„Csak önismerettel érthetjük meg, hogy minden bukás értünk van!”

A kudarc nem a vég, hanem az újrakezdés lehetősége.

legnagyobb tanításokat. Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosság mentor saját példáján keresztül mutatja meg, miért érdemes szembenéznünk a kudarccal, sőt, miért lehet életünk legnagyobb ajándéka. A Nati Method alapítója őszintén mesél saját bukásairól és arról, hogyan változtatta meg az életét a tudatosság.

- A bukásairól és kudarcairól nem szívesen beszél az ember. Tabutémának számít. Inkább eltitkolják, minthogy felvállalják. Én viszont képes vagyok nyíltan és teljesen őszintén beszélni róla. Megtapasztaltam ugyanis, hogy a kudarc lehet a legjobb barátunk, ha megértjük az üzenetét - vallja Vicsápi Natália, akinek célja, hogy minél közelebb hozza az emberekhez az önismeretet. Megmutatni, hogy ez mindennek az alapja.

- Tudatosság nélkül olyanok vagyunk mint a hajó a tengeren, amely ki van szolgáltatva az élet viharának. Így leélni egy életet nemcsak stresszes hanem félelmetes is. Ragadd meg azt a kormányt, és navigáld ki a hajódat nyugodtabb vizekre! A szép a kirakatba, a kudarc a szőnyeg alá - ismerős mintázat? Már egészen kiskorunktól ezt tanuljuk. A jót mutatjuk, a problémát eltitkoljuk. A szőnyeg alá söpörjük, mintha nem is létezne. Ha nem látjuk, nincs is ott - gondoljuk. Amikor én átéltem a bukást, nem tudtam elbújni. A vállalkozásom a szülőfalumban működött, így az egész település erről beszélt. Nem maradt más választásom: elkezdtem nyíltan felvállalni a történeteimet. Ennek hatására az emberek megnyíltak. Kibeszélték nekem a saját problémáikat. Felvállalták, hogy náluk is van gond - párkapcsolatban, családban, egészségben. És ettől felszabadultak! - mesélte a Nati Method megalkotója.

Önismeret nélkül a kudarc csak kudarc

Vicsápi Natália szerint a kudarc többféle formát ölthet, de közös bennük, hogy az emberek szégyellik, teherként hordozzák.

- Rengeteg energiát fektetünk abba, hogy újra és újra visszasöpörjük a szőnyeg alá. Én viszont őszintén kiálltam, így elkezdtek megkeresni az emberek. Látták, hogy túl tudok lépni a bukáson, és megkönnyebbülve élem az életem. Ez volt a fordulópont. Ekkor értettem meg, hogy a kudarcok nem ellenünk vannak, hanem értünk. Tanítanak, és erősítenek minket. Ehhez viszont tudatosságra és önismeretre van szükség. Mert önismeret nélkül a kudarc csak kudarc. Tudatos szemlélettel viszont ugródeszkává válik, amivel jobbá formálhatjuk az életünket.

Miért van szükség a kudarcokra?

- Tudom, mennyire furcsának tűnhet a gondolat, hogy szeressük a kudarcainkat. Én is a klasszikus módon reagáltam, amikor elveszítettem a cégemet: azt hittem, itt a vég, nélküle élni sem akarok. Ma már mérhetetlen hálás vagyok azért, ami történt - mesélte Natália, akinek a bukás után jött a felismerés: addig kifelé élte az életét.

- Mindenki azt látta, hogy bőség van: pénz, autó, ház. De kapcsolatom sem a családommal, sem a férjemmel nem volt. Kőkemény üzletasszonyként csak az üzlet létezett számomra. Aztán elveszítettem mindent. Azt kérdeztem: miért történik ez velem? Mit szeretek ennyire? És rájöttem: a tárgyakat. Egy céget, egy autót, egy házat. A valódi értékek háttérbe szorultak.

A kudarc megtanított hálásnak lenni

- Sokan azt gondolták, mekkora bőségben éltem akkoriban, most pedig milyen szegény vagyok. Szerintem ez pont fordítva van. A bőség a párkapcsolatot, a gyermekeket, az apró örömöket és a hálát jelenti - vallja Natália.

Megtanult hálás lenni a reggeli madárcsicsergésért, a napsugarakért, a friss levegőért - olyan dolgokért, amik korábban észrevétlenek maradtak.

- Régen egy célt sem tudtam igazán megünnepelni. Csak kipipáltam, és mentem tovább. Ezért kellett ez az óriási pofon.

Önismerettel az ember meg tud változni

- Burokban élünk, az elképzelt világunkban. Én is így éltem. Aztán amikor eltűnt ez a burok, egy teljesen más világ tárult elém - egy színesebb, jobb világ. Talán te is így vagy ezzel. Nem látod a szépet, mert a blokkok a tudattalanodban nem engedik. De van kiút. Önismerettel rájössz: nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne győztesként kijönni. Még akkor sem, ha az elején elveszettnek tűnik a harc. Nincs olyan kudarc, amit ne lehetne túlélni! Meg kell nézni, mit tanít az adott kudarc. Ha rájössz, hálás leszel a jelenlétéért - üzeni Natália.

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en, Tiktok-on is!