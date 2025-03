Ezekből a jelekből sejtheti, hogy baj van a májával - a sárgaság csak az egyik

Ha a máj nem működik megfelelően, az nagy hatással van a szervezetre, hiszen több száz fontos feladatot lát el.

A máj, mint a test egyik legfontosabb szerve, számos létfontosságú funkcióban vesz részt. De mi történik, ha meghibásodik? A májbetegségek tünetei és okai sokszor rejtve maradnak, vagy nem figyelnek rájuk, pedig a következmények igen súlyosak lehetnek.

Mi a máj feladata?

A máj számos létfontosságú funkciót lát el a szervezetben. Feladatai közé tartozik a méregtelenítés, ahol kiszűri és lebontja a vérben található méreganyagokat, gyógyszereket és alkoholokat. Emellett fontos szerepet játszik a metabolizmusban, a szénhidrátok, zsírok és fehérjék feldolgozásában, valamint a koleszterinszintézisben. A máj tárolja a glikogént, vitaminokat (például A, D, E és K) és vasat. Mindezeken kívül epét termel, amely segíti a zsírok emésztését és felszívódását a vékonybélben. Emellett a régi vörösvértesteket lebontja és újrahasznosítja, valamint alapvető fehérjéket, például albumint és véralvadási faktorokat is szintetizál.

Ezek a tünetek utalhatnak májkárosodásra

A májbetegségek egyik leggyakoribb tünete a sárgaság, amely a bőrön és a szemeken is jól látható. Ez annak a következménye, hogy a máj nem képes eltávolítani a bilirubin nevű anyagot a vérből. A sárgaság mellett azonban más tünetek is jelentkezhetnek, mint például a sötét vizelet, fáradtság, halványszürke széklet, viszketés (a toxikus anyagok felhalmozódása miatt), hidegrázás, hányinger és a has jobb felső részében jelentkező fájdalom. A máj megnagyobbodása és zavarai puffadást, valamint teltségérzetet is okozhatnak.

Mi minden okozhatja a máj károsodását?

A májbetegségek okai sokrétűek lehetnek. Az akut májelégtelenség gyorsan és hirtelen lép fel, míg a krónikus májelégtelenség hónapok vagy évek alatt alakul ki. A májelégtelenség fő okai közé tartozik az akut májelhalás, amely fertőzés, toxinok vagy gyógyszerek hatására alakul ki. Májfertőzéseket leggyakrabban a hepatitis vírusok okozzák. Létezik még az ún. autoimmun hepatitis, a szervezet immunrendszerét készteti a máj megtámadására. Ez általában krónikus formában lezajló májgyulladást okoz, melyre emelkedett májenzimek jellemzőek. Bár nem gyógyítható, de kezelhető, gyógyszeres terápiával kordában tartható betegség.

Az epeutak betegségei elzárják az epevezeték rendszert, ami gyermekeknél pl. igen gyakori májátültetési ok. Az alkoholos májbetegség a túlzott alkoholfogyasztás következménye, míg a nem alkoholos zsírmáj betegség zsírfelhalmozódást okoz a májban - ez különösen az elhízott vagy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőket érinti. Mindezeken kívül a májrák, valamint genetikai betegségek is károsíthatják a májat.

Ezeket tegye mája egészsége érdekében

Egészséges táplálkozás: fogyasszon sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát és sovány fehérjét. Kerülje a túlzott cukor- és zsírbevitelt, különösen a transzzsírokat.

Mérsékelt alkoholfogyasztás: korlátozza vagy teljesen kerülje az alkohol fogyasztását, mivel a túlzott alkoholbevitel súlyos májkárosodáshoz vezethet.

Oltás: kapjuk meg a hepatitis A és B elleni védőoltásokat, amelyek megvédhetnek a vírusos májgyulladástól.

Óvatos gyógyszerhasználat: a gyógyszereket az orvos utasításai szerint szedje, és kerülje a túladagolást. Néhány gyógyszer ugyanis jelentősen károsíthatja a májat, ha nem megfelelően használják.

Biztonságos együttlétek: használjon óvszert és kerüljük a kockázatos szexuális érintkezéseket.

Mozgás: rendszeresen mozogjon, hiszen ez segít megőrizni az egészséges testsúlyt és csökkenti a nem alkohollal összefüggő zsírmáj betegség kockázatát.

Méreganyagok kerülése: lehetőleg kerülje a mérgező vegyi anyagokkal, például rovarirtókkal és aeroszolokkal való közvetlen érintkezést. Ha ezekkel dolgozik, viseljen védőeszközöket.

Rendszeres orvosi ellenőrzés: menjen el rendszeresen orvosi vizsgálatokra, amelyek segíthetnek a májproblémák korai felismerésében és kezelésében.

