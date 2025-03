Mozgással segítenének enyhíteni a gyermekek krónikus fájdalmait

Egyedülálló kezelések, úttörő megoldások a III. Bethesda Fájdalomkezelő Napon.

Egyre nagyobb mértékben érintik elhúzódó fájdalomproblémák a gyermekeket és a fiatal felnőtteket hazánkban. A Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma immár harmadik alkalommal rendezi meg ezen kérdéskörre fókuszáló szakmai fórumát, a Bethesda Fájdalomkezelő Napot, amely idén a mozgás gyógyító szerepére összpontosít. Az esemény célja, hogy bemutassa a mozgás terápiás hatásait és a fájdalom kezelésében alkalmazott új, innovatív módszereket, valamint, hogy felhívja a figyelmet arra, miként javíthatják a kisbetegek és a fiatalok életminőségét a megfelelő, célzott mozgásterápiák, a komplex szemléletmód.

A Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centruma több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy hatékonyan kezelje a gyermekek – elsősorban – krónikus fájdalmát. A probléma a magyar gyermekek csaknem 30 százalékát érinti, (1) minden 12. fiatal pedig mindennap jelentkező, súlyos fájdalommal küzd. (2) A krónikus fájdalom nem csupán fizikai okokra vezethető vissza, kialakulásához lelki és szociális tényezők is hozzájárulnak. A kezelés éppen ezért komplex megközelítést igényel, amelyben a mozgás és a mozgásterápia is kiemelt szerepet kap. Az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Fájdalomkezelő Napon az egészségügy számos területéről érkező szakemberek – orvosok, gyógytornászok, pszichológusok – a gyermekfájdalom-kezelés hazai és nemzetközi szaktekintélyeitől tanulva ismerkedhetnek meg a gyermek- és fiatal felnőttkori fájdalomterápia úttörő kutatási eredményeivel, innovatív gyakorlati megoldásaival, kifejezetten a mozgás szerepét helyezve a középpontba.

- A krónikus fájdalom kialakulása igen összetett folyamat, és nem csupán egy biológiai jelenség: egy komplex bio-pszicho-szociális folyamat eredménye. A testi okok mellett az olyan lelki tényezők, mint a félelem, a stressz, vagy a negatív gondolatok, valamint a különféle szociális hatások, például családi vagy iskolai problémák mind szerepet játszanak a fájdalom megélésében és fenntartásában. A gyermekek többségénél nem mutatható ki konkrét szervi betegség a krónikus fájdalom hátterében. Az ilyen esetekben a krónikus fájdalom tulajdonképpen egy téves riasztás és egy rossz tanulási folyamat eredménye, mely során az agy fokozott fájdalomélményt él meg. A jó hír az, hogy mindezt el is felejtheti – hangsúlyozta Dr. Major János, a Fájdalomkezelő Centrum vezetője, a Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója.

Bethesda Fájdalomkezelő Forrás: Bethesda Gyeremekkórház

A különféle mozgásformák – például az aerob edzés vagy neuromuszkuláris tréning (3),(4) – bizonyítottan fájdalomcsökkentő hatással bírnak, miközben javítják a testi-lelki egyensúlyt, csökkentik a stresszt és pozitív érzelmeket váltanak ki. Nincs azonban egy olyan mozgásforma, amely univerzálisan ajánlható: a hatékony eredmények elérése érdekében elsősorban a kezelésre érkező fiatal igényeit, céljait és vágyait kell szem előtt tartani. A Fájdalomkezelő Centrum szakemberei ezért már a mozgásprogram tervezésébe is bevonják pácienseiket és családjaikat, amelyet ha szükséges, célzott fizioterápiával egészítenek ki.

Az ilyen esetekre dolgozták ki azt a motivációs interjún alapuló beavatkozást, az M3 Tréninget a Bethesda gyógyítói egy kutatás keretében, amely biztató eredményekkel szolgált a krónikus fájdalommal élő serdülők körében. (5),(6) A Bethesda Gyermekkórházban emellett számos egyéb innovatív mozgásos technológiákat és megoldásokat is alkalmaznak, mint például a VR szemüvegek és a robotterápiás eszközök, vagy az éber-hipnózis, amelyek új utakat nyitnak a fájdalomélmény csökkentésében.

- Multidiszciplináris centrumunk szakemberei jelenleg évente 600 ambuláns és csoportterápiás, valamint 50 nappali osztályos kezelést végeznek gyermekek és fiatal felnőttek részére. A Centrum csapata elkötelezett az akut fájdalomcsillapítás ügye mellett is, ezért egyre inkább vezető szerepet vállal a Bethesda Gyermekkórház egyéb járó- és fekvőbeteg részlegein az akut fájdalomcsillapítás fejlesztésében és támogatásában. A gyógyító munkát emellett szerteágazó kutatói és oktatói tevékenység egészíti ki – mondta Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!

Hivatkozásjegyzék és megjegyzések

1. Bencsik S. A., Major J. , Vargay A., Ádám, Sz. (2024) A gyermekkori krónikus fájdalom jellemzői és befolyásoló tényezői a Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centrumában megjelent betegek körében, Orvosi Hetilap. 2024; 165(38): 1493–1499. doi: 10.1556/650.2024.33114.

2. A Fájdalomkezelő Centrum saját kutatási eredményei alapján.

3. Kichline T., Cushing CC. A systematic review and quantitative analysis on the impact of aerobic exercise on pain intensity in children with chronic pain, Children’s Health Care. 2019;48(2):244‐261. doi: 10.1080/02739615.2018.1531756

4. Kashikar‐Zuck S., Black WR, Pfeiffer M., et al. Pilot randomized trial of integrated cognitive‐behavioral therapy and neuromuscular training for juvenile fibromyalgia: the FIT Teens Program, The Journal of Pain. 2018;19(9):1049‐1062. doi: 10.1016/j.jpain.2018.04.003

5. Forgács-Kristóf, K., Ádám, S., Vargay. A., Major, J. (2024). Novel motivational interviewing-based intervention improves engagement in physical activity and readiness to change among adolescents with chronic pain, Health Expect. 2024; 27:e14031. doi:10.1111/hex.14031

6. Az M3 tréning növelte a fizikai aktivitásban való részvételt és a változásra való készséget.