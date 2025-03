Cukorbetegség: a lelki háttér is fontos! Ezek az orvos tanácsai

Sok cukorbeteg szorong az egészségi állapota miatt, hiszen a diabétesz nem "csak" fizikailag, lelkileg is megterhelő.

Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológus, belgyógyász szakembere szerint a cukorbetegek kezelésében a megfelelő étrend, a mozgás (szükség esetén a gyógyszeres terápia), valamint a mentális egészség együttesen képes igazán biztosítani a beteg megfelelő glikémiás kontrollját.

A cukorbetegség folyamatos felkészültséget, önkontrollt és tudatosságot igénylő állapot

Cukorbetegek milliói szembesülnek azzal nap mint nap, hogy betegségük menedzselése milyen sokféle kihívással jár. A cukorbetegség folyamatos felkészültséget, önkontrollt és tudatosságot igénylő állapot, ami a fizikai állapot mellett a mentális jóllétünkre is hatással van. Mégis hajlamosak vagyunk a cukorbetegség kezelésekor kizárólag a vércukorszint kontrollálására fókuszálni – hangsúlyozta a Nemzetközi Diabétesz Szövetség.

Cukorbetegek körében elvégzett felmérések szerint a diabétesszel élők 36 százaléka szorong betegsége miatt, 63 százalékuk mentális jóllétét pedig a szövődmények miatti félelem is befolyásolja. A diabéteszesek közel 28 százaléka számolt be arról, hogy nehéz bizakodónak lennie állapotával kapcsolatban.

A cukorbetegség diagnózisa letaglózó a beteg számára, hiszen a diabétesz rengeteg változással jár, és egész addigi életét új irányba állítja.

– mondja dr. Porochnavecz Marietta, aki szerint az újonnan diagnosztizált páciensnek időre van szüksége ahhoz, hogy betegségét elfogadja, és a kezelőorvos által átadott információkat a diagnózis okozta sokk hatása alatt megértse. Egy diabéteszes betegnek a vércukorkontrollt biztosító, rendszeres vércukormérések mellett a korábban felhőtlen étkezések is kihívást jelentő feladattá tornyosulhatnak.

Cukorbetegként oda kell figyelnie a napi szénhidrátbevitel megfelelő elosztására, és meg kell tanulnia egy sor új, a diabétesszel kapcsolatos ismeretanyagot. Többek között tisztában kell lennie az ételek szénhidráttartalmával, glikémiás indexével, a lassú és gyors felszívódású szénhidrátokkal, de azzal is, hogy a testmozgás, a napi stressz vagy egy váratlan betegség miként befolyásolja vércukorszintjét.

Mindez szinte mázsás teherként nehezedhet pácienseinkre. Aki korábban csak egy-egy vérvétel kapcsán találkozott tűvel, annak önmagában a vércukormérés is ijesztő próbatételnek tűnhet.

A cukorbetegség lelkileg is megterhelő

Ha pedig a vércukorszint csökkentésére szolgáló gyógyszeres kezeléshez injekciós készítmények is szükségesek, akkor ezek helyes technikával, megfelelő időben és dózisban történő beadását is meg kell tanulnia. Gyakran még a legközelebbi családtagok sem sejtik, hogy a beteg mi mindenen megy át. Pedig a kibillent lelki egyensúly, a stressz és a betegséggel együttjáró szorongás a vércukorértékekre is negatívan hat, és az inzulin megfelelő hasznosulását is befolyásolja.

Emellett a diabétesz az alvási apnoe kialakulásának kockázatát is növeli, ami a közérzetre is rányomja bélyegét, és vércukorszint-emelő hatással is rendelkezik. A megfelelő táplálkozás, a mozgás és a lelki egészség tehát elválaszthatatlan egymástól, és csak ezek együttese biztosítja a glikémiás kontrollt, valamint csökkentheti a diabéteszhez társuló szív- és érrendszert érintő szövődmények kockázatát.

– A diabétesz a beteg életének minden területére hat, ezért a cukorbeteg-ellátásban is fontos a páciens értő füllel történő meghallgatása, és a társszakmák (mozgásterapeuta, dietetikus, rehabilitációs szakorvos, sebész, szemész, pszichológus stb.) bevonásával történő betegközpontú kezelése. Emellett arra biztatjuk betegeinket, hogy csatlakozzanak cukorbeteg támogató csoportokhoz és szervezetekhez, amelyek a tapasztalatcserén és a diabétesszel kapcsolatos ismeretek átadásán túl a közösségi élet nagyszerű színterei is.

Összegezve

A cukorbetegség nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő.

A cukorbetegség folyamatos felkészültséget, önkontrollt és tudatosságot igényel.

Cukorbetegként sok új ismeretanyaggal és kihívással kell megbirkózni.

A társszakmák bevonásával történő betegközpontú kezelés különösen fontos a cukorbeteg-ellátásban.

