Ha diabéteszes, ez a készülék az életét mentheti meg!

A szöveti glükózmonitor pontosabb képet ad a beteg szénhidrát-anyagcsere állapotáról, a napi 24 órás monitorozással nyert adatok ismeretében pedig a vércukor-ingadozások is megelőzhetővé válnak.

– hangsúlyozza dr. Para Györgyi, a Cukorbetegközpont belgyógyász, diabetológus szakorvosa, aki a CGM három jelentős előnyét emelte ki a cukorbetegek terápiájában.

A glükózszenzorok előnyei

Egyre több cukorbeteget láthatunk a karjukra rögzített kis fehér tapaszokkal, az ún. glükózszenzorokkal, amelyek a sejtközötti folyadék vércukorszintjét mérik. Ez a viszonylag új technológia rendkívül értékes segítséget jelent a cukorbetegek terápiájában, hiszen részletes cukorprofilt nyújt, és megmutatja, hogy a különböző életmódbeli tényezők miként befolyásolják a glikémia alakulását. Mivel a folyamatos glükózmérő rendszerek képesek a vércukorszint változásainak folyamatos nyomon követésére, ezáltal érzékenyen jelzik a vércukor-ingadozásokat is – hangsúlyozza dr. Para Györgyi, aki szerint ennek a betegek életminőségének javításán túl a későbbi súlyos szövődmények megelőzésében is nagy jelentősége van.

De milyen további előnnyel kecsegtet a folyamatos vércukor monitorozás?

Nagyobb rálátás a vércukorháztartásra

A legtöbb CGM-rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a beteg a mérési adatokat megoszthassa kezelőorvosával, dietetikusával, ami több szempontból is előnyös. Az adatok áttekintése, korrekt elemzése a szakember kompetenciájába tartozik, és segítheti a pontosabb terápiás döntéshozatalt is – ehhez ráadásul immár nem szükséges a beteg személyes jelenléte sem. Ezek az eszközök nemcsak a valós idejű glükózmérés miatt kapnak kiemelt figyelmet a diabéteszesek terápiájában, hanem azért is mert nagyobb rálátást biztosítanak a betegek vércukormintázatainak alakulására is (pl. a lassú és gyors glükózszint emelkedésére bizonyos időszakokban).

Mindemellett előre jelezhetik, és korrekciós javaslatokkal megelőzhetővé teszik a küszöbön álló hipoglikémiát is. A heti vagy akár havi vércukoradatok áttekintése segíthet tehát e minták beazonosításában, így jobban kézben tartható a vércukorkontroll, és javulhat a glükóz céltartományában eltöltött idő (Time-In-Range) is.

- A TIR-nek ideális esetben mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegeknél a nap legalább 70%-ában a 70-180 mg/dl (3,9-10 mmol/L) glikémiás céltartományban kellene lennie. Ugyanakkor ez nem kőbe vésett szabály, elsősorban – főként kezdő CGM használók esetében – arra törekszünk, hogy a beteg egyéni igényeinek megfelelően állítsuk be a magas és alacsony vércukorértékeket – magyarázza a diabetológus szakember. Hozzáteszi: a későbbiekben, a folyamatos szöveti glükózmonitor rendszeres használatával a beteg maga is egyre jobban megismerheti vércukorértékeinek alakulását, és cukorbetegségének menedzselését (gyógyszereinek, fizikai tevékenységeinek vagy étkezéseinek módosítását) is saját kezébe veheti.

Segítség a cukorbetegek étrendjének összeállításához

A kiegyensúlyozott étrend a diabéteszes beteg vezérfonala: elősegíti, hogy a vércukorszint normál tartományon belül maradhasson, és megakadályozza a hipo- és hiperglikémia kialakulását is – ezáltal pedig az inzulin dózisának beállítása is könnyebb lesz. Azt tapasztaljuk azonban, hogy a megfelelő étrend kialakítása sokszor kihívás elé állítja a betegeket.

– mondja Para doktornő. A glükózmonitor viselését többek között azért is szorgalmazzuk a frissen diagnosztizált 2-es típusú cukorbetegek vagy GDM-es kismamák esetében, mert mindezek a nehézségek áthidalhatóvá válnak. A páciensek jobban megértik, miként hatnak az egyes élelmiszerek vércukorszintjükre, és megfigyelhetik azt is, hogy a különböző ételek elfogyasztásának sorrendje befolyásolja-e a mért értékeket. A szakember példaként említi a gyümölcsöket, amelyek bár magas biológiai értékkel bíró növények, önmagukban fogyasztva azonban mégis könnyen vércukor-emelkedést okozhatnak diabéteszeseknél. Fontos tehát, hogy a betegek a gyümölcsöket lehetőleg rostokban, fehérjében, illetve telítetlen zsírokban gazdag élelmiszerekkel (pl. joghurttal, túróval, magvakkal) kombinálva fogyasszák, hogy a vércukorszint emelkedésük lassabb legyen.

Hatékonyabb gyógyszerbeállítás

A szöveti glükózmonitor adatainak kiértékelésével a szakemberek látni fogják, hogy a páciens megfelelően tartja-e a diétáját, képes-e jól megbecsülni étkezéseinek szénhidráttartalmát, az elfogyasztott ételek és italok glikémiás indexét, továbbá, hogy az inzulindózis megfelelően illeszkedik-e mindezekhez. Bár a diabéteszesek esetében is ajánlott rendszeresen felkeresni a kezelőorvost, a találkozók közti időszakokban a CGM használata nagy segítséget jelenthet a beteg számára gyógyszereinek beállításához. A szöveti glükózmonitor valós idejű adatai hasznosak lehetnek azok számára is, akik új gyógyszereket kezdtek el szedni.

