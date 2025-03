Az ilyen fülbe épített mikrofonok segíthetnek „meghallgatni” az Alzheimer-kór korai jeleit

Érdekes teszt segíthet az Alzheimer-kór korai diagnosztizálásában.

Az Alzheimer-kór világszerte több mint 50 millió embert érint, mely gyakran pusztító hatással van nemcsak a betegekre, hanem családtagjaikra is. Jelenleg nincs ismert gyógymódja, ráadásul a korai diagnosztizálása is nehézkes.

Az elmúlt években a kutatók különféle vérminták elemzésére fókuszáltak, mivel azt remélik, ezek segítségével korábban tudják azonosítani a neurodegeneratív betegségeket. Azonban a mesterséges intelligencia jelentős előrelépést hozott az agyi változások korai észlelésében. Most a tudósok egy teljesen új módszerrel is kísérleteznek: a fülben terjedő hanghullámok, rezgések vizsgálatával.

A montreali École de Technologie Supérieure és a Dartmouth College Geisel School of Medicine kutatói fülhallgatós mikrofonok segítségével keresik az Alzheimer-kór korai jeleit. Miriam Boutros, az intézmény mesterszakos hallgatója, 2024. november 19-én mutatta be kutatásuk eredményeit az Amerikai Akusztikai Társaság virtuális 187. ülésén.

- A betegség korai felismerése kulcsfontosságú a tünetek megelőzése, késleltetése vagy enyhítése érdekében. Ennek érdekében a legújabb intra-aurális technológiákat, vagyis a fülbe helyezhető hallókészülékeket használjuk, amelyek képesek rögzíteni az emberi test által kibocsátott jelek széles spektrumát – mondta Boutros.

Hogyan segíthet a szem és a fül az Alzheimer-kór jeleinek azonosításában?

Az Alzheimer-kórban szenvedők gyakran motoros kontrollvesztést és kognitív hanyatlást tapasztalnak. A betegség egyik legkorábbi jelét az önkéntelen szemmozgásokban, úgynevezett szakkádokban lehet észlelni. Ezek a gyors szemrángások az Alzheimer-kórban szenvedő betegeknél gyakran lassabbak, kevésbé pontosak vagy késleltetettek, mint az egészséges egyéneknél.

Ezek a szemmozgások rezgéseket okoznak a dobhártyában, amelyeket a kutatók érzékeny, fülbe helyezhető mikrofonokkal szeretnének megvizsgálni. Az a céljuk, hogy olyan algoritmusokat fejlesszenek ki, amelyek segíthetnek felismerni az Alzheimer-kórra utaló testi jeleket.

- Az Alzheimer-kóros betegek szakkádjai rövidebbek, változékonyabbak és kevésbé pontosak. A szemmozgások rezgéseket okoznak a dobhártyában, amit a hallókészülékekbe integrált mikrofonok érzékelhetnek. Ezért a hallókészülékek remek módszert jelentenek a szemmozgások változásainak nyomon követésére – magyarázta Boutros.

A kutatók a résztvevőkkel végzett kísérletek során összehasonlítotják majd a hallókészülékekkel és a hagyományos szemmozgáskövető készülékekkel gyűjtött adatokat. A cél az, hogy összefüggést találjanak a dobhártya rezgései és a szemmozgások sebessége valamint iránya között.

- Ez egy érdekes koncepció, de aggaszt a változók sokasága, amelyek befolyásolhatják az adatokat, és csökkenthetik a valós hasznosságot - mondta Alexander Solomon, a Santa Monica-i Pacific Neuroscience Institute sebész ideg- és szemészorvosa, aki hangsúlyozta, hogy sajnos több tényező is korlátozhatja az adatok megbízhatóságát és alkalmazhatóságát, mivel a szemmozgásra a rezgések változása alapján következtetnek, nem pedig közvetlenül nyomon követve őket.

Új lehetőségek a Parkinson-kór diagnosztikájában

A fülbe helyezhető mikrofonok nemcsak az Alzheimer-kór, hanem más neurológiai betegségek, például a Parkinson-kór jeleinek észlelésére is ígéretes lehetőséget kínálnak. Boutros elmondta, hogy a kutatócsoport tervei között szerepel a Parkinson-kór tüneteinek vizsgálata is, különös figyelmet fordítva a nyelési nehézségekre. Az eszköz előnyei közé tartozik, hogy képes lenne a nyelés és a légzés monitorozására is, amelyek a Parkinson-kóros betegeknél gyakran problémás területek. Ezeknek a funkcióknak a zavarai jól láthatóak a fülbe helyezett mikrofonok által rögzített jelekben.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!

7 tanács, mellyel csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát