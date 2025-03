A volt ápolónő saját magán diagnosztizálta az Alzheimer-kórt - így jött rá az állapotára

Munkája során figyelt fel arra, hogy valami nem stimmel.

A 67 éves Fran Murt nővérként korábban több egészségügyi területeken is dolgozott, beleértve a kardiológiát is. Ennek során számos alkalommal végzett újraélesztést, így a defibrillátort is rutinosan használta. Egy nap azonban gyakorlás során hirtelen mindent elfelejtett a készülékről.

- Bár rengeteget dolgoztam életem során ezzel a berendezéssel, azonban, amikor a kezembe vettem a defibrillátort, hirtelen elfelejtettem, hogyan kell helyesen használni. Szégyen és idegesség fogott el, mivel nem tudtam, miért nem emlékszem a szükséges lépésekre - mesélte Fran a brit Metro-nak.

- Kollégám megkérdezte: „Fran, jól vagy?” Erre azt válaszoltam: „Nem, nem értem, miért nem tudom ezt megtenni.

Ez nem csupán a defibrillátor használata során jelentkezett, hanem egy olyan egyszerű feladatnál is, mint a vérnyomásmérés.

- Megpróbáltam megmérni egy beteg vérnyomását, ám nem emlékeztem, merre kell haladnom a mandzsettával. A mérleg használata is gondot okozott, pedig korábban a bariátriai (elhízás sebészeti kezelése - a szerk.) klinikán dolgoztam.

Fran felkerestem a főnökét, aki azt mondta, biztosan csak rossz napja van. Azonban ápolónőként tisztában volt a saját tüneteivel, hiszen korábban demens betegekkel is foglalkozott. Elmentem ezért orvoshoz, ahol memória tesztet végeztek, mely nem sikerült.

- Ezután beutaltak egy mentálhigiénés csapathoz, ahol kedves és segítőkész szakemberekkel találkoztam. A diagnózisom előtt különböző szkenneléseket végeztek, ami nagy megkönnyebbülést hozott számomra. Megértettem, miért változtam meg ennyire. Korábban mindig is nagyon összeszedett voltam, de már a számlákat és leveleket is rendre elhanyagoltam.

"Talán nem fogom felismerni a lányomat, a fiaimat vagy az unokáimat"

- Eszembe jutott egy idős hölgy, aki azt hitte, hogy el kell kapnia egy buszt a kórteremben, és csak arra gondoltam, hogy úgy fogok járni, mint ő... A legrosszabb az volt, hogy azon aggódtam, hogy talán nem fogom felismerni a lányomat, a fiaimat vagy az unokáimat. De aztán úgy döntöttem, hogy vagy itt ülök, vagy felállok, és új életet teremtek magamnak. Szerettem volna rendbe tenni a dolgaimat, és emlékeket gyűjteni, hogy segítsenek felfrissíteni az agyamat.

Fran ezért több napot töltött azzal, hogy kitakarítsa a padlását, és odaadja a gyerekeinek gyerekkori emlékeit, valamint megkereste azt a babát, amit még fiatalabb korában kapott a már elhunyt bátyjától.

Fran elmondta, a demencia jelentősen lelassítja a mindennapokat, és elönti őt a szomorúság. Ám hozzátette, hogy az emberek kedvessége és támogatása igen sokat jelent neki, sőt, új barátokat is szerzett segítők és sorstársak személyében is.

- A demenciám nem fog javulni – ezt tudom –, és már nincs munkám, amit szeretek. De vannak új barátaim, és ez tényleg nem az életem vége. Messze van attól.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!

7 életmód tanács, melyekkel csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát