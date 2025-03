Bőrgomba, gombás bőrfertőzés: tünetei, okai és kezelési lehetőségei

GOMBÁS BŐRFERTŐZÉSEK

A köröm- és bőrgombásodás önmagától nem gyógyul meg, idővel a fertőzés nagyobb felületekre, sőt más testrészekre is átterjedhet, és komoly szövődmények forrása lehet.

A gombás bőrbetegségek napjainkban gyakran előforduló, fertőzés okozta kórképek, amelyek a felületes bőrfertőzésektől a súlyos mélyszöveti betegségekig terjedhetnek. Okozói az emberi környezetben előforduló bizonyos gombafajok.

A gombák olyan mikroorganizmusok, amelyek a természetben egysejtű élesztőgombaként vagy többsejtű penészgombaként léteznek. A több mint 50 ezer gombafaj közül kevesebb mint 200 faj kapcsolódik emberi betegségekhez, és közülük mintegy 20-25 faj okozza a fertőzéseket.

A gombás bőrbetegség nem azt jelenti, hogy a gombák megtelepednek a bőrünkön, és megbetegedést okoznak, hiszen bőrünkön egészséges állapotban is megtalálhatóak gombák. Ahhoz, hogy a gombák kórosan elszaporodjanak, és bőrbetegséget okozzanak, két tényező együttes meglétére van szükség: a gombák jelenléte a bőrön és a szervezet fogékonyságára. Forrás: shutterstock.com

A gombás bőrbetegségek tünetei

A bőrfelszín gombás fertőzései leggyakrabban a hajlatokban, az összefekvő bőrfelületeken jelentkeznek, ahol a nedves, meleg környezet elősegíti a gombák elszaporodását. Ritkábbak az arc, a hajas fejbőr gombás fertőzései, ezek inkább gyermekeknél fordulnak elő.

A bőrgombásodás általános tünetei:

A gombás bőrbetegségek kialakulása

A bőr gombás fertőzéseinek kialakulását minden olyan tényező segíti, amely a bőr természetes védekezőképességét gyengíti, illetve kedvez a gomba szaporodásának. A gomba a meleg, nedves környezetet kedveli, és közvetlenül bőrről bőrre vagy közvetve ruházaton, törölközőn, ágyneműn, padlószőnyegen keresztül terjedhet, ahol a gombaspórák hónapokig is fertőzőképesek maradnak.

Gombás fertőzés, bőrgomba probléma kialakulhat a bőrön bárhol. A bőrgomba kellemetlen, de tökéletesen gyógyítható fertőzés, azonban kezelése szakorvosi felügyeletet igényel. Forrás: shutterstock.com

Az alábbi tényezők segítik a gombás fertőzések kialakulását:

meleg, nedves környezet,

a bőr savköpenyének gyengesége,

hámsérülés,

fokozott verejtékezés,

magas hőmérséklet,

öltözködési szokások (szoros, nem szellőző ruha és lábbeli, pl. gumicsizma, nejlonharisnya),

gyógyszerek (pl. antibiotikumok, szteroidok, citosztatikumok),

betegség (pl. cukorbetegség, hormonális zavarok, érszűkület).

A tinea bőrbetegségcsoport

A tinea bőrbetegségeket a dermatofitáknak nevezett gombák csoportja okozza. Ezek a gombák gyakran az egészséges emberek bőrén is megtalálhatók, ám nem képesek elszaporodni vagy megtámadni a mélyebben található bőrrétegeket.

A tinea bőrbetegség előfordulhat a testen (tinea corporis), a lágyékhajlat és a nemi szervek környékén (tinea cruris), a lábon (tinea pedis), a kézen (tinea manus), illetve a hajas fejbőrön (tinea capitis) is. A betegségeknek viszonylag hosszú a lappangási idejük (2–10 nap), és a tünetek eltűnéséig fertőzők.

A kéz gombás fertőzése általában az ujjak között kezdődik, innen terjed tovább a tenyérre, kézhátra. A hámlást mérsékelt viszketés kísérheti, illetve a bőrön apró berepedések keletkezhetnek. Forrás: shutterstock.com

Tinea corporis: a nyak, a végtagok és a törzs felületes gombás fertőzései

A piheszőrös testfelületeken gyűrű alakú, éles szélű, a széli részek felé terjedő foltok jelennek meg vörös, viszkető, hámló széllel. Terjedése során a közepe feltisztul, gyógyul, majd újrafertőződik, így alakul ki a jellegzetes kokárdarajzolat. A fertőzés enyhén vagy hevesen is viszkethet, de előfordulhat panaszmentesség is.

Tinea cruris: a lágyékhajlat és a nemi szervek környékének gombás fertőzése

Többnyire középkorú férfiakat érint. A tinea corporishoz hasonló elváltozásokat okoz, a foltok vörösek vagy barnásvörösek. Érintettek lehetnek egyéb hajlatok is (pl. a mell alatt, a hónalj, a könyök-, illetve a térdhajlat).

Tinea pedis: a lábak gombás fertőzése

Tipikus civilizációs betegség, az emberek jelentős része átesik az enyhe formáján. A rosszul szellőző cipő és az átizzadt zokni viselése ideális környezetet teremt a gomba növekedéséhez, és a gomba könnyen terjed mezítláb járva (pl. szennyezett padlón vagy közös zuhanyzóban, öltözőben). A betegség súlyos esetben kiterjed az egész lábra, a körmökre is, ilyenkor beszélünk atlétalábról.

A lábon a gombás fertőzés egyaránt érintheti a lábujjak közét és a körmöket. A lábujjközök fertőzése esetén a bőr felázott, fehér színű, széle berepedt, erősen viszket. Később a berepedés helyén kisebb sebek keletkezhetnek. Forrás: shutterstock.com

A betegségnek két típusát különböztetjük meg:

intertriginózus forma: az ujjközökben a bőr felázott, fehéres, berepedezett, és heves viszketés, égő fájdalom kísérheti;

az ujjközökben a bőr felázott, fehéres, berepedezett, és heves viszketés, égő fájdalom kísérheti; hiperkeratotikus forma: a talpakon hámló, berepedezésekkel tarkított bőrmegvastagodás jelenik meg, gyakori a körmök egyidejű érintettsége.

Kezeletlen, előrehaladott lábgomba esetén az alábbi tünetek jelentkezhetnek:

vérzés a repedezett bőrből,

kellemetlen szag,

fájdalom,

megvastagodott, omlós vagy elszíneződött körmök, ha a gomba a körmökre terjed.

A tinea pedis veszélye, hogy a bőr sérülései, repedései lehetővé teszik a baktériumok behatolását a bőrbe, ami előidézheti a bőr súlyos gyulladását (cellulitis) vagy orbánc kialakulását.

A körömgombásodás esetén a köröm eleinte sárgásan elszíneződik, majd megvastagodik, és hosszanti irányban felreped. Forrás: shutterstock.com

Tinea manus: a kéz gombás fertőzése

Ritkábban előforduló fertőzés, általában csak az egyik kézháton jelenik meg gyűrűszerű elváltozásokkal. A tünetek hasonlók a tinea pedishez, és gyakran együtt jár a körmök érintettségével is.

Tinea capitis: a fejbőr és a haj gombás fertőzése

Leggyakrabban a 3–7 év közötti gyermekeket érinti. A fertőzés a fertőzött személlyel, állattal vagy tárggyal (hajkefe, fésű, sapka, törölköző, párnahuzat) való közvetlen érintkezés következménye lehet. A gomba a hajszálakat betegíti meg. A fejbőrön száraz, viszkető, pikkelyes területek alakulnak ki, amelynek következtében kopasz foltok jelennek meg.

Ha a gombásodás eléri a bőr mélyebb rétegeit is, akkor maradandó kopaszsággal járhat.

Napgomba (pityriasis versicolor)

Többnyire serdülőkor után jelentkezik a seborrheára, vagyis a bőr fokozott faggyúsodására, zsírosodására hajlamos egyéneknél. Kialakulását segíti a napozás és a fokozott verejtékezés. A tünetek a törzs seborrhoeás területein kezdődnek alig hámló barnás foktokkal, amelyek később térképszerűen összefolyhatnak. A fehéres foltok a kezelés után is megmaradhatnak, akár hetekig vagy hónapokig is.

Jellegzetes, hogy télen, amikor a bőr fehér, akkor barna foltokként jelentkeznek a bőrelváltozások, nyáron pedig, ha a bőr lebarnul, a gombával fertőzött bőrfelszín kifakul, fehér lesz. Forrás: shutterstock.com

Fejbőri korpásodás

A hajas fejbőrön nagyon gyakori a korpásodás. A kórokozó gomba az egészséges fejbőr nagy részén tünetmentesen is megtalálható, túlzott elszaporodása a seborrheára (fokozott faggyútermelés) hajlamosaknál okoz korpásodást. Súlyos esetekben bőrpír és erős viszketés is megjelenhet.

A fejen előforduló gombás fertőzések közül a korpásodás a leggyakoribb. Forrás: shutterstock.com

Mikor forduljon orvoshoz?

Ha a bőrén gombásodásra utaló tünetek – bőrpír, duzzanat, viszketés, hámlás, váladékozás, esetleg vérzés – jelennek meg, forduljon mielőbb bőrgyógyászhoz.

A gombás bőrbetegségek diagnosztizálása

A tünetek és a kórtörténet alapján a gombás bőrbetegségek diagnózisa többnyire egyértelműen felállítható, de szükség lehet a gombafajta kimutatására a hatékony kezelés megválasztása érdekében.

A bőrgyógyász mintát (hámkaparékot) vesz a tünetes felületről, amelyet vagy mikroszkóp alatt vizsgál meg, vagy táptalajra olt, vagy laboratóriumba küld tenyésztés céljából. A gombák azonosítására speciális lámpa is használható, mert egyes gombafajok világítanak ultraibolya fény hatására.

A gombás bőrbetegségek kezelése

A felületes gombás fertőzések esetében először helyi kezelést (gombaellenes oldatok, krémek, hintőporok, spray-k, gélek, samponok) alkalmaznak, a kiterjedt vagy a helyi kezelésre nem reagáló esetekben gyógyszeres terápiára lehet szükség.

A kezeléseket a tünetek elmúlta után is folytatni kell 1-2 hétig.

Rendelkezésére áll számos gomba ellenes ecsetelő, krém, kenőcs, körömlakk illetve belsőleg adható gombaellenes gyógyszer, amellyel hatékonyan gyógyítható mind a körömgomba, mind a bőrgomba. Forrás: shutterstock.com

A gombás bőrbetegségek megelőzése

Gombás bőrfertőzések esetén rendkívül fontos a prevenció, mert a fertőzés kiújulása elkerülhetetlen, ha a hajlamosító tényezők és a fertőzőforrás nem tisztázott.

A megelőzés érdekében szükség van az esetleges belgyógyászati betegségek feltárására, kezelésére, valamint a megfelelő higiénés rendszabályok, öltözködési tanácsok betartására:

másokkal közös törölköző, lábbeli, ruhanemű, ágynemű, fésű használatának kerülése;

uszodában, fürdőkben papucs használata;

természetes alapanyagú, laza, szellőző alsó- és felsőruházat, cipő viselése;

a hajlatok szárazon tartása (különösen a lábujjak, az ágyék és a mell alatt);

betegség esetén a háztartásban lévő hajkefék, fésűk, sapkák, kalapok, törölközők, ágyneműk fertőtlenítése (forró vízben való mosása, vasalása).

GYAKORI KÉRDÉSEK BŐRGOMBA, GOMBÁS BŐRFETRTŐZÉS TÉMÁBAN

Mi a helyzet a bőrgyulladással, összefügg a bőrgombával, mi okozza?

A bőrgyulladás pontos oka még nem ismert, de a genetika és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszhatnak a kialakulásában. Az ekcéma nagyon szoros összefüggésben áll az allergiával, illetve az asztmával, több altípusánál egyértelműen megállapítható, hogy mely allergén váltja ki a bőrgyulladást. Dermatitiszt okozhatnak például tisztítószerek és kozmetikumok, fémek (pl. a nikkelt tartalmazó ékszerek), növények is. Bár a betegség a legtöbb esetben krónikus, vagyis időről-időre fellángol, és jobb-rosszabb időszakok követhetik egymást, nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy akut típusa is van a bőrgyulladásnak, például ha erősen irritáló anyag kerül a bőrre, és az erre válaszol a gyulladásos reakcióval, de fertőzés is okozhatja.

Van valamilyen gyógynövény lábgomba ellen?

A teafaolaj ugyancsak a lábgomba ellen. Baktérium-, gomba- és vírusölő. Gombás fertőzés esetén 40 csepp teafaolajat érdemes 100 ml jojobaolajjal összekeverni, majd ezzel kezelni több héten át a gombás bőrfelületet. Ha a fertőzés nem szűnik meg, folytassuk a kezelést hígított grapefruitmag-cseppel. A zsályalevél-kivonat szintén alkalmazható lábgomba ellen: meleg lábfürdő készítése ajánlott belőle. A levendulaolaj számos jótékony hatása mellett a gomba ellen is alkalmazható, a bőr- és körömfertőzések doktora. A levendulaolaj nyugtató és görcsoldó hatású, valamint igen hatékony antioxidáns, a makacs fertőzésekkel is képes megküzdeni. A levendula illóolaja elpusztítja még a gyógyszer-rezisztens gombafajokat is.

Milyen házi módszert próbálhatok ki, ha nagyon viszket a lábam és nincs a közelben patika?

Talán még nem hallottunk róla, mi mindenre jó például az ecet - a napégéses bőrt nyugtatja és hidratálja, de a lábgomba ellen is bevethető. A sima és az almaecet is beválik: keverjük össze vízzel, és áztassuk a folyadékban naponta kétszer 15 percet a lábunkat. Az ecet titka, hogy elpusztítja a gombát és a baktériumokat, a viszketést csillapítja és hűsítő hatása van. Minden áztatás után alaposan töröljük szárazra a lábunkat és lábujjainkat. Vattapamaccsal is körbe törölgethetjük a gombás bőrfelületet, ha nincs szükségünk lábfürdőre.

Mit tehetünk otthon Candida-fertőzés esetén?

Mivel a candidiasis sokféle módon jelenhet meg, különböző betegségeket okozhat, a tünetek házi módszerekkel történő enyhítése is nagyon eltérő lehet. Máshogy érdemes otthon „kezelni” a szájpenészt, máshogy a hüvelygombát. A legfontosabb teendő minden esetben az orvos által előírt gombaellenes terápia pontos követése. Emellett (orvosi konzultációt követően) megpróbálkozhatunk a következő módszerekkel:

Fogyasszunk gyakrabban probiotikumokat tartalmazó ételeket (ízesítetlen joghurtot, savanyú káposztát stb.) vagy probiotikum étrend-kiegészítőket. Ezek segíthetnek helyreállítani a bélflóra egyensúlyát, így az immunrendszerünkre is jó hatással lehetnek.

A nyers, tiszta kókuszolajnak gombaellenes tulajdonságai is vannak, így ezt helyileg alkalmazva enyhíthetjük a gombás fertőzés okozta tüneteket.

Olvasta már?

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en is!