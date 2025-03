Orvosmeteorológia: kemény frontok jönnek - erre érdemes felkészülni!

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint nem árt felkészülni arra, ami közeledik.

Főleg délen lesznek erősek a közeli ciklon melegfronti hatásai. Szinte képtelenség a szervezetünknek követni ezt a hektikus humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet!

Erős frontok és fokozott terhelés fenyegeti a közelgő óraállításkor a frontérzékenyeket

Két fontos dologra is fel kell hívni a figyelmet

Változatlanul tart az erősen frontos helyzet, napok óta változó front terhelésekkel, ami a következő napokban is folytatódni fog. Különösen fontos ezt a közelgő óraállítás szempontjából is látnunk, mert a frontos időszak még romlik is a hétvégére, miközben maga az óraállítás is egy igen jelentős terhelő tényező, elsősorban az időjárás-érzékenyeknek. Szerdán főleg a déli országrészben lesznek erős a déli ciklon áramlási rendszerében kialakuló melegfronti hatások következményei. Igen kellemetlennek a reggeli ködök, a napközbeni záporok, zivatarok és a megélénkülő a szél hatásai. Ez fenntartja, sőt, erősíti a napok óta jellemző keringési, fejfájásos és gyulladásos panaszokat. Az északabbi területeken előnyös lesz a tartósabb napsütés, azonban északnyugaton enyhe hidegfronti hatás is megjelenhet a fokozott érzékenyeknél. Rendkívül nagy lesz a változékonyság, és ez a következő napokban is fennmarad, fenntartva a terhelést, ami óraállítási hétvégére erős frontok formájában tovább fog romlani. Most különösen fontos lesz erre az okos felkészülés, semmiképpen ne tervezzünk terhelő programokat a hétvégére és nagyon ajánlatos már szerdától elkezdeni napi 10-15 percenként előreállítani az órát, akár 1-1 nap szüneteket is közé beiktatva.

Szabadtéri programok

Főleg délen kedvezőtlenek lesznek szerdán a kültéri programok lehetőségei. Naposabb órák mellett zápor, zivatar, de köd és élénk szél is várható melegfronti hatásokkal! Többnyire jó a levegőminőség, és közepes a pollenkoncentráció.

Balesetveszély, közlekedés

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség szerdán. A fontosabb zavaró feltételek a közlekedésben: köd, zápor, zivatar egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: melegfront, romló látási viszonyok, lassuló reflexek.

Milyen idő lesz?

Szerdán többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, de északon és északnyugaton hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Több tájegységünkön kialakulhatnak átmeneti jelleggel záporok, de néhol zivatar és jégeső is előfordulhat. A Dunántúlon és délen sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Hajnalra, reggelre többfelé pára, köd képződik. Kora reggel 1 és 9, délután 15 és 20 C-fok között alakul a hőmérséklet.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!