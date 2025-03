Orvosmeteorológia: erős panaszokat hoz a mediterrán ciklon

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az egész országot eléri a délről érkező mediterrán ciklon, esővel, erős szelekkel, igen erős panaszokkal.

Nem kegyelmeznek a frontok, most délről érkezik a mediterrán ciklon! Egyre csak romlik a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzet, pedig jön az óraállítás is!

Rendkívül veszélyes a frontsorozat és az óraállítás együtt

Tovább romlik a frontos időszak, tovább fokozva a panaszokat

Ez különösen veszélyessé teszi a közelgő óraállítást is, összegződve annak terhelő hatásaival. Ezért a fokozottan érzékenyek részéről előrelátást javasolunk a nagyobb problémák lehetőség szerinti elkerülése érdekében. Pénteken a délről érkező melegfront hatása országossá válik, így az átmenetileg naposabb északi területek is bekerülnek a csapadékzónába és egyre erősebb szelekre is kell számítanunk. A megerősödő melegfronti terhelések miatt országosan sok lesz a fejfájás, a migrén, a szív- és légzési panasz, erősödnek a gyulladásos folyamatok, jelentősen romlik az alvásminőség, gyengül az immunrendszer és sokkal fáradékonyabbak lehetünk, romlik a koncentráció ami a munkában és a közlekedésben is hátrányos. A szél is fokozza az idegrendszeri terheléseket. Emiatt egyre rosszabb állapotban várja sok ember szervezete a hétvégi óraátállítást, fokozva a kellemetlen, sőt veszélyes következményeket, mint a sztrókok, infarktusok veszélyét, az elhúzódó alvászavarokat. Nagyon javasoljuk, hogy aki teheti, ne egy lépésben állítsa előre az órát, segítve ezzel a kevesebb stresszel járó átállást.

Szabadtéri programok

Csak átmenetileg, északon lesznek jobbak a kültéri programok lehetőségei. Sokfelé eső, zápor, erős szél várható, erősödő melegfronti hatásokkal! Többnyire jó a levegőminőség, és közepes a pollenkoncentráció.

Balesetveszély, közlekedés

Magas lesz a baleseti veszélyeztetettség pénteken. A fontosabb zavaró feltételek a közlekedésben: eső, zápor, viharos szél egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: melegfront hatások, romló útviszonyok, változó figyelem, lassuló reflexek.

Milyen idő lesz?

Pénteken az ország legnagyobb részén felhős, többfelé esős időre készülhetünk. Északon, északkeleten lehetnek naposabb időszakok, de délután itt is megnövekszik a felhőzet és kisebb eső, zápor kialakulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, erős marad. Kora reggel 4-9, napközben 11-21 C-fokot mutathatnak a hőmérők. Északkeleten alakulhat 20 C-fok közelében a hőmérséklet.

