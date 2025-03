Orvosmeteorológia: ha frontérzékeny, nem a kedd lesz a legkönnyebb napja

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint ellentétes folyamatok okoznak változó front-jellegű meteogyógyászati panaszokat.

Kedden még direkt fronthatás nélkül zajlik a magasban a melegedés. Egyáltalán nem lesz vége a frontos időszaknak, bár kedden inkább más jellegű terhelésekre készüljön!

Egyáltalán nem ér véget ez a hosszú idő óta a frontérzékeny, időjárás-érzékeny embereket megterhelő frontsorozat.

De a kedd annyiban más lesz, hogy miközben direkt fronthatás nem érvényesül, sok ember számára nagyon is kellemetlen humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai hatásokra számíthatunk. Miközben a hidegfront utóhatásaként a talajszinten lehűlés zajlik, a magasabb légrétegekben már melegedés indul be. Emellett az igen változékony, záporokkal tarkított, erősen szeles, helyenként viharos időjárás önmagában is gyakran okoz meteogyógyászati panaszokat. A többféle hatás eredményeként sokféle, időben is változó tüneteket tapasztalhatunk. Különösen jellemző lehet a fejfájás, a vérnyomás mindkét irányú ingadozása, mind a görcsös, mind a gyulladásos folyamatok erősödése, gyakoribb mellkasi diszkomfortok. Fokozott feszültség, növekvő bizonytalanság érzet, homályos látás is jelentkezhet, és különösen a fényszegény területeken romlik az immunrendszer állapota. Országosan számíthatunk gyakoribb alvási problémákra.

Szabadtéri tevékenységek

Javulnak, de változóak lesznek a kültéri programok lehetőségei kedden. Több napos órára inkább csak keleten számíthatunk, viszont jelentősen csökken a csapadékhajlam. Igen kellemetlen lehet a sokfelé erős, viharos lökésekkel kísért szél. Viszont, jó a levegőminőség, de kissé romlik a pollenkoncentráció.

Balesetveszély

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség kedden. A fontosabb zavaró feltétel: záporok, erős, viharos szél egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: erős változékonyság, romló útviszonyok és menetstabilitás, fokozott figyelmetlenség.

Milyen idő várható?

Kedden gyakran takarják felhők a napot, majd délután északon és északkeleten számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Kisebb eső, záporok helyenként a középső, délután főként a déli megyékben fordulhatnak elő délkeleten villámlással. Sokfelé élénk, erős, nyugaton helyenként viharos lesz az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb pedig 12 és 20 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!

Ez a speciális előjel jelezhet migrént, de agyvérzést is!