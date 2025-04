Mi a legkorábbi jele a cukorbetegségnek? A diabetológus elmagyarázza, mire kell figyelni

A cukorbetegség éveken át lappangva, szinte tünetmentesen alakul ki. Hogyan derül fény a diabéteszre, és mi jön a diagnózis után?

A cukorbetegség kialakulásáról dr. Porochnavecz Mariettát, a Cukorbetegközpont diabetológusát kérdeztük.

Mi a gyakoribb, hogyan derül fény a betegségre?

– Attól függ, hogy 1-es vagy 2-es diabéteszes a beteg. Az 1-es típusra a komoly panaszok - szomjazás, gyakori vizelés , fogyás, fáradékonyság - miatt hamar fény derül. A 2-es típus évek alatt lappangva alakul ki, amikor már tüneteket okoz, általában nagyon magas vércukor értéket mérünk. Előfordul, hogy a szövődmények - szemészeti, vese, idegrendszeri vagy érszövődmények - kivizsgálása során derül fény a diabéteszre.

Mely korcsoportból kerül ki a legtöbb 2-es típusú cukorbeteg?

– Leginkább az ötven év feletti korosztályból. Az utóbbi időben a mozgásszegény életmód és helytelen táplálkozás miatt egyre fiatalabbaknál, sőt kamaszkorban is felléphet.

Mit tapasztal, mennyire veszik komolyan az emberek a szűréseket - főleg azok, akik magasabb rizikócsoportba tartoznak?

– A betegek többsége sajnos nem jár szűrésekre. Úgy gondolom, hogy elsősorban a családorvosok tehetnek sokat e téren, mert ők találkoznak rendszeresen a beteggel és tudják, hogy ki tartozik rizikócsoportba.

Milyen gyakori, hogy az 1-es típust felnőttkorban fedezik fel?

– 1-es típusú diabétesz lényegesen ritkább, mint a 2-es típus, de bármely életkorban jelentkezhet. Ma már vannak olyan markerek amelyek alapján biztonsággal megállapítható, hogy melyik típusba tartoznak.

Milyen fejlődésen ment keresztül az utóbbi időkben a cukorbetegség terápiája?

– A 2000-es évek óta nagy számban jelentek meg, mind tablettás, mind injekciós új készítmények. Ezekkel sokkal inkább lehet személyre szabottan kezelni a betegeket. Az újabb inzulin készítmények mellett lényegesen kevesebb hipoglikémia fordul elő. Csak jó szív-és érrendszeri hatással rendelkező gyógyszerek kerülhetnek forgalomba.

Hol van még szükség fejlődésre?

– Úgy gondolom, hogy gyógyszer készítmény sok van és rendszeresen jelennek meg újabbak. Ezek megfelelő kombinációjával jobb anyagcsere helyzetet lehet elérni. Nagyon fontosnak tartom a rendszeres kommunikációt a betegekkel, hogy legyenek tisztában a betegségükkel, a gyógyszeres kezelés mellett a diéta és az életmód fontosságával. A szövődmények megelőzésében legnagyobb szerepe a jó anyagcsere állapotnak van.

Mit tapasztal, mennyi idő elsajátítania a betegeknek a cukorbetegnek való életmódot?

– Ez attól függ hogy a beteg mennyire akarja elsajátítani. A felvilágosítás, a tudás, önmagában nem elég, ezt hosszú távon be is kell tartani.

Mi az, ami a betegek életét a legjobban megnehezíti?

– A cukorbetegek leginkább a rendszerességet fogadják el nehezen. A tartós diéta, mozgás jelent komoly feladatot számukra.

Mi is pontosan az inzulinpumpa vagy a szöveti cukormonitorozás?

– Az inzulinpumpát a labilis 1-es típusú betegeknek javasoljuk. Ezzel szeretnénk biztosítani a jobb anyagcsere helyzetet, a hipoglikémiák számának a csökkenését, a nagy vércukor-ingadozások elkerülését. A szöveti cukormonitorozás minden olyan diabéteszes betegnek ajánlott, akinél nem sikerül tartósan jó anyagcsere állapotot elérni. A behelyezett kanül biztosítja, hogy napokon keresztül lehessen mérni, és eltárolni az adatokat. A több száz mérés alapján látható, hogy mikor jelentkeznek alacsony és magas vércukor értékek és ennek alapján hogy kell módosítani a kezelést.

Mennyire gyakori, hogy nehezen lehet beállítani a megfelelő vércukorszintet?

– Inzulinos kezelés esetén nehezebb a vércukorszintet beállítani, különösen 1-es típusú beteg esetén. Ennek sok oka lehet, például a kooperáció nehézsége, az inzulin mennyiség és a bevitt szénhidrát mennyiség nincs összhangban, vagy nem veszi tekintetbe a beteg a mozgás vércukor csökkentő szerepét.

Mit üzenne a frissen diagnosztizált, 2-es típusú cukorbetegeknek?

– A diagnózis megállapítása után szükségesnek tartom a beteg felvilágosítását a betegségéről, a diéta és a mozgás szükségességéről. Fontosnak tartom a vércukormérést nemcsak éhgyomorra, hanem a fő étkezések után másfél órával is. A kezelés típusától függően évi 2-3 alkalommal laboratóriumi ellenőrzést, a HbA1c érték mérést is javaslok. Ezen kívül évente szemészeti vizsgálatot, és a panaszoktól függően a szövődmények irányában történő vizsgálatokat is szükségesnek tartok.

Összegezve

A cukorbetegség lappangva, tünetmentesen alakul ki.

Az 1-es típusú diabéteszre hamarabb derül fény, míg a 2-es típus évekig lappanghat.

Mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás miatt egyre fiatalabbaknál jelentkezik a cukorbetegség.

Fontos a rendszeres kommunikáció a betegekkel a gyógyszeres kezelés és a megfelelő életmód.

Az inzulinpumpa és a szöveti cukormonitorozás segíthet a jobb anyagcsere állapot elérésében.

Olvasta már?

Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben , a Facebook-on, az Instagramon vagy a X-en, Tiktok-on is!