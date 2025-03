Egy ausztrál férfi lett az első, aki titán szívvel hagyhatta el a kórházat

Az orvosok szerint a találmány valószínűleg a jövőben kiválthatja a donorszíveket.

Egy ausztrál férfi történelmet írt, hiszen ő az első, aki titánszívvel elhagyhatta a kórházat. Ez a fejlesztés új távlatokat nyithat a szívátültetések terén, és reményt adhat a súlyos szívelégtelenségben szenvedőknek.

A negyvenes éveiben járó beteg súlyos szívelégtelenséggel küzdött, ami miatt a szíve nem tudott elegendő vért pumpálni a szervezetébe. Az ilyen állapotok kezelésére gyakran szívátültetést alkalmaznak, ám gyakran a donor szívek hiánya komoly akadályt jelent, ami sokszor a betegek életébe kerül. Az Egyesült Államokban például több millió ember él szívelégtelenséggel, de csak néhány ezren részesülnek szívátültetésben évente.

A férfi önként vállalta az implantátum beültetését, miközben transzplantációra várt. Bár ideiglenesen kapta meg a műszívet, amíg elérhetővé nem vált egy donorszív, azonban a titán szív úgy lett tervezve, hogy a jövőben végleges megoldást nyújtson a szívelégtelenség kezelésére. A férfi több mint 100 napig élt együtt a műszívvel, amíg találtak egy emberi szívegyezést. A transzplantációs műtétje is sikeres volt, már lábadozik.

Donor helyett titán

A BiVACOR által tervezett mesterséges szív egy mágnesesen felfüggesztett rotor segítségével működik, amely a vért az implantátumon és az egész testen keresztül nyomja. A készüléket egy külső újratölthető akkumulátor táplálja, amely a páciens mellkasában lévő vezetéken keresztül csatlakozik a szívhez. Az akkumulátor négy órán át működik, majd jelzi a páciensnek, hogy szükség van a cserére. A cél az, hogy a jövőben a páciensnek ne kelljen akkumulátort hordoznia, hanem helyette használhasson vezeték nélküli töltőt, amelyet a mellkasára helyezhet (hasonlóan ahhoz, ahogy egy mobiltelefont vezeték nélkül töltenek) - írja az ABC News.

Az eszközt először 2024 júliusában ültették be emberbe, és azóta is figyelemre méltó eredményeket produkál. Az implantátumot először 2024 júliusában ültették be egy páciensbe a Texas Heart Institute-ban, ám őt nem engedték ki a kórházból. Az ausztrál beteg az első ember, akit ezzel a szívvel engedtek haza.

Dr. Paul Jansz, a műtétet végző sebész elismerte, hogy a beavatkozás során voltak ideges pillanatok, különösen amikor Daniel Timms, a műszív feltalálója bekapcsolta a szívet. Itt azonban kiderült, hogy a beavatkozás sikeres volt.

A BiVACOR szív eddig csak átmeneti megoldásként szolgált, amíg megfelelő donorszív nem állt rendelkezésre. A jövő reménye azonban az, hogy egy napon az emberek tartósan együtt tudnak élni a titán szívvel, így nem lesz szükség emberi donorra.

