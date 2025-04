Tavaszi szemallergia: ezt teheti a könnyező, viszkető szem ellen

A pollenszezon kezdetével milliók életét érinti a szemallergia. A pollenhelyzet súlyosbodik és egyre több ember életminőségét rontja. Az optometrista tanácsai.

Az Alensa körképe szerint a szemallergia globális kihívást jelent, és a megoldás a megelőzésben rejlik.

Az allergia terjedése

Az allergének olyan külső anyagok, amelyek allergiás reakciót váltanak ki, a légzőrendszeren, emésztőrendszeren vagy a bőrön keresztül juthatnak a szervezetbe. Minden beteg egyedi küszöbértékkel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a mennyiségű allergén, ami az egyik személynél tolerálható, másoknál súlyos reakciót válthat ki. Az allergiás rhinitisben szenvedő betegek gyakran tapasztalnak szemtüneteket is, mint például viszketést, irritációt, kivörösödést vagy könnyezést, ezt allergiás kötőhártya-gyulladásnak is nevezzük. Az allergiás reakció a szemhéjat is érintheti, a területén duzzadás, börpír, víszketés és ritka esetekben ekcéma is megjelenhet. A szemallergia lehet szezonális - tarthat a tavaszi, őszi időszakban, amikor a pollenek koncentrációja magasabb a levegőben, vagy lehet állandó, ha az érintett szőr és por allergiában is szenved.

A pollen-allergiában szenvedők számának növekedése világszerte megfigyelhető, különösen a fejlett országokban és a városi környezetekben élők körében. Míg az Egyesült Államokban évente körülbelül 85 millió felnőtt szenved allergiás náthában, a helyzet világszinten egyre aggasztóbb.

Itthon sem jó a helyzet

Magyarország helyzete különösen aggasztó az allergiás megbetegedések szempontjából, ugyanis hazánk Európa egyik allergizálóbb területe a parlagfű tekintetében. A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy a magyar lakosság közel 25%-át érinti a parlagfű-allergia. A helyzet az ország déli részén a legsúlyosabb, ahol a szezonális allergiás rhinitisben szenvedő felnőtt betegek több mint 80%-ánál mutatható ki parlagfű-érzékenység a bőrtesztek során. A parlagfű térnyerése hazánkból indult, és innen kezdte meg térhódítását Közép- és Kelet-Európában. A probléma nem csak önmagában a parlagfű jelenlétében rejlik, hanem abban is, hogy az európai pollentérkép folyamatosan változik.

Sokak számára egyes füfajták. gyomövények és csalánfélék virágai is allergizáló lehetnek. Ezt befolyásolják olyan kulturális tényezők is, mint például új növényfajok, mint például a nyír-, a ciprus vagy a tölgyfák betelepítése a városi parkokban, valamint a klímaváltozás hatásai. E miatt a magyar lakosságnak nem csak a parlagfűvel kell megküzdenie, hanem egy folyamatosan bővülő allergén-palettával is, ami még inkább próbára teszi az érzékeny szemeket és légutakat.

Mit lehet tenni allergia esetén?

Az allergiás tünetek kezelésére számos lehetőség van. Ám a legfontosabb mind közül a megelőzés. Érdemes rendszeresen követni a pollenjelentéseket és a magas koncentrációjú időszakokban lehetőleg kerülni a szabadtéri tevékenységeket. A tavaszi és nyári hónapokban az ultraibolya sugarak is fokozhatják a szem érzékenységét. A szemek védelme érdekében a megfelelő UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselése ajánlott, amely nem csak fizikai védelmet nyújt a pollenek ellen, de csökkenti a szemgyulladás kialakulásának kockázatát.

A rendszeres arcmosás és a szemek óvatos áttörlése szintén fontos lépés. Hasznos lehet a hajmosás is, mivel a pollenek könnyen megtapadnak a hajszálakban. A rendszeres orvosi konzultáció elengedhetetlen része a megelőzésnek. Az antihisztaminos szemcseppek és a mesterséges könnyek enyhíthetik a tüneteket, de súlyosabb esetekben az orvosilag felírt gyógyszerek, például kortikoszteroid tartalmú készítmények jelenthetnek megoldást.

Az optometrista tanácsai

A szemallergia kezelése nagy odafigyelést igényel és fontos, hogy mindenki megtalálja a számára leghatékonyabb módszert. Az életmódbeli változások jelentősen csökkenthetik a tünetek súlyosságát.

A megfelelő táplálkozás, a stressz csökkentése és a megfelelő mennyiségű alvás mind hozzájárulnak a szervezet ellenálló képességének növeléséhez. A dohányzás kerülése különösen fontos, mivel a cigarettafüst irritálja a szemet és a légutakat, súlyosbítva az allergiás tüneteket.

- hangsúlyozza Boros Mária, az Alensa optometristája. A szakértő a kontaktlencsét viselőknek külön tanácsokkal szolgál:

A kontaktlencsét viselők számára különösen fontos a megfelelő higiénia és a rendszeres szemcsepp használata allergiaszezonban. Az egynapos kontaktlencsék használata ilyenkor extra biztonságot jelenthet, mivel minden nap friss lencsét helyezünk a szembe.

A megelőzés és a megfelelő kezelés mellett elengedhetetlen a rendszeres orvosi kontroll, különösen ha a tünetek súlyosbodnak vagy nem reagálnak a hagyományos kezelésekre. Egy allergológus vagy szemész szakorvos személyre szabott kezelési tervet állíthat össze, amely tartalmazhat immunterápát is. Ez a hosszú távú kezelési módszer segíthet csökkenteni a szervezet túlzott reakcióját az allergénekre. A szemallergia ugyan kellemetlenséget okoz, de a megfelelő odafigyeléssel és kezeléssel jelentősen javítható az érintettek életminősége.

Összegzés

A tavaszi pollenallergia súlyos tüneteket okoz sokak számára.

Magyarországon sokan érintettek a parlagfű-allergiában.

A megelőzés kulcsfontosságú az allergiás tünetek kezelésében.

UV-védelemmel ellátott napszemüveget viselhetünk pollenallergia ellen.

Az életmódbeli változások is segíthetnek csökkenteni az allergiás tünetek súlyosságát.

