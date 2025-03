Orvosmeteorológia: fokozza a veszélyeket ez a különös ciklon

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint minden rossz összejön az óraállításra a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek számára.

Igen szokatlan irányból, délkeletről érkezik a ciklon hidegfrontja! Ajánlott védekezni a többirányú humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai terhelések ellen!

Fokozott veszélyekkel jár a vasárnapi óraállítás - egészen szokatlan ciklon helyzettel esik egybe

Minden olyan dolog összejön, ami nehezíteni fogja a közelgő tavaszi óraállítás problémamentes elviselését

Az óraállítás az érzékeny, kevésbé rugalmas szervezetű emberek számára önmagában is komoly terhelést jelent, egyértelműen növelve az olyan súlyosabb következmények, mint a sztrókok, infarktusok, közlekedési balesetek gyakoribb előfordulását, a hosszú ideig elhúzódó alvási problémákat, vérnyomás ingadozásokat, emésztőszervi és alvászavarokat, ráadásul most az óra előre állítása miatt még egy órával kevesebbet is alhatunk. És ehhez jön a szintén önmagában is komoly terheléssel járó humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet, amikor a mediterrán ciklon melegfrontra után igen szokatlan irányból, délkeletről érkező hidegfront hatása veszi át az uralmat. Egyes helyeken kettősfronti de jellemzőbben a melegfronti hatást jelentősen átalakító hidegfronti, egymást követő terhelésekre kell számítanunk. Főleg az északabbi területeken és nyugaton tartós csapadék, szokatlanul alacsony hőmérséklet illetve erős légmozgás is várható. Mindez igen sokféle panasz formájában jelentkezhet, összekapcsolódva és súlyosbítva az óraátállítás miatti problémákat is. Elsősorban figyeljünk a sztrókok, infarktusok előfordulására legyünk fokozottan óvatosak a közlekedésben. Csökkentsük a szervezetünk terhelését és az óraátállítást inkább több napra elosztva tegyük meg, segítve a fokozatosabb alkalmazkodást.

Szabadtéri programok

Csak fokozatosan javulva, délkeleten lesznek jobbak a kültéri programok lehetőségei. Sokfelé eső, zápor, erős szél várható, erős hidegfronti hatásokkal! Többnyire jó a levegőminőség, és közepes a pollenkoncentráció.

Balesetveszély, közlekedés

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség szombaton. A fontosabb zavaró feltételek a közlekedésre: esők, erős szél egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: hidegfront, romló útviszonyok, figyelmetlenség, agresszió.

Milyen idő lesz?

Szombaton kezdetben többfelé várható eső, majd délután délkelet felől elkezd felszakadozni a felhőzet, és a Dunától keletre már csak helyenként alakulhatnak ki záporok. Nyugaton azonban egész nap kitarthat az eső, és kiadósabb csapadékmennyiség hullhat le. Több helyen élénk, néhol erős lesz a keleti, északkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 17 C-fok között alakul.

