Sötétlő, rossz szagú vizelet: ez a betegség is okozhatja

Komoly betegségek is állhat a sötétebb vizelet hátterében.

Dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa azokat az indokokat vette sorra, amelyek elszínezhetik a vizeletet. Ezek a tényezők változtathatják meg a vizelet színét

Gyógyszerek, élelmiszerek hatása

Bizonyos gyógyszer-hatóanyagok akár jelentősen is megváltoztathatják a vizelet színét, a thioridazine például vörös, a warfarin narancs, a promethazine zöld vagy kék, a metronidazole sötétbarna árnyalatot eredményezhet. Egyes italok és élelmiszerek elszínezhetik a vizeletet, és a szagát is megváltoztathatják. A cékla és a feketeszeder például vörösesre, a rebarbara pedig sötétbarnássá színezheti a vizeletet.

Ha kevesebb folyadékot iszik, sötétebb lesz a vizelet

A leggyakoribb ok, ami sötétre színezi a vizeletet, az, hogy nem iszunk eleget. Szélsőséges esetben a sötét vizeleten kívül a dehidratációnak olyan tünetei is lehetnek, mint a száraz száj, a hidegrázás, gyengeség, fáradtság, nyelési nehézség. Nem szabad megvárni ezt az állapotot, figyelni kell a rendszeres ivásra. Különösen a gyerekekre, az idősekre és a komoly betegségben szenvedőkre kell nagy figyelmet fordítani, ugyanis ők kevésbé érzékelik a szomjúságot. Ha pedig valami annyira kiszáradt, hogy leesik a vérnyomása, a pulzusa, és már nem tud vizeletet üríteni, mindenképpen orvosi segítségre van szükség.

Vérszegénység (anémia)

A vérszegénységnek többek közt olyan okai lehetnek, mint a heveny vérzés (például menstruációs rendellenességként), krónikus betegség, folsav hiány vagy B12-vitamin hiány , sőt ez akár lehet örökletes is. Jellemzően általános tünetek kísérik, mint a fáradékonyság, fejfájás, szédülés, fülzúgás, fázékonyság, esetleg sárgaság, sötét vizelet. Ezen tüneteket feltétlenül érdemes kivizsgáltatni, hiszen ha szükséges, elkezdődhet az anémia kezelése, vagy akár az olyan vérvesztést okozó gyógyszerek kiváltása, mint a Syncumar vagy a szteroid tartalmú gyulladáscsökkentők.

Hepatitis C

A Hepatitis C vírus fertőzést okoz a májban, ami – krónikus májgyulladás esetén - kezdetben szinte egyáltalán nem eredményez tünetet. Később is többnyire csak olyan általános tünetek mutatkoznak, mint a hasfájás, és az esetek több, mint felében fáradékonyság. Az akut májgyulladás tünetei azonban feltűnőek, hiszen ha hányás, levertség, fejfájás és végtagfájdalmak, étvágytalanság jelentkezik, természetes, hogy orvoshoz fordul az érintett. Ritkán, de kialakulhat sárgaság is, amikor a szemfehérje és a bőr besárgul, a vizelet sötét sárgára, a széklet világosabbra vált. Ilyenkor is feltétlenül szükséges az orvosi kezelés.

Húgyúti fertőzés, felfázás

- A gyakran felfázásnak is nevezett betegség valójában bakteriális húgyhólyag-gyulladás, más néven hólyaghurut. Általában olyan baktériumok okozzák, amelyek normálisan is jelen vannak és szükségesek az ember vastagbelében, de a húgyutakba kerülve és elszaporodva már kórokozókká válhatnak – ismerteti dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa.

- A hólyaghurut legjellemzőbb tünetei a gyakori vagy állandó vizelési inger, a hólyagtáji és húgycsőfájdalom, a csípős-fájdalmas vizelés, görcsös hólyag- és húgycsőfájdalmak vizeléskor, a hirtelen jövő, erős vizelési inger, a szimmetrikus keresztcsont-táji fájdalom, és a zavaros, elszíneződött, esetleg bűzös vizelet. Ha vér is megjelenik a vizeletben, akkor vérzéses hólyaghurutról beszélünk, amely egy súlyosabb forma. Természetesen a húgyúti fertőzés súlyosabb és enyhébb formája is orvosi kezelést igényel, az olyan hétköznapi „kezelés” mellett, mint a bőséges folyadékfogyasztás.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

- Bármilyen eltérés mutatkozik a vizelet színében, szagában, gyakoriságában, orvoshoz kell fordulni, hiszen egyes betegségek kezelés nélkül komolyabb következményekhez, például vesekárosodáshoz vezethetnek. Sokszor előfordul, hogy olyan egyszerű a probléma megoldása, mint a több folyadékfogyasztás vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásának kiküszöbölése. Természetesen, ha kiderül, hogy hólyaghurut vagy más urológiai probléma okozza a tünetet, megfelelő kezeléssel az esetleges fájdalomtól és szövődményektől is megóvhatjuk a pácienst – hangsúlyozza dr. Rákász István.

Összegezve

Bizonyos gyógyszerek és élelmiszerek elszínezhetik a vizeletet.

A dehidratáció sötét vizelethez és egyéb tünetekhez vezethet.

Vérszegénység tünetei sötét vizelet, fáradékonyság, fejfájás.

Hólyaghurut tünetei közé tartozik a gyakori vizelési inger és a bűzös vizelet.

