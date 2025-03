Orvosmeteorológia: készüljön, tartós frontsorozatok jönnek!

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint meggyűlik majd a bajunk a tartós, állandó frontokkal.

Naponta jönnek a frontok a "frontgyárból"! Régen volt ilyen erős és tartós humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai terhelés.

Frontok elképesztő sorozata, kritikus terhelés közeleg

Rendkívül erős és folyamatos terhelésnek teszi ki az időjárás-és frontérzékenyek szervezetét ez a tartós frontsorozat

Napok óta egymást érik a frontok, és ez a következő napokban is így marad, bár ebben a kedd csak részben lesz érintett. Viszont ez a félnapos kedvezőbb időszak kevés ahhoz, hogy a szervezetünk regenerálódni tudjon, mert estétől délen már újabb melegfront érkezésére számíthatunk. Most ez a tartós melegfronti terhelés ami meghatározza a humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet, ez érvényesül hosszabb ideje, és ez marad a következő napokban is. Viszont kedvező lesz a néhány órás napsütés, azonban ködös időszakokra, záporra, zivatarra egyaránt számítanunk kell, miközben a hőmérséklet sokfelé 20 C-fokig emelkedik. A nedves, fülledt légtömegekben tovább romlik a szív és a légzési problémákkal élők helyzete és fennmaradnak a fejfájásokat generáló tényezők is. Némileg kompenzálhatja a negatív hatásokat, ha ki tudjuk használni a napsütéses órákat, és egyelőre a levegő minőség is a zártabb völgyek kivételével kedvező. Intenzívek maradnak a gyulladásos folyamatok, nem kedvez ez az idő a reumásoknak, a frissen műtötteknek, gyakrabban jelentkezik fáradékonyság, az estétől érkező melegfront miatt pedig délen fokozott alvásproblémák.

Szabadtéri programok

Átmenetileg kissé jobbak lesznek kedden a kültéri programok lehetőségei. Naposabb órák mellett zápor, esetleg zivatar, de köd is várható melegfront jellegű hatásokkal! Többnyire jó a levegőminőség, és közepes a pollenkoncentráció.

Balesetveszély, közlekedés

Magas lesz kedden a baleseti veszélyeztetettség. Fontosabb zavaró feltételek a közlekedésben: köd, zápor, zivatar egyaránt várható. A humánmeteorológiai következmények: melegfront jellegű hatások, romló menetstabilitás, lassuló reflexek.

Milyen idő lesz?

Kedden reggel több tájegységünkön számíthatunk esőre, záporra, ugyanakkor hajnalra, reggelre többfelé pára, köd képződik. Napközben naposabb és felhősebb tájak és időszakok váltják egymást, és több helyen kialakulhatnak átmeneti jelleggel záporok, zivatarok, néhol jégeső is. Általában gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel a szél. Hajnalban 1 és 10, délután 15 és 20 C-fok között alakul a hőmérséklet.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!