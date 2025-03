Fehérje izomnöveléshez - vese és májgondokat is okozhat!

Nem teljesen veszélytelen a plusz fehérjebevitel.

Az edzéshez igen jól jön az extra fehérjebevitel, hiszen az izomtömeg növelésének ez az alapja. Sajnos azonban kevesen tudják, hogy ennek megvannak a veszélyei is, így mindenképpen fokozott odafigyelést igényel, hogy a bajokat elkerülhessük!

A témában Ratkó Tünde termékenységi specialista, a Trimeszter Termékenységi Klinika szakembere van a segítségünkre.

A fehérje és izomnövelés

Az intenzív edzés megdolgoztatja az izmokat, növekedni azonban csak egy bizonyos pontig képesek a megszokott táplálkozás mellett. Ha a cél a tömegnövelés, a nagyobb izomzat, ahhoz bizony sok fehérjére lesz szükség. Ez nem titok, számos kezdő “testépítő” lelkesen fogyasztja a fehérjét tudván, ezzel az eredményei sokkal látványosabbak lesznek. Még azzal is sokan tisztában vannak, hogy figyelni kell a hízásra, mert bár nem szénhidrát, a fehérjebevitel fokozás a hízáshoz is hozzájárulhat.

- Lényegesen kevesebben vannak azonban tisztában azzal a ténnyel, hogy a fokozott fehérjebevitelnek bizony megvannak a maga hátrányai is, amik közt a vese- és májelégtelenség kialakulásának kockázata is jelen van – mondja Ratkó Tünde, a Trimeszter Termékenységi Klinika szakembere.

Ha túl sok....

A fokozott fehérjebevitel megterheli a vesét és a májat is, mindkettőt extra munkára kényszerítve. A vesék esetében ez fokozott vizelettermeléssel jár, ami a kiszáradás kockázatát emeli, éppen ezrét a fehérjebevitel fokozása mellett a vízfogyasztást is emelni kell.

Fontos megjegyezni, hogy a vizelettel sok elektrolit is távozik a testből, tápanyagok, vitaminok, melyeket mindenképpen pótolni kell! Éppen ezért fontos, hogy a fehérje mellé fogyasszon multivitamint is! Érdemes olyan készítmény mellett dönteni, mely kifejezetten férfiak számára készült, és a lehető legtöbb anyagot szerves kötésben tartalmazza. Ezzel a felszívódás jelentősen megnő! A szerves kötésű anyagokat – ezek praktikusan a -citrátok és a -glükonátok - a szervezet lényegesen kevesebb átalakítás révén képes hasznosítani, mint a szervetlen kötésű anyagokat (jellemzően a -karbonátok). Ennek megfelelően akár 80%-kal is hatékonyabban épülnek be a szervezetbe, vagyis erősebb és gyorsabb hatást érhető el általuk!

Intő jelek

Természetesen nem vesekárosodással kezdődik a fehérje okozta gondok sora. Vannak azonban jelek, melyek arra utalnak, túlzásba estünk és a szervezetünk számára megterhelő a folyamat.

A levertség, fáradékonyság, a dehidratáció és az ezzel járó tünetek (például az erős fejfájás) sokaknál vannak jelen. De az ingerlékenység, illetve a székrekedés is ide sorolható, hiszen felborítjuk a testünk megszokott tápanyagbeviteli arányait, ami nem marad következmények nélkül.

Érdemes azonban mindehhez hozzátenni, hogy az extra fehérjebevitel ezzel együtt sem az ördögtől való, pusztán odafigyelést igényel, hogy az előnyeit élvezhesse, miközben a hátrányait elkerüli.

