Kiderült, a férjemnek szeretője van! Nem tudok sem enni, sem aludni - mit tegyek? Az orvos válaszol

Mit tudnék tenni, hogy újra tudjak enni és aludni ? Kihez forduljak segítségért?

A Vakcinainfós orvosokhoz az alábbi kérdés érkezett:

"Tisztelt Orvosok!

37 éves nő vagyok, pajzsmirigy alulműködésem van, ami gyógyszerrel kezelve van.

Az elmúlt hónapokban súlyos lelki megpróbáltatások értek, de a múlt héten ez még tetőződött azzal, hogy a férjemnek szeretője van. Annyira sokkolt ez a hír, hogy azóta szinte semmit nem tudok enni. Pénteken, szombaton semmit nem tudtam enni, inni is nehezen megy, annyira görcsbe van a torkom, hogy nem akar lemenni semmi . Vasárnap ettem egész nap valahogy 1 db banánt, lassacskán, órák kellettek amíg lement. Tegnap 3 kis szelet sonkát tudtam megenni és egy fel pohár tejet. Vizet 2 pohárral egész nap. Ma újra valahogy egy banánt megettem. Talán 3 pohár vizet. Nem is érzek semmi éhség érzetet, egyáltalán nem is kívánok semmit, hogy megegyek. Aludni sem tudok, 3 órát alszok éjszakánként. Akkor felriadok, erős gyomorideg érzetem van és nem tudok visszaaludni. Fogytam 3 kg-ot péntek óta, nem ez a legnagyobb problémám, hanem hogy mit tudnék tenni, hogy újra tudjak enni és aludni ? Kihez forduljak segítségért?

Az orvos válasza

"Ebben a krízishelyzetben szerintem el kell menni:

a) legközelebbi krízis ambulanciára (pl. Bp.n a Péterffy S u. Kh-ban működik egy, fel kell hívni őket telefonon, és adnak viszonylag hamar időpontot, illetve megítélik, mekkora a gond).

b) magánúton minimum klinikai szakpszichológushoz vagy pszichoterapeutához, akik potenciálisan bevonnak átmenetileg pszichiátert is.

Most egyszerre érdemes a lelki megpróbáltatással ÉS az erős testi tünetekkel foglalkozni, ezért kell kombinált megközelítés.

Kitartást!"

