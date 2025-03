Tojás - milyen mennyiségben egészséges?

Kevés megosztóbb téma van az optimális tojásfogyasztásnál.

A tojás fogyasztása régóta viták kereszttüzében áll, hiszen koleszterintartalma miatt sokan óvatosan bánnak vele. Kutatások szerint azonban része lehet az egészséges étrendnek, és a korábbi korlátozások már elavultak.

A Nutrients című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a tojásfogyasztás pozitív hatással lehet az agyra, az immunrendszerre, az izmokra és a szem egészségére is. A szakemberek viszont úgy gondolják, hogy a tojással kapcsolatos tévhitek még mindig akadályozzák az embereket abban, hogy beillesszék az étrendjükbe.

48 évig tartó nyomon követés

A kutatók 48 éven keresztül követték nyomon a tojásfogyasztás tendenciáit. Az eredmények azt mutatják, hogy a korai irányelvek a 90-es években alacsonyabb tojásfogyasztáshoz vezettek, de 2021-re a fogyasztás visszatért a korábbi szintre.

Korábban azt hitték, hogy az élelmiszerekben található koleszterin, például a tojásban lévő koleszterin, növeli a vér koleszterinszintjét. Emiatt azoknak az embereknek, akiknek magas volt a szívbetegség kialakulásának kockázata, azt javasolták, hogy minél kevesebb étkezési koleszterint fogyasszanak. Azonban 2015-ben, számos kutatás eredményeként, ezeket az ajánlásokat eltörölték.

Donna Kritz-Silverstein, a tanulmány vezető szerzője szerint az elavult irányelvek elvetése ellenére a tojással kapcsolatos tévhitek továbbra is fennmaradnak, így további oktatásra van szükség az egészségügyben dolgozók és a lakosság számára.

Ellenvélemények is vannak

Dr. Yu-Ming Ni, a MemorialCare Heart and Vascular Institute kardiológus és lipidológusa szerint ez a tanulmány nem változtatja meg a tojásfogyasztással kapcsolatos nézeteit. Dr. Ni javasolta, hogy több klinikai vizsgálatokra van szükség annak bemutatására, hogy milyen egészségügyi előnyei lehetnek a tojás fogyasztásának. Hangsúlyozta, hogy ilyen kutatások nélkül nem akar következtetéseket levonni arról, hogy a tojásfogyasztás jó vagy rossz mindenki számára - írja a MedicalNews Today.

Mennyi tojást érdemes enni?

- Egyetlen tojás a napi étrendi koleszterinbevitel 70%-át tartalmazza, ezért azt mondom a betegeknek, hogy ne vigyék túlzásba. Egy héten legfeljebb hét tojást javasolnék, akár a hétvégére halmozzuk össze, akár egész héten fogyasztjuk...Ez az én általános ajánlásom, ez nem fog változni a tanulmány alapján - mondta Yu-Ming Ni és hozzátette, hogy tojásfehérje kevesebb koleszterint tartalmaz.

Monique Richard, dietetikus szerint az is fontos, hogy az emberek figyelembe vegyék az étrendjükben található egyéb tényezőket, mint például a rostok és zsírok típusát és mennyiségét, hiszen ezek is befolyásolják az összkoleszterin szintjét. Hozzátette, hogy ha valaki korlátozni szeretné a tojásfogyasztásukat, úgy jó alternatíva lehet például a lenmag, chia mag és a tofu is.

