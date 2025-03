Hasznos gyógynövények stressz, depresszió ellen: így használja helyesen

Egyes a gyógynövények kiválóan oldják a feszültséget és némelyikük a depresszió leküzdésében is bevált. Mutatjuk, melyek azok!

A stressz a mindennapi életünk része, ám nem mindegy, ki felett mennyire uralkodik el. Sajnos a szorongás és a depresszió népbetegségnek számít, a mostani hetek, hónapok pedig szintén nem simítják ki az idegrendszerünket. Ezek a gyógynövények segíthetnek a stresszoldásban!

Citromfű

A citromfüvet nem csupán a stressz csökkentésére használják, de finom ízvilága miatt élvezeti cikként is fogyasztják. Teaként, illóolajként párologtatóba, fürdővízhez adva, de masszázskrémekbe is előszeretettel alkalmazzák, hiszen nemcsak íze, hanem illata révén is megnyugvást hoz.

Álmatlanság ellen, fontos prezentáció előtt, valamint általános feszültség esetén is nagy hasznát lehet venni, ráadásul görcsoldóként az idegeskedés okozta gyomorpanaszokra is nagyszerű gyógyír, hiszen természetes módon erősíti az idegrendszert. Éppen ezért fejfájásra is szokták ajánlani, viszont akkor érdemes alkalmazni, amikor még nem hatalmasodott el a fájdalom.

Mindemellett energetikailag szervezetünkben egyensúlyt teremt: segít a depresszió, a szorongás oldásában, alvászavaroknál harmonizálja a vegetatív idegrendszert, frontérzékenység esetén enyhíti a tüneteket- teszi hozzá a szakember.

A citromfű tea elkészítése: Minél kisebb adagokat alkalmazunk, annál hatásosabb nyugtató és altató. 1 csapott teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2 dl vízzel, 15 percig lefedve ázni hagyjuk, majd leszűrjük. Ha 1-2 percig főzzük, akkor erősebb hatást vált ki. Ajánlott napi adagja 1 csésze tea (2 dl) reggel és este.

Párologtatás: párologtassunk otthonunkban vagy munkahelyünkön citromfű illóolajat: Cseppentsünk 5 cseppet az aromalámpa vízzel töltött kis medencéjébe!

Aromafürdő: frissítsük fel magunkat egy nehéz nap után illatos aromafürdővel: oldjunk fel 3-5 csepp citromfű illóolajat egy evőkanál mézben vagy tejszínben és adjuk a fürdővízhez!

Orbáncfű

Számos idegnyugtató készítmény fő alapanyaga az orbáncfű, ráadásul még a depresszió tüneteit is enyhíti. Hogy pontosan miként enyhíti a stresszt, arról még vitatkoznak a tudósok, de a legtöbben úgy vélik, a szerotonin lebontásáért felelős anyagot blokkolja. Mivel az egész testet ellazítja, a menstruációs görcsök enyhítésére is szolgál.

Érdemes tudni, hogy hatását pár hét rendszeres fogyasztása után éri el, így ha tudja magáról, hogy időszakos depresszióban szenved (pl. téli depresszió), célszerű már a tél végén kezdeni az alkalmazását.

Elkészítése és adagolása: fél evőkanálnyi mennyiséget leforrázunk 2 dl vízzel, 15 percig lefedve ázni hagyjuk, majd leszűrjük. Alvászavar és depresszió esetén lefekvés előtt igyanak 1 csészével. 6 hét folyamatos fogyasztás után 6 hét szünetet kell tartani!

Figyelmeztetés: fontos, hogy nem szabad véralvadásgátló mellé fogyasztani! Csökkenti a fogamzásgátló tabletták, antidepresszánsok, nyugtatók, epilepsziaellenes és fájdalomcsillapító gyógyszerek hatékonyságát! Asztmabefújókkal sem szabad együttesen alkalmazni! Fehér bőrűeknél fényérzékenységet okozhat, továbbá fogyasztása után nem ajánlott napozni!

Levendula

Régebben inkább molyirtóként használták, ám valójában az egyik legjobb természetes nyugtató, ami teaként, illóolajként is alkalmazható, de akár a szárított virágának is nagy hasznát veheti! Remekül oldja a feszültséget, enyhíti a fejfájást, csökkenti a vérnyomást, ráadásul védelmet nyúlt a kórokozók ellen is!

Finom illata miatt a lakásban párologtatásra sokan használják, de ha az illóolaját feloldja egy kevés tejben és beleönti a fürdővizébe, akkor nagyszerű alvásban lehet majd az éjszaka része! Ha szereti, akkor még a párnájára is csepegtethet belőle egy keveset- tanácsolja Dr. Csókáné Török Orsolya, a Budai Endokrinközpont fitoterapeutája. Enyhe, kíméletes hatása miatt nyugodtan alkalmazható gyermekeknél is.

Édesgyökér

A keleti gyógyászatban leginkább görcsoldóként köptetőként és immunerősítőként tartják számon, ám kutatások szerint az idegi feszültséget is csökkenti, ugyanis glicirhizzin tartalmánál fogva mérsékli a kortizol, vagyis a "stressz hormon"szintjét. Vérnyomásemelő hatása miatt hipertóniás betegek és vesegondokkal küzdők számára nem ajánlják, csakúgy, mint várandósság idején! Leggyakrabban teaként fogyasztják, ám ma már kapszula formájában is kapható.

Hársfavirág

A Magyarországon is őshonos hársfa virágjának teáját világszerte előszeretettel fogyasztják, nem csupán kellemes ízének, de gyógyhatásainak köszönhetően is, hiszen csökkenti a reumás fájdalmakat, oldja a menstruációs görcsöket, valamint támogatja az immunrendszert. A legtöbben mégis stresszűzőnek isszák, mivel erősíti az idegrendszert és elűzi a feszültséget, így segíti az alvást.

Nyugtató és idegerősítő stresszes életmódnál, pánikrohamok esetén, és enyhíti a stresszhelyzetekben fellépő erős szívdobogást- teszi hozzá a fitoterapeuta.

Álmatlanság ellen: lefekvés előtt 1 csésze hárfateát érdemes elkortyolgatni kevés mézzel. Ha netán nem szereti, teáját öntse hozzá a fürdővizéhez, hiszen hatását így is kifejti!

Elkészítése és adagolása: 1 evőkanálnyi virágot leforrázunk 2 dl vízzel, 15 percig lefedve állni hagyjuk, majd szűrjük le. Naponta 2-3-szor 2 dl-t fogyasszunk belőle. Az egyik legfinomabb üdítő gyógytea.

+1: édes narancs illóolaj

Az édes narancs illóolaj (citrus sinensis) kellemesen friss és jókedvre hangoló illata segít lazítani és kikapcsolódni. Gyakran emlegetik "mosoly-olajként"! Próbáljuk ki többféle alkalmazási módját:

Teremtsünk napfényes atmoszférát otthonunkban: az illóolajat cseppentse a párologtató vízzel töltött kis medencéjébe (5-8 csepp). Frissítő illata oldja a szorongást, enyhíti a depressziót és harmonizál anorexia esetén.

Fürdővízbe csepegtetve megszünteti a fáradtságérzetet és energetizál. Először keverjünk össze 2-6 csepp olajat 1 evőkanálnyi tejszínnel/zsíros tejjel/mézben/vivőolajjal és csak utána a adjuk hozzá a vízhez. A fürdő ajánlott időtartama 15-20 perc!

A szaunázást is élménydúsabbá tehetjük, ha a felöntő kanál vízéhez 4-6 csepp illóolajat adunk, majd azt felkeverve a kövekre öntjük.

Jó tanács az illóolaj használatához: csak hígított állapotban, vivőolajokban / mézben / tejszínben / zsíros tejben elkeverve ajánlott a használata. Allergiás reakciókat válthat ki az arra érzékenyeknél! Ne alkalmazzuk a bőrön napozás / szoláriumozás alatt és előtt 12 órával!

További stresszűző gyógynövények

macskagyökér

rozmaring

kamilla

ginseng

A hosszan tartó stresszhelyzetek ezeket a tüneteket okozhatják

kognitív tünetek: a koncentráció csökkenése, szétszórtság, figyelmetlenség, nyugtalanság, memóriazavar, döntésképtelenség, negatív gondolkodás, gyakori hibázás;

a koncentráció csökkenése, szétszórtság, figyelmetlenség, nyugtalanság, memóriazavar, döntésképtelenség, negatív gondolkodás, gyakori hibázás; érzelmi tünetek: ingerlékenység, indulatosság, düh, harag, félelem, lehangoltság, értéktelenség érzése, reményvesztettség, sírás, kiborulás;

ingerlékenység, indulatosság, düh, harag, félelem, lehangoltság, értéktelenség érzése, reményvesztettség, sírás, kiborulás; testi tünetek: emésztési zavarok (puffadás, gyomorégés, gyomorfájás), fejfájás (migrén vagy tenziós fejfájás), hányinger, hasmenés, székrekedés, hát- és vállfájdalom, heves szívdobogás, szapora pulzus, magas vérnyomás, mellkasi fájdalom, merev nyak, szapora légzés;

emésztési zavarok (puffadás, gyomorégés, gyomorfájás), fejfájás (migrén vagy tenziós fejfájás), hányinger, hasmenés, székrekedés, hát- és vállfájdalom, heves szívdobogás, szapora pulzus, magas vérnyomás, mellkasi fájdalom, merev nyak, szapora légzés; viselkedési tünetek: az emberi kapcsolatok elhanyagolása, fokozott dohányzás és alkoholfogyasztás, a szexuális érdeklődés csökkenése, alvási nehézségek (alvászavarok), étkezési problémák, balesetek okozása és elszenvedése;

az emberi kapcsolatok elhanyagolása, fokozott dohányzás és alkoholfogyasztás, a szexuális érdeklődés csökkenése, alvási nehézségek (alvászavarok), étkezési problémák, balesetek okozása és elszenvedése; egyéb, komplex tünetek: depresszió, pánikzavar, szorongás, szédülés, fáradtság, kimerültség, megnövekedett fertőzések iránti fogékonyság, elhúzódó sebgyógyulás.

A tartós stressz olyan betegségek kialakulásához vezethet, mint a szívinfarktus, magasvérnyomás betegség, fülzúgás, ajakherpesz, allergia, gyomorfekély, irritábilis bél szindróma, autoimmun betegségek, valamint akár rosszindulatú daganatok kialakulásához is hozzájárulhat.

