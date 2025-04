Hogyan lehet pajzsmirigy - alulműködéssel is fogyni? Az orvos válaszol

Vannak olyan betegségek és kóros állapotok, amikor a testsúly csökkentése nehézkes, így az érintettek előbb-utóbb fel is adják a próbálkozást.

Ilyen betegség a sokakat érintő pajzsmirigy-alulműködés is, mely elősegíti a plusz kilók felkúszását. Dr. Mutnéfalvy Zoltántól, az Endokrinközpont obezitológiával is foglalkozó endokrinológusától megkérdeztük, vajon, hogy lehetséges ilyenkor leadni a súlyfeleslegünket?

Lassú anyagcsere, plusz kilók

A pajzsmirigy bár igen apró, ám annál fontosabb szervünk, mely szinte az egész szervezet működésére hatással van. Hormonjai elsősorban az anyagcserét befolyásolják, ezért, ha a mirigy túlműködik (vagyis túl sok hormont termel), úgy az anyagcsere működése felgyorsul, míg ellenkező esetben, vagyis pajzsmirigy-alulműködés esetén lelassul. Ezt azt eredményezi, hogy a szervezet nem képes megfelelő módon és ütemben elégetni a kalóriákat, így plusz zsírréteg rakódik ránk.

“Az anyagcserét a szervezet által meghatározott idő alatt felhasznált oxigén mennyiség mérésével határozzák meg. Nyugalmi állapotban ez az alap metabolikus ráta (BMR). Az alacsony pajzsmirigyhormon szint alacsony BMR értékekkel, a magas pajzsmirigyhormon szint pedig magas BMR-rel társul”- magyarázza az endokrinológus.

Érdekesség, hogy a pajzsmirigy-alulműködés esetén a felgyülemlett súlytöbblet jelentős része a víz túlzott felhalmozódásának köszönhető, így a nagymértékű súlygyarapodást ritkán okozza önmagában a hypothyreosis (általában 5-10 kiló plusz tulajdonítható a pajzsmirigyzavarnak). Ám azt hozzá kell tenni, hogy a fogyás valóban nehezebb, a pajzsmirigy-alulműködés okozta lassú anyagcsere miatt.

Fogyás pajzsmirigy-alulműködéssel

Az első és legfontosabb a megfelelő terápia. Ez a hiányzó hormonok pótlásával érhető el, mely gyógyszeres úton történik. A pajzsmirigy-alulműködés leggyakrabban alkalmazott kezelése a szintetikus T4 hormon bevitele. Azonban nem a T4 az egyetlen pajzsmirigyhormon, amely befolyásolja az anyagcserét, hanem az ebből képződő T3 is. Ritkán előfordul, hogy ez az átalakulás zavart szenved, ilyenkor előnyös lehet a T4/T3 kombinált terápia.

Ráadásul kutatások kimutatták, hogy a pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők nagyobb valószínűséggel inzulinrezisztensek is. A megemelkedett inzulinszint nemcsak növeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, hanem súlygyarapodást is okoz, még akkor is, ha kevesebb kalóriát visz be, mivel a sejtek ekkor jobban raktározzák a zsírt, és az állapot fokozza a szénhidrátban gazdag ételek iránti vágyat. Éppen ezért meglehet, hogy az IR-t is kezelni szükséges ahhoz, hogy beinduljon a fogyás- mondja Dr. Mutnéfaly Zoltán, az Endokrinközpont obezitológiával is foglalkozó endokrinológusa.

Miket lehet még tenni pajzsmirigy-alulműködés esetén?

Nem mindegy, hogyan alkalmazza a gyógyszereket: éhgyomorra, fél órával reggeli előtt vegye be a pajzsmirigy gyógyszerét. Ezen kívül várjon pár órát a gyógyszer bevétele és más gyógyszerek, esetleg táplálékkiegészítő alkalmazása közt (főleg a kalciumot vagy vasat tartalmazó készítmények esetén).

Rendszeresen mozogjon: a mozgás fokozza az anyagcserét, melyre pajzsmirigy- -alulműködés esetén nagy szüksége van.

Mellőzze a cukrot, mert a cukor és a normál testsúly köztudottan nem barátok.

Hidratáljon: a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása elengedhetetlen a szervezet normál működése szempontjából.

Nézesse meg egyéb hormon értékeit is: a hormonzavarok gyakran csoportosan vannak jelen, ezért könnyen lehet, ha pajzsmirigyzavarral küzd, más endokrin problémája is van, csak még nem került diagnosztizálásra. Ezért érdemes endokrinológussal megbeszélni, miért is ütközik nehézségekbe a fogyás, ugyanis más hormonzavarok is okozhatnak hízást, melyeket szintén kezelni kell.

Összegzés:

A pajzsmirigy-alulműködés nehezítheti a súlyfelesleg leadását.

A pajzsmirigy alulműködése lassíthatja az anyagcserét.

A megfelelő terápia hiányzó hormonok pótlásával érhető el.

Pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők nagyobb valószínűséggel inzulinrezisztensek is.

Az inzulinrezisztencia kezelése is fontos a fogyáshoz.

Fogyókúra: ezek voltak 2023 legjobb diétái a táplálkozási szakemberek szerint