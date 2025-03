A rossz szájhigiénia nem csak a fogakat veszélyezteti

Súlyos betegségeket okozhat az, ha elhanyagolja a száj-és fogápolást.

Március 20-án ünnepeljük az Egészséges Száj Világnapját, amely a szájhigiénia fontosságára és az ehhez kapcsolódó betegségek megelőzésére hívja fel a figyelmet. Sokan nem is sejtik, hogy a rossz szájhigiénia nem csupán a fogakat és az ínyt érinti, hanem komoly hatással lehet az egész szervezetre is.

Március 20. az Egészséges Száj Világnapja. A Fogorvosok Világszövetsége 2013-ban indította útjára a nemzetközi kampányt, amelyhez a világ 130 országa, köztük Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy minden évben fokozottan hívja fel a figyelmet a prevencióra, a szájhigiénia fontosságára, a fog és íny egészségére, valamint ösztönözze az embereket, a közösségeket és a döntéshozókat is, hogy tegyenek lépéseket a szájüregi betegségek megelőzéséért.

- A rossz szájhigiénia, és a különböző fogágybetegségek során kialakuló gyulladás növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, a stroke és érelmeszesedés esélyét. A szájüregi betegségek összefüggésbe hozhatók a cukorbetegséggel, ronthatják az inzulinrezisztenciás állapotot - figyelmeztetett dr. Dergez Márk, a MindentMent Fogászati Rendelőhálózat vezető szakorvosa.

A szakértő szerint a terhesség alatt is fennálló fogínybetegségek befolyásolhatják a magzat fejlődését, az elhanyagolt szájüregi elváltozások hozzájárulhatnak a koraszüléshez és az alacsony születési súlyhoz is. Emellett a krónikus ínygyulladás befolyásolhatja az immunrendszer működését is.

A magyarok többsége hagyományos fogkefét használ

Felmérések szerint Magyarországon a lakosság 60-70%-a még mindig manuális fogkefét használ, ennek egyik oka a fogorvos szerint a megszokás.

- Sokan nem érzik szükségét a váltásnak, mert a gyerekkorukban megszokott, hagyományos fogmosási technikát sajátították el és nehezen változtatnak. Emellett az ár is döntő tényező: egy jó minőségű elektromos vagy szónikus fogkefe kezdeti költsége magasabb, míg a manuális fogkefék olcsón és könnyen elérhetők – véli dr. Dergez Márk.

A szakértő szerint ugyanakkor a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy mennyivel hatékonyabb az elektromos vagy szónikus fogkefe és úgy érzik, hogy a manuális fogmosással jobban kontrollálhatják a mozdulatokat.

- Az igazság azonban az, hogy egy manuális fogkefével egy perc alatt nagyjából 300-600 tisztító mozdulat végezhető, míg egy szónikus fogkefe akár 84.000-t is képes generálni ugyanezen idő alatt. A különbség nemcsak a mozdulatok számában, hanem azok hatékonyságában is megmutatkozik – magyarázta a fogorvos.

Dr. Dergez Márk kiemelte azt is, hogy a szónikus technológia mikrorezgései segítik a fogkrém és a nyál keveredését, így a tisztító hatás a fogközökbe és az ínyvonal alá is elér. A finomabb mozgások csökkentik az íny sérülésének és visszahúzódásának esélyét, míg egy forgófejes elektromos fogkefe erőteljesebb nyomást gyakorolhat. A plakk eltávolításának hatékonysága is jelentősen nő a szónikus technológiának köszönhetően, csökkentve a fogszuvasodás és az ínybetegségek kockázatát.

- A szónikus fogkefe segíti a természetes fogfehérítést is, mivel hatékonyabban távolítja el az elszíneződéseket – tette hozzá.

Szájzuhanyok a mindennapi szájápolásban

A fogmosás önmagában nem elegendő a teljes szájhigiénia fenntartásához. A fogközökben megrekedt ételmaradékok eltávolítására kiváló megoldás a szájzuhany, amely erős vízsugárral tisztítja meg azokat a területeket, amelyeket a fogkefe sörtéi nem érnek el. A szakértő szerint a szájzuhany különösen ajánlott fogszabályzót viselőknek, mivel hatékonyan tisztítja a brekettek környékét, a fogpótlással (koronával, híddal, implantátummal) rendelkezőknek, mert segít eltávolítani az ételmaradékokat az eszközök környékéről, és a diabétesszel együtt élőknek, akiknél magasabb a fogágybetegség kockázata. Emellett az ínyproblémákkal küzdőknek is ajánlott, mert a vízsugár segít a gyulladás csökkentésében.

- A szájzuhanyt mindig fogmosás után alkalmazzuk, kezdjük alacsony víznyomással és fokozatosan növeljük azt. A vízsugarat tartsuk a fogíny vonalában, mozgatva a fogak mentén. Használható sima vízzel vagy antibakteriális öblítővel is - tanácsolja dr. Dergez Márk.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a szájzuhany nem helyettesíti a fogmosást, de kiváló kiegészítés a szájhigiénia fenntartásához!

Dr. Dergez Márk szerint a technológia fejlődésével egyre kevesebb ok marad a manuális fogkefék használatára.

