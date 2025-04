Migrén piercing: ennyit használ valójában a neurológus szerint

Aki krónikus migrénnel küzd, szinte mindennel hajlandó megpróbálkozni, amitől a panaszok enyhülését reméli. Így jutnak el néhányan a migrén piercingig.

A migrén piercingről dr. Para Szabolcs, a Neurológiai Központ neurológusa mondta el a szakmai állásfoglalást és a véleményét.

Miért fontos a migrén kivizsgálása?

A fejfájás okainak felderítése során a betegek első körben rendszerint neurológushoz fordulnak, aki a panaszok függvényében további kivizsgálást javasolhat, akár belgyógyászati, akár szemészeti, fogászati téren és bizonyos esetekben képalkotó vizsgálat (CT, MR, érvizsgálat) elvégzése is szükséges lehet.

- A migrénes fejfájás kivizsgálása és kezelése mindenképpen orvosi feladat, már csak azért is, mert a nem megfelelő indikációval beszedett, jelentős mennyiségű fájdalomcsillapító további fejfájást generálhat, vagyis a kezelési mód lesz a kiváltó ok is egyben – hangsúlyozza dr. Para Szabolcs, a Neurológiai Központ neurológusa.

Általában a rohamok súlyossága és gyakorisága határozza meg, milyen gyógyszert javaslunk. Vannak azonban általános szabályok, amelyek minden migrénes rohamnál igazak. Minél hamarabb, megfelelő gyógyszermennyiséget a megfelelő formában kell alkalmazni, az orvos utasításainak megfelelően. Ugyanakkor tudni kell, hogy specifikus rohamgyógyszert havi 10 alkalomnál többször nem ajánlott bevenni és szintén nem ajánlottak a kábító fájdalomcsillapítók sem.

Létezik megelőző kezelés is, az úgynevezett profilaxis, ami akkor javasolt, ha havi 4-5 alkalomnál gyakoribb, vagy hosszan tartó, az alkalmazott kezelésre nem reagáló fejfájások jelentkeznek. Ilyen esetben a betegnek folyamatosan kell szedni egy gyógyszert, azért, hogy ne alakuljon ki akár minden másnap a migrén. Ide tartozó szerek például bizonyos antidepresszánsok, epilepszia ellenes gyógyszerek, bétablokkolók– csakis megfelelő orvosi felügyelet mellett. Ugyancsak beválhat krónikus migrén ellen a Botox-terápia. A Botox-injekciókat a fej és a nyak területére injektáljuk, hogy a benne található exotoxin nevű anyag csökkentse azt a feszültséget, görcsösséget az adott izmokban, ami kiváltója lehet a migrénes rohamoknak. A kúraszerűen alkalmazott Botox-terápia már 10-14 napon után hatékony lehet, és ha 3 havonta megismételjük a kezelést, akár tartósan is meg lehet szabadulni a rettenetes migrénes fejfájástól.

Milyen más módszerekkel próbálkoznak a migrénesek?

Egy 2002-es felmérés szerint a fejfájós páciensek 85%-a alkalmazott már valamilyen alternatív terápiát, és 60%-uk hatékonynak is érezte azt. Az American Headache Society és egy másik szervezet a Petasites hybridus (acsalapu) nevű gyógynövénnyel kapcsolatban fogadta el azokat a kutatásokat, amelyek szerint csökkenti a migrénes rohamok gyakoriságát és súlyosságát. (Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy alkalmazáskor rendszeresen ellenőrizni kell a májenzimek szintjét.)

Kevésbé erős bizonyítékok támasztják alá néhány további étrend kiegészítő hatásosságát, de van, akinél beválik a magnézium, a B2 vitamin, a Q10 koenzim és a melatonin. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik a masszázs, a jóga, az akupresszúra és az akupunktúra is.

Mi a helyzet a migrén piercinggel?

Manapság egyik legelterjedtebb alternatív gyógymód a migrén piercing, ami egy speciális fülpiercing. Ezt a kis gyűrűt a fülkagyló porcos ívének átlyukasztásával helyezik fel, azzal a céllal, hogy az csökkentse a migrénes rohamok gyakoriságát. Dr. Para Szabolcs, a Neurológiai Központ neurológusa szerint azonban ez az alternatíva legfeljebb csak kiegészítő gyógymódként alkalmazható.

A saját praxisomban is találkoztam már sok beteggel, aki migrén piercinget viselt, és a beszámolóik vegyesek voltak. Voltak, akik semmiféle változást nem tapasztaltak, mások úgy érezték, kevesebb roham jelentkezett náluk, bár amikor a konkrét számokról beszéltek, nem feltétlenül ez derült ki. Én személy szerint nem ellenzem, hogy a páciens alternatív gyógymódokat alkalmazzon, még akkor sem, ha csupán a placebo hatás segít neki valójában. Amit azonban tudni kell, hogy a migrén piercing hatásosságát semmiféle tudományos bizonyíték nem támasztja alá, az Amerikai Migrén Társaság például egyáltalán nem is ajánlja, elsősorban a placebo hatás és a fertőzésveszély miatt. A neurológiában, mint minden orvosi területen, kizárólag megfelelő kutatási eredményekre, bizonyítékokra alapuló eljárásokat alkalmazunk, így én magam az olyan „kiegészítő kezeléseket” ajánlom az orvosi kezelés mellett, mint a rendszeres testmozgás, a szabad levegő, a megfelelő stresszoldás és a kiegyensúlyozott étkezés.

Összegzés

A migrénesek különböző gyógymódokat kipróbálnak a panaszok enyhítése érdekében.

A migrén kivizsgálása és kezelése orvosi feladat, mivel a nem megfelelő gyógyszeres kezelés további fejfájást okozhat.

Megelőző kezelésként havi 4-5 migrénes rohamnál gyakoribb esetben profilaxis javasolt.

Más alternatív gyógymódok közé tartozik pl. Botox-terápia, gyógynövények, étrend kiegészítők, masszázs és migrén piercing.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!

Ez a speciális előjel jelezhet migrént, de agyvérzést is!