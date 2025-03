Ilyen hatással vannak bizonyos prebiotikumok az öregedő agyra

Egy új kutatás meglepő eredményekel szolgált a bél-agy kapcsolatok terén.

A legújabb kutatások szerint a bélrendszerünk és az agyunk közötti kapcsolat sokkal összetettebb, mint azt korábban gondoltuk. A londoni King's College kutatói izgalmas eredményeket értek el, amelyek új megvilágításba helyezik a bél-agy tengely szerepét az öregedő elme egészségében.

A kutatók egy különleges vizsgálatot végeztek, amely során 36 idős ikerpárt vontak be a kísérletbe. A kutatás célja az volt, hogy feltárják, milyen hatással vannak bizonyos prebiotikumok az öregedő agyra. Az ikerpárok egyik tagja valódi prebiotikumot kapott, míg a másik csak placebót. Az eredmények meglepőek voltak: a prebiotikumot szedő ikrek memóriatesztjei jelentős javulást mutattak, és a bélflórájuk is pozitív változásokat mutatott - számolt be a Science Alert.

A kutatás során két növényi rostos prebiotikumot alkalmaztak: az inulint és a frukto-oligoszacharidot (FOS). Ezek a szerek nem emészthetőek, de segítenek a bélmikrobák stimulálásában. Az inulin a fruktánok osztályába tartozik, míg a FOS egy növényi szénhidrát, amelyet gyakran természetes édesítőszerként használnak. A kutatók naponta adtak ezekből az ikerpárok egyik tagjának, míg a másik protein porba ágyazott placebót kapott.

A kutatás eredményei azt sugallják, hogy a prebiotikumok pozitív hatással vannak az agy egészségére és a memóriára. Mary Ni Lochlainn, a kutatás vezetője szerint ezek a változások mindössze 12 hét alatt is látható eredményt hoztak, ami hatalmas áttörést jelenthet az idősödő társadalom számára. A bél-agy tengely titkainak feltárása új megközelítéseket kínálhat ahhoz, hogy hosszabb ideig egészségesebben éljünk.

Az ikervizsgálatok rendkívül hasznosak, amikor genetikai kutatásokról van szó, vagy a környezet emberi egészségre gyakorolt hatásának eltéréseit figyelik a kutatók. A King's College birtokában van az Egyesült Királyság legjelentősebb, felnőtt ikreket tartalmazó nyilvántartása, amely lehetővé teszi az ilyen típusú kutatások elvégzését.

Bár a prebiotikumok javíthatják az öregedő agy kognitív funkcióinak bizonyos aspektusait, például a memóriát és a feldolgozási időt, úgy tűnik, hogy jelentős fizikai előnyökkel nem párosul a pozitív hatásuk. Az izomvesztés nem javult a magas rosttartalmú étrend-kiegészítőket szedő idősödő ikrek körében, annak ellenére, hogy az inulin és a FOS fontos tényezők az izom- és csontrendszer fenntartásában.

A kutatás során felmerült néhány torzító tényező is

A vizsgálatban részt vevő ikrek többsége nő volt, ami befolyásolhatja az eredmények általánosíthatóságát. A kutatók elismerik, hogy a KCL ikerfelhozatalában lehet némi szelekciós torzítás, de hangsúlyozzák, hogy a nők hajlamosabbak az Alzheimer-kórra, és a mostanihoz hasonló tanulmányok alátámasztják azt a kialakulóban lévő elképzelést, hogy a kognitív hanyatlás nem mindig az agy betegsége, hanem külső tényezők is szerepet játszhatnak benne.

Claire Steves geriáter szerint ezek az olcsó, recept nélkül kapható növényi rostok az emberek széles csoportjának kedvezhetnek az efféle, pénzszűkében lévő időkben. Biztonságosak és elfogadhatóak is, és a következő feladat az, hogy megnézzük, vajon ezek a hatások hosszabb ideig és nagyobb embercsoportoknál is fennmaradnak-e.

A bélrendszer számos módon kötődik a test más részeihez is, így nem csupán a kognitív képességekkel áll összetett kapcsolatban: az immunrendszerre és a központi idegrendszerre is hatást gyakorol. Ha a bélflórát bizonyos prebiotikumokkal és probiotikumokkal tápláljuk, az számos betegség és kór kezelésére adhat alternatív megoldást. Az új kutatások tehát nemcsak az agy egészségére, hanem az általános jólétre is hatással lehetnek, és új utakat nyithatnak meg az egészségügyi ellátás terén.

