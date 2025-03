"Lendülj formába!" – Indul az 5. Millió lépés az iskoládért kihívás

Március 24-én indul az 5. Millió lépés az iskoládért kihívás.

Magyarország legnagyobb, mozgásra ösztönző programjának tavaszi fordulója június 8-ig tart. A résztvevők 11 héten keresztül a mozgás mellett a testsúlyukra is odafigyelhetnek a „Lendülj formába!” kihívás részeként. Emellett 100 iskola ismét nyerhet 1-1 millió forintot sporteszközök vásárlására; a program indulása óta tehát összesen már 500 oktatási intézmény részesülhet a nyereményben.

A Millió lépés az iskoládért kampány a Magyar Szervátültetettek Szövetsége szervezésében az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával ebben az évben már 5. alkalommal indul el. A játékban való részvételhez az ingyenes, MillióLépés applikáció letöltése szükséges.

Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkára kiemelte, hogy a Millió Lépés kampány fordulóról fordulóra sokat tesz azért, hogy korosztálytól függetlenül mindenki megtapasztalja a mozgás élményét.

„Az iskolákban tanuló gyerekek csaknem 30 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. Az aktív, sportos életmódot Magyarországon is vonzóvá és általános gyakorlattá kell tenni, hogy ez megváltozzon. A készülő Monspart Sarolta Aktív Életmód Stratégiában szerepel az a gondolat, hogy minden iskolában legyen sport- vagy mozgásnagykövet, akár iskolai jóllét (well being) felelős” – hangsúlyozta Révész Máriusz.

Lendülj formába! – fókuszban a testsúly és az egészség

A résztvevők nemcsak lépéseket gyűjthetnek az iskolák számára, hanem csatlakozhatnak a „Lendülj formába!” kihíváshoz is, ami a testsúly és az egészség kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Magyarországon az emberek kétharmada túlsúlyos, negyede elhízott, ami Európában az egyik legrosszabb adat. A gyermekeknél is aggasztó a helyzet: náluk minden negyedik túlsúlyos, a férfiak egészségi mutatói pedig ezen a területen is kedvezőtlenebbek, mint a nők esetében. A közösségi játék ismeretterjesztő formában arra is rávilágít, hogy a túlsúly összetett betegség, amelynek a kezeléséhez érdemes szakértő segítségét kérni.

„Az elhízás nem csupán esztétikai, hanem komoly egészségi probléma is. Testsúlyunkat és izomzatunkat gyermek- és felnőttkorban egyaránt befolyásolhatjuk, ha tudatosan teszünk érte. A tavaszi program játékos formában segít megérteni az egészségtudatosság fontosságát, mert az egészség a legjobb formánk!” – emelte ki dr. Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai vezetője és orvosigazgatója.

A résztvevők az applikációban kialakított felületen hetente rögzíthetik testsúlyukat és derékbőségüket is, a változást grafikusan nyomon követhetik a BMI-indexükkel együtt.

Az így keletkező anonim, aggregált adatokból országos szinten is látható lesz, hogy nemenként és korcsoportonként hány kilót égettek el a játékosok, hány centivel lettek karcsúbbak, és hogyan változott a BMI-indexük. A „Lendülj formába!” program a tavaszi fordulót követően is működik, így a változás egész évben követhető lesz.

Millió lépés konferencia

A program indulásának apropójából, március 21-én rendezik meg a Millió lépés konferenciát, ahol szakértői előadásokkal gazdagított kerekasztal-beszélgetéseken vitatják meg az egészséges életmód és a mozgás fontosságát, és kihirdetik a Millió lépés iskolai rajzpályázat eredményét is. A konferencia részletes programja itt található, az eseményt élőben is közvetíti a Magyar Szervátültetettek Szövetsége a közösségimédia-felületén.

A Millió lépés az iskoládért programba a regisztráció és a versenyen részvétel is díjmentes, a csatlakozáshoz a MillióLépés applikáció az alábbi felületekről tölthető le:

Millió lépés – a legnagyobb hazai szabadidős program története

A Millió lépés kihívás eredetileg a szervátültetettek és szimpatizánsaik számára indult, hogy a Covid-időszak alatt is mozgásra ösztönözze őket. Az első Millió lépés az életért program 2021 őszén kezdődött A vese útja néven, a veseátültetés történetét járva be virtuálisan. A második kihívás a szívátültetés 30. évfordulójára, 2022 őszén A szív útja nevet viselte, és már 6500 főt ért el. Ekkor jött az Aktív Magyarország Program megkeresése, hogy indítsanak egy iskoláknak szóló kihívást is. Azóta a kihívás Magyarország legnagyobb szabadidős programjává nőtte ki magát, amelyben a nők ugyan aktívabbak, de a gyerekeknél nincs különbség a nemek részvételi arányaiban.

