alkalommal voltam nőgyógyásznál, de csak miután elmúlt a menstruációm. Ő nem talált fertőzést. Elmondtam a HPV-vel kapcsolatos aggodalmamat, de azt mondta, negatív rákszűrés esetén nem kell tovább vizsgálódni, sőt ő nem is nézné meg újra hogy jelen van-e még a HPV, hiszen nem okoz panaszt.

A kellemetlen szag úgy tűnik összefüggésben van a vérzéssel vagy a méhszájam nyitottságával.

Lehetséges, hogy az igen csekély mennyiségű vér miatt van igen erős kellemetlen szaga a váladéknak? Hogyan tudom ezt orvosolni? És miért jelenik meg már a vérzés előtt napokkal?Esetleg Lehetséges, hogy a méhében van a kórokozó, amely csak annak nyitottság során okoz panaszt?

Nemrég olyan ismerősömnél diagnosztizáltak méhnyakrákot, akinek a rákszűrései folyamatosan negatívak voltak.

Keressek másik orvost vagy induljak el magán vizsgálat irányába? Jelezhet komolyabb gondot, esetleg méhnyak vagy méhtestrákot a tünetem? Milyen, mely vizsgálat az, amely elvégzésével kizárható, hogy valamilyen rosszindulatú elváltozás okozza a problémámat?

Elképzelhető az, hogy a HPV ilyen sokáig velem maradjon? Vagy mindenképpen a házasságom alatt fertőződtem meg vele?

Válaszukat előre is köszönöm!"

Az orvos válasza:

Kedves kérdező! Bocsánat, kicsit szedjük szét, mert sok minden van itt a rövidebb rész, a kellemetlen szagú váladék tisztázására , folyás tekintetében jártas kolléga vizsgálata szükséges, aki segít azonosítani, mi is okozza pontosan, de pl pont HPV infekció ilyent nem csinál. Ami a HPV-t illeti, itt több mindent szeretnék leírni. A HPV alapvetően szexuális úton terjedő kórokozó, illetve egyes esetekben szoros bőr-bőr kontaktus útján jöhet létre átadás. Vizsgálatok folynak, hogy pl tárgyak felületéről átadás, de ebben az irányban még meggyőző, egyértelmű eredmények jelenleg nincsenek. Illetve, HPV és citológia kapcsán szeretném elmondani, hogy már nagyon régóta meghaladott az úgynevezett P ( Papanicolau) beosztás és értékelés, az újabb Bethesda beosztás többek között a HPV gyanús esetek pontosabb identifikálására is jött létre, így a későbbiekben javasolt ilyen rendelőben vetetni a citológiát, akik ilyen leletet adnak ki.

Mivel korábban volt biopszia, mintavétel, aminek az eredménye az Ön leírása szerint negatív ( ha jól értem, tumor kutatási és nem HPV detektálási céllal), így most épp a jelenlegi helyzetről nem tudok nyilatkozni. Viszont amennyiben most történik egy újra tesztelés, az tisztázza ezt, emellett, és ez fontos, teljesen mindegy, hogy negatív vagy pozitív a HPV lelet, Önnek és a férjének is erősen ajánlott a legújabb HPV vakcina felvétele. A vakcina ugyan meglevő fertőzést nem gyógyít, de ha most negítv a HPV szűrése, akkor az újrafertőződés szempontjából protektív . Itt kiemelném, mert volt kérdés a HPV és méhnyakrák poszt alatt, hogy nem magától a HPV transzmisziótól véd az oltás, hanem pl egy 16-os esetén, megakadályozza, hogy beépüljön és elinduljon rák irányába a progresszió.

Adott esetben tud a vírus évekig is perzisztalni, de a mikor és hogyan kérdését nem fogom tudni utólag sajnos megválaszolni ."

