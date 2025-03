Ha így alszik, az olyan a szervezetének, mintha két megálló között hagyná el a szerelvényt

Romba döntheti az egészségünk a rendszertelen, rossz munőségű alvás.

Sokkal többet tehetünk egészségünkért, ha nemcsak a megfelelő mennyiségű alvást biztosítjuk szervezetünk számára, de alvási rutinunkat is kialakítjuk, amelyhez tartjuk is magunkat – derül ki egy kutatásból, amelyben az alvás minőségét és a hozzá kapcsolódó rutint párhuzamosan vizsgálták.

A kutatás szerint, még akkor is, ha eleget alszunk, az alvás rendszertelensége növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Az eredmények egyértelműen rámutattak arra, hogy azoknál, akik rendszertelenül kelnek és fekszenek megnövekedhet a szívinfarktus, a stroke és szívelégtelenség kockázata akkor is, ha az életkoruknak megfelelő, elegendő mennyiségű alvásban részesülnek.

Ezzel szemben azoknál, akik kialakult alvásrutinnal bírnak és ragaszkodnak is a rendszeres alvási és ébredési időpontokhoz, alacsonyabb a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata.

A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a szabálytalanul alvók 26%-kal nagyobb kockázatnak voltak kitéve a szívinfarktus, stroke és más szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulása kapcsán, míg a mérsékelten szabálytalanul alvók esetében 8%-os növekedést találtak.

A kutatókat az is foglalkoztatta, hogy vajon a megfelelő mennyiségű alvás csökkentheti-e a szabálytalan alvás miatti kockázatot. Az eredmények azonban azt mutatták, hogy ez önmagában nem elég: alvási rutin és annak betartása nélkül a százalékok csökkenése nem számottevő.

Miért olyan veszélyes a rendszertelen alvás-ébredés?

A szervezetnek szüksége van megfelelő mennyiségű pihenésre, alvásra, ám annak rendszeressége is legalább olyan fontos az egészségünk szempontjából. A szabálytalan alvási szokások káoszt okoznak a test cirkadián (24 órás) biológiai órájának hálózatában. Ezek az órák szabályozzák a különféle élettani funkciók időzítését a testben, beleértve a sejtek anyagcseréjét is.

Ha a biológiai óránk nem megfelelően működik, az kihatással van a sejtjeink működésére is, amely könnyen vehet kedvezőtlen irányt, ha szervezetünket rendszertelen alvással terheljük. Amennyiben nem figyelünk arra, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alvásban legyen részünk vagy épp az alvási rutint hagyjuk figyelmen kívül, számos betegség kialakulásának adunk nagyobb esélyt.

Az egészségünk meghálálja: így alakítható ki az alvási rutin

- Az alvási rend kialakítása nem elérhetetlen cél, csupán néhány ponton kell rutint vinni az életünkbe és máris tettünk az egészségünkért. A legjobb módja annak, hogy fenntartsuk a következetes alvási rendet, ha minden nap ugyanabban az időpontban, vagy ahhoz közel kelünk fel - emelik ki a Somnocenter Alvászavar Központ orvosai, akik javasolják, hogy a lefekvéshez állítsunk be emlékeztetőt.

Mindezek mellett érdemes kialakítani egy relaxációs rituálét (pl.: meditáció, légzésgyakorlatok), amellyel az alvásra, pihenésre hangoljuk testünket és lelkünket egyaránt.

Fontos, hogy az elalvás előtt 5-6 órával kerüljük az alkoholt és a koffein tartalmú italokat, ahogy a nehéz, megterhelő étkezést is. Alvást megelőzően a zaj csökkentése, a képernyő előtt töltött idő mellőzése mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy alvási rutinunk kialakuljon.

A fokozatosság ebben az esetben is segítségünkre lehet: kezdjük el kis lépésekben módosítani az elalvási- és ébredési időpontokat, amíg stabil rutint nem alakítunk ki. Így a siker is garantáltabb, a fokozatosságot pedig szervezetünk is meghálálja.

Amennyiben minden igyekezetünk ellenére továbbra sem sikerült a megfelelő rutint kialakítanunk, forduljunk szomnológushoz. A szakorvos alapos kivizsgálást követően segítségünkre lehet a háttérben meghúzódó okok – legyen az szervi vagy épp lelki – feltárásában, kezelésében.

Ébredés kipihenten, ébresztő nélkül? Lehetséges!

Sokak számára a reggel egyik lefájdalmasabb pontja, amikor megszólal az ébresztő és bár még úgy érezzük, szükségünk lett volna alvásra, erre már nincs lehetőség. Ha az alvásra úgy tekintünk, mint egy vonatra, az ébredésre pedig úgy, mintha leszállnánk az állomáson, ez a „kényszerített” ébredés olyan, mintha két megálló között hagynánk el a szerelvényt.

A jó hír azonban az, hogy némi tréningezéssel elérhető, hogy az ébredés magunktól történjen. Az agyunknak van egy belső, 24 órás biológiai órája, amely meghatározza, mikor kezdünk el álmosodni és mikor ébredünk fel. Ezért is fontos, hogy mindent megtegyünk, hogy ezt a biológiai órát jól állítsuk be. Ha kialakítjuk alvási rutinunkat, - amelyet következetesen tartunk is - idővel nem lesz szükségünk ébresztő használatára, hiszen természetes módon, könnyedén fogunk ébredni a megszokott időpontban.

