Lassítható a COPD-s mamám demenciájának romlása, ha kap oxigént? Az orvos válaszol

Vajon van bármi összefüggés a demencia és az oxigénhiány között?

A vakcinainfós orvosokhoz az alábbi kérdés érkezett:

"Tisztelt Orvosok!

Nagymamám miatt aggódom. 74 éves. Egészségi állapota miatt egy ideje otthonban él, ezért pontos gyógyszereit nem tudom (ő sem tudta nekem megmondani mivel a kicsomagolt tablettákat kapja meg), de a krónikus betegségeit igen:

2-es típusú cukorbetegség

pajzsmirigy alulműködés

veseelégtelenség

évtizedek óta fennálló visszér

magas vérnyomás

asztma

COPD

Utóbbi miatt, évek óta van egy oxigékoncentrátor gépe, amit eleinte ritkán, majd napi pár órát használt, mostanában viszont a mosdóba is alig tud kimenni ha épp nincs az orrán. Végre kiírták neki a hordozható verziót, hogy néha ki tudjon mozdulni legalább az otthon kertjébe, de kb. 2 hónapja annyit mondott erre az osztályvezető nővér várólista van, legyen türelemmel.

Kérdésem: mégis milyen időintervallumot jelenthet ez?

Félek késő lesz mert egyre jobban az elbutulás és a demencia első jeleit fedezzük fel rajta. Sok mindenre nem emlékszik, a rövidtávú memóriája lassan 0, és már régebbi dolgokat is felejtett. Mindent a "szájába kell rágni" nagyon egyszerű ok-okozati összefüggéseket nem tud összeadni. Ez az elbutulás szinte egyenesen arányos a tüdeje kapacitásával. Október óta rohamosan romlik az esze és a légzési képessége is.

Ezek egymással kölcsönhatásban vannak, úgy értem, hogy az oxigénhiány is hatással van az agyára? Ha folyamatosan hordaná az oxigént lassulhatna ez a folyamat?

Nem várunk csodát, de épp a 4. dédunokájával vagyok várandós, szeretném ha még tudatánál találkozhatna vele, ha még sokáig tudnék értelmesen beszélni a nagymamámmal.

Köszönöm válaszukat!"

Az orvos válasza

"Kedves Kérdező!

Nem teljesen világos számomra, hogy ha kiírták a hordozható oxigént, akkor mire kell várni. Az oxigénpalackot meg kell igényelni, az ezzel foglalkozó cégtől, ennek megérkezéséről Ön is érdeklődhet a cégnél, kérje el az intézménytől az elérhetőségüket. Sajnos a demencia progresszióját nehéz befolyásolni, az oxigénigény is folyamatosan, egyénileg eltérő ütemben, de nőni szokott. Maga a betegség, a COPD progressziója is egyéni, de az oxigénhez jellemzően hozzászoknak a betegek, és növekszik az oxigénigényük. Sajnos, a leírtak alapján a demencia már súlyos fokú, nem várható az oxigéntől igazából érdemi javulás."

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!

Demencia jelek: hogyan ismerjük fel időben, és mikor kérjünk orvosi segítséget?