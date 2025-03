Vajon mikor válhatnak rosszindulatú tumorrá a polipok?

Hazánkban rendkívül magas a vastagbélrák okozta halálozás, aminek hátterében gyakran egy elhanyagolt bélpolip áll. A polip eredendően jóindulatú daganat. Sokfelé előfordulhat a szervezetünkben, mivel az összes mirigyhám részünkből kiindulhatnak ilyen jóindulatú sejtburjánzások.

Mi az a polip?

Több fajtája is létezik, többek közt kialakulhat a szervezetben méhszájpolip, vastagbélpolip, de megtámadhatja a légutakat is, sőt az orrunkban is előfordulhat. Méretük igen változó, gyufafej nagyságútól a diónyi méretűig. Leggyakrabban az orrpolip, az arcüregi polip, a méhpolip, a vastagbélpolip fordul elő. Az emésztőrendszer több pontján is kialakulhatnak polipok: a nyelőcsőben, a gyomorban, a vékony-, a vastag- illetve a végbélben.

Jelenlétük nem mindig okoz panaszt, fölfedezésük azonban fontos, többek között ezért is ajánlott rendszeresen részt venni a szűrővizsgálatokon. Vannak, amelyek működési zavarokkal hívják fel a betegek figyelmét - az orrpolip például légzési nehézségeket okoz. Bár a diagnózis első hallásra ijesztő lehet, valójában nincs ok aggodalomra, a "váratlan vendégektől" ugyanis az esetek nagy részében könnyű megszabadulni - leginkább sebészi úton.

Rosszindulatúvá is válhat a polip

Sajnálatos tény, hogy hazánkban rendkívül magas a vastagbélrák okozta halálozás, aminek hátterében épp egy elhanyagolt bélpolip áll. A nyálkahártya - kezdetben jóindulatú - burjánzását akár bélgyulladás is okozhatja, ezért is fontos, hogy szakemberre bízzuk a tünetek kezelését. A bélpolipok azonban könnyen alakulnak át rosszindulatú burjánzássá. A vastagbélpolip tehát a vastagbélrák előszobájának tekinthető.

Ezek számítanak a legveszedelmesebbeknek

A polipok diagnosztizálása ma már nem okoz kihívást az orvosoknak, számodra azonban életmentő lehet - különösen akkor, ha a családban előfordult már a vastagbélrákos elváltozása. Orvosi szempontból a legveszedelmesebbek, amiről többet hallunk, a bélpolipok. Azt mondják, ötvenéves korukra minden második embernek legalább egy darab, egy centinél nagyobb polipja van. Mivel a polipok az esetek nagy részében nem okoznak tüneteket, az ötven év fölöttiek számára javasolt a kolonoszkópiás vizsgálat elvégeztetése.

A vastagbélpolip egy gyakori, általában jóindulatú elváltozás, amely a vastagbél vagy a végbél nyálkahártyájából kiindulva alakul ki. Az esetek többségében nem okoz tünetet, mégis rendkívül fontos a felismerése és az eltávolítása, mivel bizonyos típusai idővel rosszindulatú daganattá, vastagbélrákká alakulhatnak át.

Mikor válhat rákossá egy vastagbélpolip?

Az adenoma–karcinóma szekvencia alapján a polipok rákos elfajulása fokozatos, évek alatt történik. A legfontosabb tényezők, amelyek növelik a rosszindulatú átalakulás kockázatát:

A polip típusa : az adenomák, különösen a tubulovilózus és vilózus típusok nagyobb kockázatúak

: az adenomák, különösen a tubulovilózus és vilózus típusok nagyobb kockázatúak Méret : minél nagyobb a polip (>1 cm), annál nagyobb az esély a malignitásra

: minél nagyobb a polip (>1 cm), annál nagyobb az esély a malignitásra Szövettani kép : a magas fokú diszplázia jelenléte rákmegelőző állapotnak számít

: a magas fokú diszplázia jelenléte rákmegelőző állapotnak számít Számosság : több polip megléte növeli az átalakulás esélyét

: több polip megléte növeli az átalakulás esélyét Családi halmozódás: a polipózisszindrómák (pl. FAP – familiáris adenomatosus polipózis) esetén már fiatal korban is kialakulhat rák

Általánosságban elmondható, hogy egy adenomatosus polip rákossá válása akár 10-15 évet is igénybe vehet, de ez a folyamat gyorsabb is lehet bizonyos genetikai hajlam vagy nagyfokú diszplázia esetén.

Gyakori kérdések a vastagbélpolipokról

A polipok létrejöttének pontos mechanizmusa máig nem ismert, ám feltehetően több tényező is szerepet játszik benne. A szakértők véleménye szerint azonban elsősorban krónikus gyulladások állhatnak a háttérében.

Mennyi idő alatt alakulhat ki vastagbélrák egy polipból?

A legtöbb adenomatosus polipból csak hosszú évek (10–15 év) alatt alakul ki daganat, de ez az időtartam rövidebb is lehet, ha a polip nagyobb méretű vagy szövettanilag agresszívabb típusba tartozik.

Mit jelent a „magas fokú diszplázia” a szövettani leletben?

A diszplázia a sejtek rendellenes szerkezetét jelenti. Ha ez magas fokú, akkor a sejtek már majdnem rákos elváltozást mutatnak. Ez nem rák, de erősen rákmegelőző állapot, amely szoros megfigyelést vagy újabb beavatkozást indokol.

Kötelező-e eltávolítani minden vastagbélpolipot?

Igen, szinte minden felfedezett polipot el szoktak távolítani a kolonoszkópia során, mivel jelenleg csak szövettani vizsgálattal dönthető el, melyik típus hordoz rákos kockázatot.

Meg lehet-e előzni a polipok kialakulását?

Bár teljes mértékben nem lehet megelőzni, az egészséges életmód (rostban gazdag étrend, mozgás, dohányzás mellőzése) csökkentheti a kockázatot. A rendszeres szűrés és kontroll a legfontosabb megelőző lépés.

Ha már eltávolítottak polipot, kell-e rendszeresen járni kontrollra?

Igen, mivel új polipok bármikor kialakulhatnak. A kontroll kolonoszkópia gyakorisága az első eltávolított polip típusától és számától függően 3-10 évente javasolt.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!

Vastagbélpolipok: ezek a típusok a legveszélyesebbek

Felhasznált források: