Ilyen betegségekre utalhat a múlni nem akaró köhögés

Ha a köhögés mellett ilyen egyéb tünetek is jelentkeznek, feltétlen forduljunk orvoshoz. Többek között reflux, COPD, bakteriális fertőzés de komoly daganatos elváltozás is lehet az oka.

A köhögés lehet légúti betegség tünete, de akár súlyos egészségügyi problémákra is felhívhatja a figyelmet. Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa elmondta, hogy mikor javasolt az orvosi kivizsgálás.

Betegség után elhúzódó köhögés

Légúti fertőzés után akár hetekig is megmaradhat a köhögés, anélkül, hogy egyéb panaszaink jelentkeznének. A vírusok miatt ugyanis a légutak duzzadttá, túlérzékennyé válhatnak, emiatt fordulhat elő, hogy a néhány nap alatt lezajló fertőzés miatt még hosszú időn át köhögés keseríti a mindennapokat. Ilyenkor nincs más tennivalónk, mint kivárni a tünetek elmúlását. Ha azonban a köhögés egyre erősödik vagy más tünetünk is jelentkezik, mindenképp forduljunk orvoshoz, mert ezek a jelek bakteriális fertőzésre is utalhatnak, ilyenkor antibiotikum kezelésre is szükség lehet.

Makacs köhögés, egyéb tünet nélkül

A köhögést nem szabad félvállról venni, ha fertőzéses tünet nélkül, hosszabb ideje jelentkezik. Ez ugyanis allergiára, asztmára is utalhat, de hátsó garatfali váladékcsorgást okozó krónikus arcüreggyulladás, vagy reflux betegséggel társuló gyomorsav-túltengés és alvási apnoe tünete is lehet. Ilyen esetekben a köhögés csak az alapbetegség kezelésével fog elmúlni, ezért mindenképp javasolt orvoshoz fordulni.

Bakteriális fertőzés

Az enyhének tűnő náthás, meghűléses tünetek jelezhetik valamilyen súlyosabb fertőzés kezdetét is, mivel kedvező feltételeket biztosítanak olyan baktériumok számára, melyek a szervezetbe jutva tüdőgyulladást, orrmelléküreg-gyulladást, hörghurutot is okozhatnak. Ha a köhögés mellett magas láz, rossz közérzet, fájdalmak, gyengeség, esetleg légzési nehézség is jelentkezik, akkor tüdőgyulladás sem zárható ki, emiatt célzott vizsgálat és kezelés szükséges.

Köhögés krónikus betegség mellett

Ha van valamilyen ismert, krónikus légúti betegségünk – például asztma vagy COPD - és a szokásos kezelés mellett jelentkezik köhögés, indokolt az orvosi kivizsgálás. Ez ugyanis jelezheti a betegség rosszabbodását, szükség lehet a korábbi kezelésen, a gyógyszerek adagolásán változtatni.

Dr. Potecz Györgyi elmondta, hogy az elhúzódó köhögésnek olyan viszonylag egyszerűen orvosolható okai is lehetnek, mint a kevés folyadék fogyasztás vagy a túl száraz levegő a lakásban. Bizonyos vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése is kiválthatja, ilyenkor érdemes a kezelőorvost felkeresni. A tartós, ismeretlen eredetű köhögés azonban súlyosabb krónikus légúti betegségek – például COPD vagy tüdődaganat - első tünete is lehet, ezért fokozódó köhögés, terhelési nehézlégzés, vagy véres köpet észlelése esetén mindenképp orvoshoz kell fordulni!

Összegezve

A köhögés lehet légúti betegség tünete, de súlyos egészségügyi problémákra is utalhat.

Az orvosi kivizsgálás javasolt, ha a köhögés hosszú ideig megmarad egy légúti fertőzés után, vagy más tünetek is jelentkeznek.

Fontos figyelni a köhögésre, ha hosszabb ideig jelen van, mert allergiára, asztmára vagy krónikus betegségekre is utalhat.

Enyhe náthás tünetek is jelezhetik súlyosabb fertőzés kezdetét, ezért szükség lehet célzott vizsgálatra és kezelésre.

Az ismert krónikus légúti betegségek mellett jelentkező köhögés indokolja az orvosi kivizsgálást, mert ez a betegség romlását jelezheti.

