Szezámmag: komoly gondokat is okozhat a csontok titkos szövetségese

Kevesen tudják, hogy a szezámmag nemcsak ízletes, hanem a csontok egészségének megőrzésében is kulcsszerepet játszik. Ugyanakkor gondot is okozhat, hiszen nem mindenki szerevezete tolerálja jól.

A csontok egészsége kiemelten fontos, különösen idősebb korban, amikor a csontritkulás veszélye fenyeget. A tejfogyasztás régóta ismert kalciumforrás, ám a szezámmag is kiváló alternatíva lehet. Ez a mag nemcsak kalciumban gazdag, hanem számos más tápanyagot is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a csontok erősségéhez és regenerálódásához. A szezámmag rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a csontokkal kapcsolatos betegségeket, mint például a csontritkulás, amely sokakat érint világszerte.

A szezámmag kalciumtartalma kiemelkedő, ami különösen fontos a csontok és fogak egészségének megőrzésében. A kalcium mellett a magban található magnézium, foszfor és cink is hozzájárul a csontok erősségéhez. Ezek az ásványi anyagok segítenek fenntartani a csontsűrűséget, és támogatják a csontok regenerálódását sérülés esetén. A szezámmag antioxidánsokban is gazdag, amelyek védik a sejteket a káros szabad gyököktől, így hozzájárulnak az egészséges csontok fenntartásához.

A szezámmag fogyasztása egyszerűen beilleszthető a mindennapi étrendbe. Szórhatjuk salátákra, turmixokba, joghurtba, vagy akár ázsiai ételek mellé is. A szezámmag íze és textúrája gazdagítja az ételeket, miközben észrevétlenül támogatja a csontok egészségét. Azok számára, akik nem szeretik a tejtermékeket, a szezámmag remek alternatíva lehet a kalciumbevitel növelésére.

A szezámmag előnyei nem korlátozódnak csupán a csontok egészségére

A magban található rostok segítenek az emésztésben, míg a benne lévő egészséges zsírok támogatják a szív- és érrendszer működését. A szezámmag rendszeres fogyasztása javíthatja a bőr állapotát is, mivel a benne lévő tápanyagok elősegítik a bőr regenerálódását és rugalmasságát.

Bár a szezámmag előnyei nyilvánvalóak, mégis kevesen fogyasztják rendszeresen. Ennek oka lehet, hogy sokan nem ismerik a mag jótékony hatásait, vagy egyszerűen nem tudják, hogyan illeszthetik be étrendjükbe. Pedig a szezámmag könnyen hozzáférhető és sokféleképpen felhasználható, így érdemes kísérletezni vele a konyhában.

A szezámmag tehát egy alulértékelt, de rendkívül hasznos élelmiszer, amely segíthet megőrizni csontjaink egészségét. A kalcium mellett számos más tápanyagot is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a csontok erősségéhez és regenerálódásához. Érdemes tehát rendszeresen fogyasztani, és beilleszteni a mindennapi étrendünkbe, hogy hosszú távon is élvezhessük jótékony hatásait.

Problémát csak akkor okozhat, ha allergiásak vagyunk rá...

A szezám világszerte népszerű összetevő. Használhatjuk olajként, salátára, péksüteményekre szórva, de húsok panírozása során, a morzsához adva is feldobja az ételek ízét. Előfordulhat étrend-kiegészítőkben és gyógyszerekben is, kozmetikumokban is. A szezámmag azonban allergiás reakciót válthat ki az arra érzékenyeknél, a fogyasztását ilyen esetben teljes mértékben kerülni kell. Az allergiás reakció súlyossága az enyhétől a súlyos, életveszélyesig terjedhet.

Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, milyen élelmiszereket kell kerülni szezámmag allergia esetén, és azt is összefoglalta, hogy melyek az allergiára utaló jellemző tünetek.

Mi a szezámmag allergia?

A szezámmag allergia az ételallergiák egyik formája, amely során az immunrendszer tévesen fenyegetésként ismeri fel a szezámmagot vagy a belőle készült élelmiszereket (pl. szezámolaj, tahini), és túlzott védekező reakciót indít el. A szezámmag allergia világszerte egyre gyakoribb, és súlyos, akár életveszélyes tüneteket is okozhat.

A szezámmagban található fehérjék váltják ki az allergiás reakciót, leggyakrabban az ún. Ses i 1 nevű allergén. Amikor a szervezet találkozik ezekkel az anyagokkal, IgE típusú ellenanyagokat termel ellenük. Ekkor aktiválódnak az immunrendszer sejtjei, amelyek hisztamint és más gyulladáskeltő anyagokat szabadítanak fel – ezek okozzák a tüneteket.

A szezámmag allergia tünetei

A tünetek néhány perctől akár több órán belül is jelentkezhetnek a szezámmag elfogyasztása után. Lehetnek enyhék, de súlyos anafilaxiás reakció is kialakulhat. A leggyakoribb panaszok:

viszketés a szájban, torokban

csalánkiütés, bőrpír, ekcéma

hányinger, hányás, hasfájás, hasmenés

orrfolyás, tüsszögés, könnyezés

nehézlégzés, fulladásérzés

vérnyomásesés, eszméletvesztés (anafilaxia)

Hogyan diagnosztizálható a szezámmag allergia?

A pontos diagnózis allergológus szakorvos feladata. A kivizsgálás részei:

részletes kórtörténet : mikor és milyen tünetek jelentkeztek

: mikor és milyen tünetek jelentkeztek bőrpróba (prick teszt) : kis mennyiségű szezámkivonatot cseppentenek a bőrre

: kis mennyiségű szezámkivonatot cseppentenek a bőrre specifikus IgE vérvizsgálat : kimutatja a szezámmagra adott ellenanyagok jelenlétét

: kimutatja a szezámmagra adott ellenanyagok jelenlétét vak ételprovokációs teszt (kórházi környezetben): ellenőrzött körülmények között vizsgálják a tünetek megjelenését

A szezámmag allergia kezelése

Mivel jelenleg nincs oki terápia, a kezelés alapja a szezámmag és minden szezámszármazék szigorú kerülése. Az alábbi teendők ajánlottak:

Címkék alapos olvasása minden élelmiszeren (EU-ban kötelező jelölni a szezámot mint allergént)

minden élelmiszeren (EU-ban kötelező jelölni a szezámot mint allergént) Ételintolerancia- vagy allergiakártya viselése (pl. étteremben hasznos)

viselése (pl. étteremben hasznos) Adrenalin autoinjektor (pl. Epipen) viselése súlyos allergia esetén

(pl. Epipen) viselése súlyos allergia esetén Antihisztamin vagy más tüneti kezelés szükség szerint

vagy más tüneti kezelés szükség szerint Diétás tanácsadás dietetikustól

Mely élelmiszerek tartalmazhatnak rejtett szezámmagot?

pékáruk (pl. hamburgerzsemle, bagel)

müzliszeletek, granola

humusz, tahini

ázsiai ételek (pl. szezámolajjal készült fogások)

falafel, vegetáriánus fasírt

salátaöntetek, szószok

„egészséges” snackek, magkeverékek

Szezámmag allergia: hosszú a kerülendő ételek listája

A felsorolás nem teljes. A Közel-Keletről vagy Ázsiából származó élelmiszerek gyakran tartalmaznak szezámolajat. A pékáruk készítése során is gyakran használnak szezámmagot, így a keresztszennyeződés miatt még azokban a termékekben is előfordulhat, amelyek önmagukban egyébként szezámmentesek lennének. A szezámmag allergiásoknak a diagnózist követően mindenképp ajánlott dietetikussal konzultálni az étrend összeállításáról és a kerülendő ételek pontos listájáról.

A szezám allergén jelölése

Az allergiás reakciót csak úgy lehet megelőzni, ha a szezámmag allergiás személy semmilyen szezám tartalmú élelmiszert nem fogyaszt. A hazánkban 2014-ben életbe lépett, allergének kötelező jelölésére vonatkozó törvény előírása szerint a késztermékek csomagolásán vastag, dőlt betűvel vagy a 11-es számmal jelölik, ha az adott termék szezámmagot tartalmaz.

